Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу

Взять животное с улицы или из приюта - благородный поступок. Все животные заслуживают любви, а особенно те, кто остался на произвол судьбы или оказался на улице. Посмотрим на добрые фото со спасёнными животными, которые вдохновляют любить братьев наших меньших ещё больше!

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Перепуганный кот, спасённый с улицы, превратился в довольного жизнью 0 Источник:

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"Мои два кота и пёс. Все - спасённые с улицы" 0 Источник:

"Принесла это чудо с собой в рюкзаке. Ей было всего две недели" 0 Источник:

Этих брата и сестру взяли из приюта вместе 0 Источник:

"Все трое взяты из приютов" 0 Источник:

Пожилой пёсик с проблемами со зрением тоже обрёл дом 0 Источник:

"Мы нашли её в закрытой коробке вместе с маленькими котятами. Их выбросили, как ненужный мусор" 0 Источник:

Из приюта спасают не только кошечек и собачек 0 Источник:

"Вот мои прелести, тоже приютские" 0 Источник:

"Наш старичок. Перед тем, как мы его взяли, его три раза брали и возвращали в приют обратно" 0 Источник:

Приютских котят впервые принесли в новый дом 0 Источник:

Скромного мальчика тоже подобрали с улицы 0 Источник:

До и после спасения 0 Источник:

"Мои спасёныши - неразлучны" 0 Источник:

"Мы спасли нашего красавца в возрасте 3 месяцев, в ужасном состоянии" 0 Источник:

День, когда пса забрали из приюта, и сейчас 0 Источник:

"А вот наши. Взяли их вместе, они сдружились с первого дня" 0 Источник:

До и после того, как пёс попал в семью 0 Источник:

"Наш новый приютский кот занял это кресло через 2 минуты, как зашёл в дом" 0 Источник:

Трансформация пожилого кота, которого взяли в семью 0 Источник:

Смотрит с такой любовью 0 Источник:

История подобранного котика 0 Источник:

Заморыша взяли с улицы 0 Источник:

Трансформация худощавого котика 0 Источник:

Этого кота, по описанию, принесли в приют, потому что он повзрослел и стал скучным 0 Источник:

Счастье - когда тебя забрали в тёплый дом 0 Источник:

Спасибо, люди! 0 Источник:

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"Мой мальчик. Подобрали на улице" 0 Источник: