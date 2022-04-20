17 случаев, когда реальность превращалась в сюрреализм

Это ещё одна статуя Иисуса Христа, которую строят в Бразилии. Там уже есть Христос-Искупитель, а теперь будет ещё и Христос-Защитник. Новая статуя будет больше предыдущей, её высота составит 43 метра, в то время как высота Христа-Искупителя — 38 метров.

Весь мир — картина