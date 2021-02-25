Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде

Новые технологии, изобретения и прочие ранее неизведанные продукты человеческой или природной придумки часто поражают воображение. Однако, поверьте, не менее эффектными оказываются давно известные и уже обыденные штуковины, которые предстают перед нами в совершенно ином виде.



Например, в обычных сосульках (даже очень больших), свисающих с домов, нет ничего особо примечательного, а вот в разноцветных сосульках — явно есть. Вот на такие апгрейды обычных вещей мы и посмотрим!