Старенький пёс был счастлив, когда хозяева поздравили его с днём рождения

Чихуахуа по кличке Булли (Bully) недавно отметил 23-ий день рождения. Это солидный возраст для собаки, и составляет примерно 104 года по человеческим меркам. Он родился в 1999 году в США, и один мужчина взял его к себе еще маленьким щенком. Однако, когда пёсику было 20 лет, пожилой хозяин Булли больше не смог о нём заботиться..