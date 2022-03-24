12 фотографий прикольных вещиц, глядя на которые так и чешутся руки купить себе такие же

Некоторые вещи выглядят так, словно их сделали на другой планете. Они могут иметь причудливый дизайн или странное предназначение. Однако это не мешает нам покупать их для поднятия собственного настроения и услады глаза.

Кейс для беспроводных наушников, от одного вида которого слюнки текут