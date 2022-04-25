15 фотографий вещей, от вида которых текут слюнки, но они совершенно несъедобные

Практика показывает, что на свете есть много предметов, которые выглядят очень аппетитно и похожи на что-то съедобное. И пробовать их не просто не стоит, это вообще может быть опасно для здоровья. Но кто запретит нам на них смотреть? Мы собрали для вас несколько примеров.

Каменный бублик