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Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу

Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу

Автор:
24 января 2023 17:48
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   подборка   спасение животных   фото   
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Взять животное с улицы или из приюта - благородный поступок. Все животные заслуживают любви, а особенно те, кто остался на произвол судьбы или оказался на улице. Посмотрим на добрые фото со спасёнными животными, которые вдохновляют любить братьев наших меньших ещё больше!
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Метки: Питомцы   Фотографии   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   подборка   спасение животных   фото   
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4  комментария
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Руслан 56 минут назад
Мои дачники )))) Разница год у них, но подружились без проблем. Теперь иногда гоняют друг друга по очереди по квартире, а на даче летом мышей таскают каждый день

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22k
Евгений 39 минут назад
Жалко их всех.
Одного с улицы жена подобрала в -35. Прожил у нас 9 лет, много болячек было, лечили, пытались.
Ещё одного взял у товарища на работе, там кошка котят принесла.
Сейчас он у нас самый старший, ему будет 7 лет скоро. Большой толстый трус.
Полтора года назад взяли с передержки котю. Добрые люди выловили из подвала двух малышей. Рыжего забрали до нас, нам чёрный достался. Очень ласковый, спать утром не даёт песнями и танцами.
Полгода назад взяли рыжика с передержки у тех же хороших людей.
Его пришлось лечить, капали глазки, кололи уколы. Сейчас здоровый резвый бандит.
Есть ещё длинношёрстый британец. Тоже забрали из неблагополучной обстановки, живёт с моей мамой. Освоился там, год как уже. Важный, хозяйничает везде.
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21k
homerchik 2 часа назад
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