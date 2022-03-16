Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо

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Предлагаю для вас подборку снимков от пользователей сети, которые и обнаружили подобные занимательные предметы или явления.
Умение удивляться и внимательно смотреть на мир — очень ценный навык. Благодаря ему можно заметить множество интересных вещей, а самое главное, что и ходить за ними далеко не надо, ведь они попадаются буквально на каждом шагу.
Баскетбольное дерево
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На соседском лимонном дереве вырос длинный лимон
Кажется, этот лимон очень хотел притвориться морковью.
Засохшие цветы похожи на черепа
Световые столбы в Саскачеване, Канада
Спирали внутри арбуза
Кто-то вырастил лес в багажнике
Перевёрнутое изображение двора на стене спальни моей дочери
Кошка только что проделала дырку в потолке
Сосульки на колёсах моего грузовика
Помидор, который выглядит как шесть маленьких помидоров, объединённых в один
Купил перец, беременный тройней
Красивое образование из смолы дерева кешью
Анатомия LEGO-человечка в кабинете врача
Этот круг появился в вечернем небе над Пекином, Китай
Недалеко от места, где живёт моя мама, пожилой мужчина выгуливал черепаху
Источник:
АНТИФИШКИ
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