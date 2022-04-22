Старенький пёс был счастлив, когда хозяева поздравили его с днём рождения

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Чихуахуа по кличке Булли недавно отметил 23-летие. Между прочим, солидный возраст для собаки, что по человеческим меркам составляет где-то 104 года! У этого старичка своя трогательная история.
Чихуахуа по кличке Булли (Bully) недавно отметил 23-ий день рождения. Это солидный возраст для собаки, и составляет примерно 104 года по человеческим меркам. Он родился в 1999 году в США, и один мужчина взял его к себе еще маленьким щенком. Однако, когда пёсику было 20 лет, пожилой хозяин Булли больше не смог о нём заботиться..
Булли попал в приют. Но к счастью, ему не пришлось оставаться там надолго. Его заметили Крис и Мариеса - пара, которая управляет своим центром спасения животных The Mr. Mo Project. У них дома живет несколько собак, и они помогают каждому нуждающемуся животному. Они решили принять Булли в свою семью - а тот был счастлив этому. Теперь он является самым пожилым пёсиком в большой собачьей семье.
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У старичка непростой характер, но добрая душа: "Булли иногда злющий, непослушный, а иногда милый, независимый, нежный, спокойный. А еще - у него даже лай старика. В свои 23 года он без стеснения помыкает другими чихуахуа, проживающими в доме," - рассказывает нынешний хозяин.
Недавно хозяева устроили для Булли вечеринку с шариками и праздничной "косточкой", которой старичок с радостью полакомился. Помимо празднества, в свой день рождения Булли знатно поспал, погулял, и поиграл с сородичами. Вот такой милый старичок!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы Чихуахуа животные истории истории спасения история спасения собака собаки фото фотографии
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Сдаётся мне Булли в свои 23(104), в остальные дни занимается тем же самым.))))
А где пёс? Что за манера называть гавкающую кошку псом?