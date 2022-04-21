"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию

Вчера, 20 апреля, был обнародован список украинских артистов, которым в течение ближайших 50 лет запрещен въезд на территорию РФ. Среди них известные певцы, телеведущие и актёры кино. Увидев свою фамилию в этом перечне, некоторые поехидничали. Впрочем, неизвестно, как эти люди будут реагировать на невозможность зарабатывать в России через несколько лет.
Многие украинские артисты долгое время жили на две страны: в России зарабатывали, Украину - любили, не уставая поливать грязью кормившую их сторону. В свете последних событий особо отличившимся деятелям культуры решили перекрыть "питательный зонд": въезд в РФ им теперь невозможен на добрые десятилетия.
Для кого-то эта новость наверняка стала неприятной. Впрочем, некоторые из "расстрельного списка" хорохорятся и ехидно комментируют отстранение их от "кормушки".
Людмила Сивацкая, снимавшаяся в российской трилогии «Последний богатырь», использовала тренд с фильтром, который старит лицо, и опубликовала фотографию с насмешливой подписью:
«Это я в 2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили». Мне, и еще 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ на 50 лет, — пишет актриса. — Правда, список писался видимо не очень образованными людьми, ибо меня зовут не Мила и это написано в Википедии, но да ладно, мы уже по-моему все все поняли».
В том же духе отреагировал и блогер Ян Гордиенко, поделившись отредактиванными снимками своей персоны и парным состаренным фото с Антоном Птушкиным
«2072 год. Нам с @ptuxerman (Антон Птушкин, — ред) наконец-то разрешили въехать в Россию».
Кстати, Гордиенко - блогер из Краматорска, и у него свой взгляд на политику.
Тревел-блогер Антон Птушкин был краток, опубликовав короткое сообщение, что выпуска программы про Поволжье не будет.
Еще один ведущий программы "Орёл и решка" Андрей Бедняков написал длиный спич, в котором поиронизировал вокруг ситуации с запретом на въезд.
Иван Дорн прокомментировал решение о запрете на въезд так: «Список сочнее, чем Global 500 (Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний)». Потап опубликовал фото с женой Настей Каменских и подписал его: «Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!»
Впрочем, если этим товарищам неплохо живется и на Украине, о других, гастролировавших главным образом в РФ, такого не скажешь. Где еще Потап и Настя или тот же Иван Дорн заработают такие деньги на концертах? Главное, чтобы Россия, которая всегда славилась добросердечием, не отменила этот запрет. Глядишь - уроком будет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А если серьёзно, то стоило бы прислушаться к мнению людей, которые родились и выросли на пресловутом Донбассе и всегда хорошо относились к России. Но нет, это же идёт вразрез с линией Сталина и партии.
А...стоп..чего это я? У нас же Зеля им подал пример клоуна с амбициями политика.
И еще добавить в список новых "граждан" Израиля
Можно смело сказать, что этими бравыми комментами они себя утвердили в списке.