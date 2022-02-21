Для бездомного пса устроили вечеринку - но никто не пришел

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Люка подобрали на улицах Лондона. Несмотря на жизнь на улицах, пес оказался милым, добрым, и очень скромным товарищем. Когда для него начали искать хозяев, волонтёры приюта были уверены, что для Люка их найдут быстро. Но всё оказалось совсем не так..
Пес по кличке Люк (Luke) попал в лондонский приют Battersea Dogs & Cats Home больше шести месяцев назад. Его спасли от печальной судьбы бездомного пса, и подарили новую жизнь. 5-летний Люк был счастлив этому, и не уставал благодарить персонал приюта за любовь и заботу.
Люк оказался очень милым и добрым мальчиком - правда, очень скромным. Ему требовалось больше социализации и работы с поведением. У него также обнаружили некоторые проблемы со здоровьем, но в приюте его восстановили, и сразу начали искать для него хозяев. Но к сожалению, время шло, а Люка всё никак не забирали из приюта.
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Персонал не понимал, что смущало людей, ведь Люк - настоящий очаровашка, который может стать верным и преданным другом. Сотрудники решили организовать вечеринку на 14 февраля, пригласив всех, кто хочет познакомиться с Люком - однако, на вечеринку так никто и не пришел.. Люк был расстроен, но духом не падал.
Сотрудники рассказали, что по натуре Люк интроверт: "Хотя Люк довольно общительный, у него есть чувствительная сторона, и ему не так легко знакомиться с новыми людьми. Хозяева должны понимать, что Люку необходимо медленно знакомиться с людьми. Но в остальном - он ласковый мальчик, который с удовольствием поваляется у вас на коленях после долгой прогулки!"
Песик уже и сам мечтает о теплом доме и хозяевах, которые полюбят его всем сердцем. Пожелаем милому Люку скорее обрести долгожданный дом!
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