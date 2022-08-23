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15 фотографий эмоциональных предметов

15 фотографий эмоциональных предметов

Автор:
23 августа 2022 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   парейдолия   показалось   фото   эмоция   
140
16

Не всё в этом мире обязано быть человеком, животными или мультипликационными персонажами, чтобы выражать эмоции на своём лице. Поверьте, для этого и лицо-то необязательно!

Мы покажем вам несколько фотографий, эмоциональная амплитуда на которых ничем не уступает хорошей театральной или оперной постановке. Но при этом здесь нет ни одного актёра.

Только неживые объекты и свойственная нам всем парейдолия!


Обеспокоенное кресло

×
×

«Чего уставился? Цветы никогда не видел?»

«Иди, куда шёл!»


Потрясённые и озадаченные фары

Коварный томат

Маленькому домики страшно находиться одному в лесу

Так выглядит неуверенность

Ну, не такая уж и весёлая работа постоянно таскать тяжести

Кофе-машина подозревает, что что-то здесь не так

Ну хоть кому-то в подборке хорошо!

А как ещё может быть, если ты вкуснейшая малиново-лимонная булочка!


Эта картошечка только что услышала звук будильника

Посочувствуем ей!


Грустно быть пластиковым контейнером

Хе-хе-хе!

Такие разные эмоции у половинок сломанных ножниц

Арбузик доволен!

Арбузик знает, что август — его время!


Ты вполне можешь быть счастливым и наслаждаться жизнью, даже если ты просто тень от мусорки

Источник:

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Метки: Вещи   Предметы   парейдолия   показалось   фото   эмоция   
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SandMANn 3 минуты назад
Чего, чего? А ТО!
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Anarasius

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