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Для бездомного пса устроили вечеринку - но никто не пришел

Для бездомного пса устроили вечеринку - но никто не пришел (12 фото)

Автор:
21 февраля 2022 14:20
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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Люка подобрали на улицах Лондона. Несмотря на жизнь на улицах, пес оказался милым, добрым, и очень скромным товарищем. Когда для него начали искать хозяев, волонтёры приюта были уверены, что для Люка их найдут быстро. Но всё оказалось совсем не так..
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   
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shevanez 22 минуты назад
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