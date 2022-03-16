Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо

Умение удивляться и внимательно смотреть на мир — очень ценный навык. Благодаря ему можно заметить множество интересных вещей, а самое главное, что и ходить за ними далеко не надо, ведь они попадаются буквально на каждом шагу.

Баскетбольное дерево