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Застрявшую в болотах собаку спасли сосисками и дроном

Застрявшую в болотах собаку спасли сосисками и дроном (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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Хозяйка собачки по кличке Милли из Великобритании начала паниковать, когда ее питомица убежала во время прогулки, и застряла на илистых отмелях. Собачка не могла самостоятельно выбраться, и хозяйка решила связаться со спасателями. Они нашли гениальное решение!

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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Е-Лена 40 минут назад
Этому Снупи повезло... )))
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mercure

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