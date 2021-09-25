Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует!

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Наши предки были людьми затейливыми. Они изобретали такие виды спорта, что сейчас, узнав о них, хочется благодарить судьбу и прогресс за то, что нам уже не придется ни смотреть на эти остязания, ни, тем более, участвовать в них.
Детский бокс
Когда Спайк Уэбб стал тренером по боксу в Военно-морской академии США в 1919 году, он решил создать Молодежную боксерскую программу ВМС для сыновей офицеров и гражданских лиц, служащих там. Он тренировал мальчиков в возрасте 5-11 лет в течение нескольких недель, пока они не участвовали в финале чемпионата по боксу среди юниоров. Журналисты, снимавшие турниры, прозвали поединки «бэби-боксом». Такие соревнования продолжались ежегодно до конца 1970-х годов.
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Прыжки с воздушным шаром
Прыжки с воздушным шаром - это не прыжки с парашютом или полеты на воздушном шаре, это смесь того и другого. Вместо корзины, прикрепленной к большому воздушному шару, к одному человеку прикрепляют воздушный шар меньшего размера, наполненный гелием. Гигантский воздушный мешок дает человеку небольшую подъемную силу, но ее недостаточно для продолжительного полета, как на традиционном воздушном шаре. Так что «прыгун» должен использовать мышцы ног, чтобы преодолевать препятствия на своем пути.
Повальное увлечение этим новым видом спорта началось в США примерно в 1923 году, а через несколько лет распространилось на Англию. К сожалению, прыжки на воздушном шаре могут быть довольно опасными. Самым известным прыгуном с воздушным шаром был авиаконструктор Доббс, британский парашютист Королевских ВВС. Когда он прыгал на воздушном шаре на аэродроме Стэг-Лейн на севере Лондона, его ноги запутались в каких-то электрических кабелях. Когда он попытался освободиться, случилось замыкание; он умер мгновенно.
Повальное увлечение этим новым видом спорта началось в США примерно в 1923 году, а через несколько лет распространилось на Англию. К сожалению, прыжки на воздушном шаре могут быть довольно опасными. Самым известным прыгуном с воздушным шаром был авиаконструктор Доббс, британский парашютист Королевских ВВС. Когда он прыгал на воздушном шаре на аэродроме Стэг-Лейн на севере Лондона, его ноги запутались в каких-то электрических кабелях. Когда он попытался освободиться, случилось замыкание; он умер мгновенно.
Танцы со шваброй
В этом своеобразном спорте для пабов две команды из двенадцати человек по очереди танцевали, в то время как член другой команды пытался ударить их смоченной пивом шваброй. Команда танцующих плясала, двигаясь по кругу, а водящий двигался в направлении, противоположном танцорам. Когда музыка прекращалась, он должен был попытаться ударить шваброй одного из соперников. Наивысшие баллы присуждались за попадание в лицо. Победившая команда получала в награду богато украшенный ночной горшок.
Перетягивание угрей
Перетягивание угря - игра, которая была популярна в Амстердаме в XIX веке. Пойманного живого угря подвешивали на веревке, натянутой через канал. Игроки гребли на лодках под ним и пытались схватить угря - сложная задача, из-за которой они часто оказывались в воде. Иногда угря смазывали мылом, чтобы игрокам было еще труднее.
В конце концов, правительство страны запретило спорт как «жестокое публичное развлечение». Тем не менее, он оставался популярным среди населения, и незаконная игра в него была начата 25 июля 1886 года в рамках местной ярмарки в Йордане. Когда полиция попыталась остановить его, перерезав веревку, публика обратилась против них, и все мероприятие превратилось в полномасштабный бунт.
В конце концов, правительство страны запретило спорт как «жестокое публичное развлечение». Тем не менее, он оставался популярным среди населения, и незаконная игра в него была начата 25 июля 1886 года в рамках местной ярмарки в Йордане. Когда полиция попыталась остановить его, перерезав веревку, публика обратилась против них, и все мероприятие превратилось в полномасштабный бунт.
Бокс с фейерверком
Компания фейерверков Brock’s Fireworks в Уайтчепеле, Лондон, была основана в 1698 году и считалась старейшей компанией по производству фейерверков в Англии. Компания заключила соглашение о ежегодной организации бесплатного публичного фейерверка в Хрустальном дворце. Одним из самых необычных (но очень популярных) событий в программе скоро стал живой фейерверк. К сотрудникам, одетым в костюмы из асбеста, прикрепляли салюты. Когда зажигался фейерверк, люди были скрыты ярким фоном, и толпе казалось, что «фейерверки» действительно сражаются друг с другом.
Подбрасывание лисы
Этот жестокий вид спорта приводил к гибели лисы вернее, чем если бы ее преследовали гончие. Лисицу в клетке выпускали на арену, где она бегала по «подпрыгивающей ткани», с помощью сетки или веревки натянутой между двумя людьми. Когда лиса пробегала по ткани, двое людей тянули ее, отправляя животное высоко в воздух. Команда, которой удалось подбросить лису выше всех, становилась победителем. А самым большим проигравшим была лиса: она погибала при падении, либо ее забивали до смерти. Говорят, что
умельцы могли заставить лису взлететь на высоту 7,5 метра). Также использовались другие животные, такие как кабаны, барсуки и зайцы. Однако один писатель отметил, что дикие кошки не пользовались популярностью среди игроков, потому что «они цепляются за пращу изо всех сил, и почти невозможно умело подбросить одно из этих животных».
умельцы могли заставить лису взлететь на высоту 7,5 метра). Также использовались другие животные, такие как кабаны, барсуки и зайцы. Однако один писатель отметил, что дикие кошки не пользовались популярностью среди игроков, потому что «они цепляются за пращу изо всех сил, и почти невозможно умело подбросить одно из этих животных».
Сидение на флагштоке
Сидение на флагштоке как соревнования на выносливость было впервые предложено Элвином Келли по прозвищу "Кораблекрушение". Будучи верхолазом, ныряльщиком, боксером и лицензированным пилотом, выполнявшим воздушные трюки, Келли не боялся высоты. В 1924 году он установил рекорд, просидев на флагштоке 13 часов 13 минут. Источники спорят, сделал ли он это в качестве рекламного трюка для универмага или в порядке дружеского пари. Но это было только начало. Он продолжал сидеть на флагштоках все дольше и дольше, поставив мировой рекорд по сидению на флагштоке в Атлантик-Сити, где просидел 49 дней и 1 час. Однако, пожалуй, самый впечатляющий трюк Келли совершил 13 октября 1939 года. Он балансировал на голове на вершине шеста на 42-й Ист-Стрит в Манхэттене. При этом он съел 13 пончиков, которые клали ему в рот, обмакнув в кофе. Как говорят, дату он выбрал с умыслом - чтобы продемонстрировать пренебрежение к идее неудач в пятницу, 13-е.
Глотание золотых рыбок было увлечением студентов американских университетов в 1939 году. Все началось с Лотропа Витингтона-младшего, студента Гарвардского университета, баллотировавшегося на пост президента курса. По какой-то причине он был убежден, что его шансы повысятся, если он сможет проглотить живую золотую рыбку за плату в $10 перед аудиторией из 100 студентов. Один источник предполагает, что он тренировался, поедая детенышей золотой рыбки и головастиков, и что его мотивацией была месть за Иону, которого проглотила гигантская рыба.
Университетская конкуренция между студентами быстро принесла свои плоды: две недели спустя Фрэнк Поуп из колледжа Франклина и Маршалла проглотил трех золотых рыбок. Еще один студент, Ирвинг Кларк, в ответ проглотил 24 золотых рыбки. Когда о повальном увлечении заговорили заголовки газет, врачи предупредили, что проглатывание золотой рыбки целиком может подвергнуть человека риску заражения ленточным червем и анемией, но, тем не менее, некоторые студенты испытывали искушение попытаться установить новый рекорд. Личность последнего рекордсмена неизвестна. Смитсоновский институт предполагает, что это был Джозеф Делиберато из Университета Кларка, который проглотил 89 золотых рыбок. Веб-сайт Национального музея американской истории, однако, утверждает, что окончательное число - 101 золотая рыбка. После этого необычные соревнования затихли сами собой.
Университетская конкуренция между студентами быстро принесла свои плоды: две недели спустя Фрэнк Поуп из колледжа Франклина и Маршалла проглотил трех золотых рыбок. Еще один студент, Ирвинг Кларк, в ответ проглотил 24 золотых рыбки. Когда о повальном увлечении заговорили заголовки газет, врачи предупредили, что проглатывание золотой рыбки целиком может подвергнуть человека риску заражения ленточным червем и анемией, но, тем не менее, некоторые студенты испытывали искушение попытаться установить новый рекорд. Личность последнего рекордсмена неизвестна. Смитсоновский институт предполагает, что это был Джозеф Делиберато из Университета Кларка, который проглотил 89 золотых рыбок. Веб-сайт Национального музея американской истории, однако, утверждает, что окончательное число - 101 золотая рыбка. После этого необычные соревнования затихли сами собой.
Борьба с осьминогом
Если вы представляете себе человека, который борется против осьминога в каком-нибудь подводном состязании, где победитель падает на морское дно, вы не совсем на правильном пути. Настоящий способ выиграть такой поединок - вынести осьминога на сушу.
Этот вид спорта стал популярным в 1960-х годах на западном побережье США. В 1963 году в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, даже проводился чемпионат мира. Победителем стала команда из Портленда, штат Орегон, поймавшая 80-фунтового осьминога. Чемпионат не только собрал около 5 000 зрителей, но и транслировался по телевидению.
Этот вид спорта стал популярным в 1960-х годах на западном побережье США. В 1963 году в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, даже проводился чемпионат мира. Победителем стала команда из Портленда, штат Орегон, поймавшая 80-фунтового осьминога. Чемпионат не только собрал около 5 000 зрителей, но и транслировался по телевидению.
Лыжный балет
Лыжный балет, также известный как «танец на снегу» или «акроски», длится 90 секунд и включает элементы фигурного катания и гимнастики, а также классического балета. Помимо новых движений на горнолыжных склонах, участники демонстрировали экстравагантные костюмы, специально подготовленные для представлений. Вот как их описывали современники: «Участники бродили по склонам в накидках, повязках на голову, подплечниках, костюмах матадоров, блестках, пышных рукавах, спандексе и перчатках с блестками».
Катание сыра
Эти странные соревнования до сих пор проводятся каждый год. Чемпионат по катанию сыра проходит каждую весну в Глостершире, Англия. Неизвестно, как и когда зародилась эта традиция, но некоторые думают, что ей около 600 лет. Голова сыра «Двойной глостер» переносится на вершину холма длиной около 200 метров и запускается вниз. Сразу после этого участники стартуют вниз по склону за сыром. Побеждает тот, кто первым опустится к подножию и поймает сыр.
При весе около 3-4 килограмма сыр может развивать скорость до 110 километров в час. Поскольку он тяжелый и достаточно быстрый, чтобы нанести серьезную травму любому, в кого он попадет, в 2013 году сыр был заменен его копией из пенопласта. Но даже с такой корректировкой событие часто приводит к травмам. Члены местного клуба регби посещают мероприятие, чтобы поймать любого, кто теряет равновесие на пути вниз, а также отнести всех травмированных участников к подножию холма, где их ждут машины скорой помощи.
При весе около 3-4 килограмма сыр может развивать скорость до 110 километров в час. Поскольку он тяжелый и достаточно быстрый, чтобы нанести серьезную травму любому, в кого он попадет, в 2013 году сыр был заменен его копией из пенопласта. Но даже с такой корректировкой событие часто приводит к травмам. Члены местного клуба регби посещают мероприятие, чтобы поймать любого, кто теряет равновесие на пути вниз, а также отнести всех травмированных участников к подножию холма, где их ждут машины скорой помощи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
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