"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию

Для кого-то эта новость наверняка стала неприятной. Впрочем, некоторые из "расстрельного списка" хорохорятся и ехидно комментируют отстранение их от "кормушки".





Людмила Сивацкая, снимавшаяся в российской трилогии «Последний богатырь», использовала тренд с фильтром, который старит лицо, и опубликовала фотографию с насмешливой подписью:

«Это я в 2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили». Мне, и еще 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ на 50 лет, — пишет актриса. — Правда, список писался видимо не очень образованными людьми, ибо меня зовут не Мила и это написано в Википедии, но да ладно, мы уже по-моему все все поняли».