17 случаев, когда реальность превращалась в сюрреализм

Представляю для вас примеры таких фотографий, которым не нужен фотошоп, чтобы удивить.
Художники-сюрреалисты словно бы колдуют над реальностью, смешивая явь со сном и добавляя необычные детали. Но иногда сама реальность, которая на фотоснимках должна выглядеть обычно, выглядит очень сюрреалистично.
Ветряная мельница в Техасе, повреждённая торнадо
Фотографировал кота, смотрящего в окно, а получилось нечто божественное
Незаконченное дело. Куала-Лумпур, Малайзия
Окна в пустоту
Христос-Защитник
Это ещё одна статуя Иисуса Христа, которую строят в Бразилии. Там уже есть Христос-Искупитель, а теперь будет ещё и Христос-Защитник. Новая статуя будет больше предыдущей, её высота составит 43 метра, в то время как высота Христа-Искупителя — 38 метров.
Весь мир — картина
Команда мечты
Прозрачный лёд в абсенте выглядит так, будто из напитка вырезали кусок
Безголовая гимнастка
Подводный монстр
Рыбак туманным утром
Кошачий сюрреализм
Экзоскелет дорожного знака
Замёрзший пруд
Спагетти в тундре
Гигантская собака над огромной скалой
Лапландия
Источник:
АНТИФИШКИ
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идеальная женщина ))))))))))
- А головы нет!
- А головы нет!
- А головы нет!...