Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу

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Взять животное с улицы или из приюта - благородный поступок. Все животные заслуживают любви, а особенно те, кто остался на произвол судьбы или оказался на улице. Посмотрим на добрые фото со спасёнными животными, которые вдохновляют любить братьев наших меньших ещё больше!
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"Мы нашли её в закрытой коробке вместе с маленькими котятами. Их выбросили, как ненужный мусор"
"Наш старичок. Перед тем, как мы его взяли, его три раза брали и возвращали в приют обратно"
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Одного с улицы жена подобрала в -35. Прожил у нас 9 лет, много болячек было, лечили, пытались.
Ещё одного взял у товарища на работе, там кошка котят принесла.
Сейчас он у нас самый старший, ему будет 7 лет скоро. Большой толстый трус.
Полтора года назад взяли с передержки котю. Добрые люди выловили из подвала двух малышей. Рыжего забрали до нас, нам чёрный достался. Очень ласковый, спать утром не даёт песнями и танцами.
Полгода назад взяли рыжика с передержки у тех же хороших людей.
Его пришлось лечить, капали глазки, кололи уколы. Сейчас здоровый резвый бандит.
Есть ещё длинношёрстый британец. Тоже забрали из неблагополучной обстановки, живёт с моей мамой. Освоился там, год как уже. Важный, хозяйничает везде.