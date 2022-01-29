Застрявшую в болотах собаку спасли сосисками и дроном

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Хозяйка собачки по кличке Милли из Великобритании начала паниковать, когда ее питомица убежала во время прогулки, и застряла на илистых отмелях. Собачка не могла самостоятельно выбраться, и хозяйка решила связаться со спасателями. Они нашли гениальное решение!
Собака по кличке Милли (Millie), которая живет в Великобритании, недавно убежала далеко во время прогулки, и застряла на илистых отмелях. Животное не могло самостоятельно выбраться, а ее хозяйка не могла добраться до питомицы. Было решено обратиться к спасателям - и раздумывая о том, как помочь, спасатели связались с поисково-спасательной группой, занимающейся дронами.
Сотрудники поисковой службы решили попробовать достать собаку с помощью дрона. Сначала идея казалась безумной, но они запаслись тем, что должно было сработать - сосисками. Они прикрепили к дрону веревку, а на кончик веревки - сосиски, и отправили дрон к собаке. Им удалось привлечь внимание Милли, и она следовала за сосисками и за дроном.
Таким образом команде спасателей удалось заманить Милли на более безопасную местность, где уже не было ила. По словам хозяйки, Милли спасла ее любовь к еде, и особенно - к сосискам. "Милли любит поесть, и она съест все, что вы ей дадите... Сырую морковь, огурцы, но она больше предпочитает мясо, так что болтающаяся сосиска, вероятно, была лучшим, чем ее можно было заманить," - говорит счастливая хозяйка.
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