15 фотографий эмоциональных предметов

Мы покажем вам несколько фотографий, эмоциональная амплитуда на которых ничем не уступает хорошей театральной или оперной постановке. Но при этом здесь нет ни одного актёра.

Только неживые объекты и свойственная нам всем парейдолия!

Обеспокоенное кресло