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Сообщество Удивительное рядом 279 постов • 47 подписчиков подписаться
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Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо

Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо (16 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:37
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   вещи   забавно   прикольно   природа   удивительно   фото   
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Предлагаю для вас подборку снимков от пользователей сети, которые и обнаружили подобные занимательные предметы или явления.

Умение удивляться и внимательно смотреть на мир — очень ценный навык. Благодаря ему можно заметить множество интересных вещей, а самое главное, что и ходить за ними далеко не надо, ведь они попадаются буквально на каждом шагу.


Баскетбольное дерево

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На соседском лимонном дереве вырос длинный лимон

Кажется, этот лимон очень хотел притвориться морковью.


Засохшие цветы похожи на черепа

Световые столбы в Саскачеване, Канада

Спирали внутри арбуза

Кто-то вырастил лес в багажнике

Перевёрнутое изображение двора на стене спальни моей дочери

Кошка только что проделала дырку в потолке

Сосульки на колёсах моего грузовика

Помидор, который выглядит как шесть маленьких помидоров, объединённых в один

Купил перец, беременный тройней

Красивое образование из смолы дерева кешью

Анатомия LEGO-человечка в кабинете врача

Этот круг появился в вечернем небе над Пекином, Китай

Недалеко от места, где живёт моя мама, пожилой мужчина выгуливал черепаху

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   вещи   забавно   прикольно   природа   удивительно   фото   
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