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12 фотографий прикольных вещиц, глядя на которые так и чешутся руки купить себе такие же

12 фотографий прикольных вещиц, глядя на которые так и чешутся руки купить себе такие же (13 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   вещи   забавно   креатив   покупка   прикольно   фото   
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Вот несколько фотографий забавных товаров, которые вполне претендуют на звание уникальных и сбивающих с толку. Многие из них вы можете заказать хоть сегодня. Вперёд!

Некоторые вещи выглядят так, словно их сделали на другой планете. Они могут иметь причудливый дизайн или странное предназначение. Однако это не мешает нам покупать их для поднятия собственного настроения и услады глаза.


Кейс для беспроводных наушников, от одного вида которого слюнки текут

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Дуэйн «Скала» Джонсон с телом осьминога выглядит ещё впечатлительнее

Плед-пицца — идеальный подарок для любителей итальянской кухни

Интернет-магазины продают парики для собак и их покупают!

Кажется в такой обуви будет удобно только черепашкам-ниндзя

Терзают муки выбора!

3D-паззл в виде теннисного мяча точно не подойдёт для игры с питомцем

Не знаете что подарить тому, у кого всё есть? Тогда подарите «Ничего»

Миленькая, пластиковая безделушка — отличный презент для человека, который ни в чем не нуждается. Она полностью полая внутри. Может быть сделана в виде конфеты, сферы, звезды.


Пластырь в виде бекона выглядит аппетитно

Не рекомендуется для использования владельцами собак. Пренебрегая этим правилом, можно лишиться пальца или другой, немаловажной части тела.


Шар для боулинга в виде Ока Саурона точно выбьет ни один страйк

Мясо единорога — необъяснимо, но факт!

Намордник для собак, который заставит улыбнуться даже самого угрюмого прохожего

Странные вещи делают мир ярче и вносят в него пикантное разнообразие. Встретив некоторые из них, можно удивиться, задуматься и даже рассмеяться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вещи   забавно   креатив   покупка   прикольно   фото   
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2  комментария
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Павел 24 минуты назад
Дуэйн это распечатка с 3д принтера. Можно любую башку прилепить
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17k
Наталья 3 минуты назад
Честно говоря, нет никакого желания покупать этот китч.
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