Как хорошо, что этих видов спорта больше не существует!

Эти странные соревнования до сих пор проводятся каждый год. Чемпионат по катанию сыра проходит каждую весну в Глостершире, Англия. Неизвестно, как и когда зародилась эта традиция, но некоторые думают, что ей около 600 лет. Голова сыра «Двойной глостер» переносится на вершину холма длиной около 200 метров и запускается вниз. Сразу после этого участники стартуют вниз по склону за сыром. Побеждает тот, кто первым опустится к подножию и поймает сыр.

При весе около 3-4 килограмма сыр может развивать скорость до 110 километров в час. Поскольку он тяжелый и достаточно быстрый, чтобы нанести серьезную травму любому, в кого он попадет, в 2013 году сыр был заменен его копией из пенопласта. Но даже с такой корректировкой событие часто приводит к травмам. Члены местного клуба регби посещают мероприятие, чтобы поймать любого, кто теряет равновесие на пути вниз, а также отнести всех травмированных участников к подножию холма, где их ждут машины скорой помощи.