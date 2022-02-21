Для бездомного пса устроили вечеринку - но никто не пришел

Люк оказался очень милым и добрым мальчиком - правда, очень скромным. Ему требовалось больше социализации и работы с поведением. У него также обнаружили некоторые проблемы со здоровьем, но в приюте его восстановили, и сразу начали искать для него хозяев. Но к сожалению, время шло, а Люка всё никак не забирали из приюта.