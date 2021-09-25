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Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует!

Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует! (12 фото)

Автор:
25 сентября 2021 18:26
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   виды спорта   забавно   история   неожиданно   ну вы даете!   спорт   странные люди   
1442
12
Наши предки были людьми затейливыми. Они изобретали такие виды спорта, что сейчас, узнав о них, хочется благодарить судьбу и прогресс за то, что нам уже не придется ни смотреть на эти остязания, ни, тем более, участвовать в них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   виды спорта   забавно   история   неожиданно   ну вы даете!   спорт   странные люди   
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9  комментариев
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9k
Andrei Час назад
"...больше не существует..."
"...до сих пор проводятся каждый год..."
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15k
ЦСКА Полчаса назад
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ЦСКА Полчаса назад
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ЦСКА Полчаса назад
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12k
хз 47 минут назад
когда очень много свободного времени и нет телевизора и интернета, то подкидывать лису, видимо офигеннно весело, может даже на первом месте после изнасилований.
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3k
kappaneed 2 часа назад
Что-то я не совсем понимаю, миханику прыжков с воздушным шаром))
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