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15 фотографий вещей, от вида которых текут слюнки, но они совершенно несъедобные

15 фотографий вещей, от вида которых текут слюнки, но они совершенно несъедобные

Автор:
25 апреля 2022 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   забавно   несъедобное   показалось   прикольно   фото   
494
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Наверное, многие из нас в детстве прошли через жестокое разочарование, когда так вкусно пахнущий какой-нибудь клубникой шампунь оказывался на вкус совершенно гадким.

Практика показывает, что на свете есть много предметов, которые выглядят очень аппетитно и похожи на что-то съедобное. И пробовать их не просто не стоит, это вообще может быть опасно для здоровья. Но кто запретит нам на них смотреть? Мы собрали для вас несколько примеров.


Каменный бублик

×
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Строительные макароны

Несъедобная меренга

Несъедобный шоколад

Виноградные бусы

Поджаренные «маршмэллоу», которые могут сломать зубы

Это не конфеты, а кристаллы лимонной кислоты

Несмотря на то, что лимонная кислота используется в пище, употреблять её в большой концентрации опасно и чревато химическим ожогом.


Арахисовая паста?

На самом деле это наполнитель для древесины.


Капсулы для стирки

Напоминаем, что капсулы для стирки очень опасны для человека, они вызывают химический ожог, как бы ярко они ни выглядели. Поэтому повторять действия девочки на этом фото категорически запрещается.


Кто не любит лимонные конфеты?

Шарики для игрушечного пистолета.


Несъедобные кукурузные чипсы

Это минерал вульфенит.


Газировка, которую нельзя пить

Это чернила для авторучки.


Несъедобная кукуруза

На самом деле это кактус в Испании.


Ведро макарон с сыром

Вот такой бекон

Источник:

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Метки: вещи   забавно   несъедобное   показалось   прикольно   фото   
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