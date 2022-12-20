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Как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

Как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта

Автор:
20 декабря 2022 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусственный интеллект   забавно   нейросеть   прикольно   фото   фразы   
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В современном интернете только и разговоров, что о нейросетях и их удивительных возможностях. Искусственный интеллект генерирует картинки на основе текста. Всё зависит от фантазии тех, кто эти запросы составляет.

Например, автор канала Нейросеть for Fun создаёт арты по запросам подписчиков и комментаторов. Особенно любопытными получаются герои различных поговорок, пословиц и крылатых фраз. Образы, живущие в народном сознании, любопытно раскрываются в том, что представляет нейросеть. Мы собрали несколько примеров.


Конь в пальто

×
×

Кузькина мать

А рядом сам Кузька?


Конь педальный


Ёкарный бабай


Бред сивой кобылы

Похоже, у неё стендап.


Дурилка картонная


Кого пытается обдурить данная хлипкая конструкция — непонятно.


Одна нога здесь, другая там


Кот Шрёдингера


Сферический конь в вакууме


Как два пальца об асфальт

Для нейросети изображение пальцев — это настоящее испытание. но тут они получились даже сносно.

Ёшкин кот


Разумеется, нейросеть понятия не имеет о чём речь, поэтому изображает кота максимально странно и везде пытается добавить Ёшку.


Чучело-Мяучело


Мужичок с ноготок

Подтверждение, что с пальцами всегда что-то будет не так. Даже если он в кадре один.


Цирк с конями

Жадина-говядина

Лес рук

Горе луковое

Зуб даю

Да, именно так я себе это представлял! Мужчина в лесу с челюстью доисторического мутанта. 10 из 10.

Ядрёна вошь

Колобок повесился

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Метки: Искусственный интеллект   забавно   нейросеть   прикольно   фото   фразы   
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4  комментария
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12k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Искусственный интелект, думали мы. Прорыв, достижения...
По факту имеем то, что имеем - цифровое слабоумие, игрушку для дебилов...
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10
Александр 13 минут назад
Слова сеть поняла, а смысл нет. Два пальца об асфальт ... )
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Anarasius

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