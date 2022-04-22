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Старенький пёс был счастлив, когда хозяева поздравили его с днём рождения

Старенький пёс был счастлив, когда хозяева поздравили его с днём рождения

Автор:
22 апреля 2022 19:53
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Чихуахуа   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   фотографии   
2090
13
Чихуахуа по кличке Булли недавно отметил 23-летие. Между прочим, солидный возраст для собаки, что по человеческим меркам составляет где-то 104 года! У этого старичка своя трогательная история.
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Источник:

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Метки: Питомцы   Чихуахуа   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   фотографии   
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6  комментариев
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4k
Дмитрий 46 минут назад
"Помимо празднества, в свой день рождения Булли знатно поспал, погулял, и поиграл с сородичами".

Сдаётся мне Булли в свои 23(104), в остальные дни занимается тем же самым.))))
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6k
Борис Карабанов Минуту назад
- Ай, да Розка! Ай, да молодец! До какЕх годов дожила!
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1k
Трям Час назад
Она не счастлива, ей просто жарко и глаза от солнца плющит.
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5k
Sanar 2 часа назад
23 года круто для маленькой собаки которая боится даже своего хвоста, всё очень многое зависит от условий содержания. У знакомых у мамы жила мелкая не знаю породу может помесь 20 лет, мама слегла и собачка тоже, живая но пластом, не ест почти и под себя, к маме свозили погладила в последний раз и успокоилась мама, собачку отвезли на укол, мама лучше стала чувствовать себя и ждала когда привезут собачку.
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30k
Игорь 2 часа назад
"Старенький пёс"
А где пёс? Что за манера называть гавкающую кошку псом?
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