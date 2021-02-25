Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде

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Фантазия человек безгранична.
Новые технологии, изобретения и прочие ранее неизведанные продукты человеческой или природной придумки часто поражают воображение. Однако, поверьте, не менее эффектными оказываются давно известные и уже обыденные штуковины, которые предстают перед нами в совершенно ином виде.
Например, в обычных сосульках (даже очень больших), свисающих с домов, нет ничего особо примечательного, а вот в разноцветных сосульках — явно есть. Вот на такие апгрейды обычных вещей мы и посмотрим!
Например, в обычных сосульках (даже очень больших), свисающих с домов, нет ничего особо примечательного, а вот в разноцветных сосульках — явно есть. Вот на такие апгрейды обычных вещей мы и посмотрим!
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Круглые игральные кости, рассчитанные на особо терпеливых
Пока они докатятся и остановятся, показав результат, можно расхотеть играть. Но выглядит круто!
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