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17 случаев, когда реальность превращалась в сюрреализм

17 случаев, когда реальность превращалась в сюрреализм (18 фото)

Автор:
20 апреля 2022 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   люди   показалось   реальность   сюрреализм   удачный кадр   фото   
915
18

Представляю для вас примеры таких фотографий, которым не нужен фотошоп, чтобы удивить.

Художники-сюрреалисты словно бы колдуют над реальностью, смешивая явь со сном и добавляя необычные детали. Но иногда сама реальность, которая на фотоснимках должна выглядеть обычно, выглядит очень сюрреалистично.

Ветряная мельница в Техасе, повреждённая торнадо

×
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Фотографировал кота, смотрящего в окно, а получилось нечто божественное

Незаконченное дело. Куала-Лумпур, Малайзия

Окна в пустоту

Христос-Защитник

Это ещё одна статуя Иисуса Христа, которую строят в Бразилии. Там уже есть Христос-Искупитель, а теперь будет ещё и Христос-Защитник. Новая статуя будет больше предыдущей, её высота составит 43 метра, в то время как высота Христа-Искупителя — 38 метров.


Весь мир — картина

Команда мечты

Прозрачный лёд в абсенте выглядит так, будто из напитка вырезали кусок

Безголовая гимнастка

Подводный монстр

Рыбак туманным утром

Кошачий сюрреализм

Экзоскелет дорожного знака

Замёрзший пруд

Спагетти в тундре

Гигантская собака над огромной скалой

Лапландия

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   люди   показалось   реальность   сюрреализм   удачный кадр   фото   
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2  комментария
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53
eutace 44 минуты назад
Безголовая гимнастка
==========
идеальная женщина ))))))))))
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20k
Luc72 Час назад
Ну просто невозможно не добавить из черного юмора времен ВОВ, когда по окопам через друг-друга передают ответ:
- А головы нет!
- А головы нет!
- А головы нет!...
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