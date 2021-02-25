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Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде

Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде (17 фото)

Автор:
25 февраля 2021 08:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещи   забавно   подборка   прикольно   удивительное рядом   фото   
2325
17
Фантазия человек безгранична.
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Метки: вещи   забавно   подборка   прикольно   удивительное рядом   фото   
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5  комментариев
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4k
[email protected]@bux 51 минуту назад
Что-то у белки вид какой-то нездоровый. К наркоману похоже заходила.
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13k
Пумба 4 минуты назад
"Фантазия человек безгранична"
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63k
Максим 2 часа назад
Комментарий к фото
Пффф.. я в детстве делал шахматы на 4 (старинные четвертные) и марсианские шахматы 10х10 полей.
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860
vit34 Максим Час назад
Комментарий к фото
Без драки в них не сыграть)
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10k
ss vit34 21 минуту назад
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В шахматах на троих, бьют всегда четвёртого, который стоит рядом и подсказывает.
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