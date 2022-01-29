Застрявшую в болотах собаку спасли сосисками и дроном

Таким образом команде спасателей удалось заманить Милли на более безопасную местность, где уже не было ила. По словам хозяйки, Милли спасла ее любовь к еде, и особенно - к сосискам. "Милли любит поесть, и она съест все, что вы ей дадите... Сырую морковь, огурцы, но она больше предпочитает мясо, так что болтающаяся сосиска, вероятно, была лучшим, чем ее можно было заманить," - говорит счастливая хозяйка.