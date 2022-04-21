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"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию

"А я так хотел в Воронеж на лето!": украинские артисты комментируют 50-летний запрет на въезд в Россию (7 фото)

Автор:
21 апреля 2022 08:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Потап и Настя   Птушкин   Украина   артисты   запрет на въезд   иван дорн   комментарии   список 31   шоу бизнес   
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Вчера, 20 апреля, был обнародован список украинских артистов, которым в течение ближайших 50 лет запрещен въезд на территорию РФ. Среди них известные певцы, телеведущие и актёры кино. Увидев свою фамилию в этом перечне, некоторые поехидничали. Впрочем, неизвестно, как эти люди будут реагировать на невозможность зарабатывать в России через несколько лет.

Многие украинские артисты долгое время жили на две страны: в России зарабатывали, Украину - любили, не уставая поливать грязью кормившую их сторону. В свете последних событий особо отличившимся деятелям культуры решили перекрыть "питательный зонд": въезд в РФ им теперь невозможен на добрые десятилетия.


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Для кого-то эта новость наверняка стала неприятной. Впрочем, некоторые из "расстрельного списка" хорохорятся и ехидно комментируют отстранение их от "кормушки".


Людмила Сивацкая, снимавшаяся в российской трилогии «Последний богатырь», использовала тренд с фильтром, который старит лицо, и опубликовала фотографию с насмешливой подписью:

«Это я в 2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили». Мне, и еще 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ на 50 лет, — пишет актриса. — Правда, список писался видимо не очень образованными людьми, ибо меня зовут не Мила и это написано в Википедии, но да ладно, мы уже по-моему все все поняли».

В том же духе отреагировал и блогер Ян Гордиенко, поделившись отредактиванными снимками своей персоны и парным состаренным фото с Антоном Птушкиным


«2072 год. Нам с @ptuxerman (Антон Птушкин, — ред) наконец-то разрешили въехать в Россию».

Кстати, Гордиенко - блогер из Краматорска, и у него свой взгляд на политику.

Тревел-блогер Антон Птушкин был краток, опубликовав короткое сообщение, что выпуска программы про Поволжье не будет.

Еще один ведущий программы "Орёл и решка" Андрей Бедняков написал длиный спич, в котором поиронизировал вокруг ситуации с запретом на въезд.




Иван Дорн прокомментировал решение о запрете на въезд так: «Список сочнее, чем Global 500 (Рейтинг 500 крупнейших мировых компаний)». Потап опубликовал фото с женой Настей Каменских и подписал его: «Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!»


Впрочем, если этим товарищам неплохо живется и на Украине, о других, гастролировавших главным образом в РФ, такого не скажешь. Где еще Потап и Настя или тот же Иван Дорн заработают такие деньги на концертах? Главное, чтобы Россия, которая всегда славилась добросердечием, не отменила этот запрет. Глядишь - уроком будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Потап и Настя   Птушкин   Украина   артисты   запрет на въезд   иван дорн   комментарии   список 31   шоу бизнес   
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7k
сеньор Леонсио 5 часов назад
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Estetik 11 секунд назад
на самом деле, это честь, быть в этом списке. Так же, как и русским знаменитостям, которые были вынуждены уехать из за своих высказываний о войне.
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5k
Артем Кощеев 7 минут назад
Птушкин и бедняков те ещё оголтелые русофобы. Каждую свою передачу начинали с нацистского приветствия. Че только запрет на въезд в Россию? Давайте уж пошлём к ним современного рамона меркадера, чтобы ледоруб не простаивал.
А если серьёзно, то стоило бы прислушаться к мнению людей, которые родились и выросли на пресловутом Донбассе и всегда хорошо относились к России. Но нет, это же идёт вразрез с линией Сталина и партии.
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0
Vitalie 12 минут назад
”Россия, которая всегда славилась добросердечием”
5 миллионов беженцев, тысячи погибших, мародерство, десятки разрушеных городов, разрушеная экономика страны с 45 миллионами населения, повышение цен на еду во всем мире, и соответственно миллионы голодающих. ЗА ДВА МЕСЯЦА (!) Спаси Господи от такого ДОБРОСЕРДЕЧИЯ!
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4k
Эль Кукуй 18 минут назад
"Мне, и еще 30 очень талантливым и крутым артистам...." Уууухахахахаха, ну просто талантище, Мила Йовович - мэйд ин Юкрейн
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9k
Maddy8 Полчаса назад
Будем посмотреть
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1k
Граф Андрий Полчаса назад
сейчас шоковая волна пройдёт и все всерьёз поймут, что такое 50 лет без бабла. Ой слёз будя!!!
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14
alyamkin1961 Полчаса назад
НУ ЧТО ХОХЛОУШЛЕПКИ, ПРИШЕЛ ВАМ КАРАЧУН,А СМЕЯТСЯ МЫ БУДЕМ НАД ВАМИ УШЛЕПКАМИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА,КОГДА ВЫ ПОЙДЕТЕ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ, А БАБЫ НА ПАНЕЛЬ,ХОТЯ ЗА СТРАХОУЕБНУЮ ЛЫБОДУ БОЛЬШЕ ДОЛЛАРА НЕ ДАУТ
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9k
Сол Гудман 36 минут назад
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5k
ЛеонидТерехов 42 минуты назад
Смеется тот, кто смеется последним!
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5k
Сергей 44 минуты назад
Данилко тоже хорохориля, а потом приполз на коленях. Негде он не зарабатывал столько, сколько в России со своей Сердючкой и эти приползут. Так как в нищем Хохолстане сейчас не до них.
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9k
Juli 44 минуты назад
если ты работаешь клоуном, то не надо лезть со своим клоунским мнением.

А...стоп..чего это я? У нас же Зеля им подал пример клоуна с амбициями политика.
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33k
Мойша 53 минуты назад
Сейчас они хорохорятся, но потом будут ныть как горбунов с Пашениным, или Пашутиным. Кок его там.
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416
Strait 55 минут назад
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20k
Sama Час назад
Посмотрим что через год будут петь.
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8
Ulaszlo Solo Sama 23 минуты назад
Будут петь: "Владимир Путин молодееец, политик, лидер и бореееец!"
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2k
Pill Час назад
Я не знаю этих людей, я такое не слушаю, но одобряю.
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14
soba Час назад
Нужно этото пост перенести в рубрику - хорошие новости из России за неделю!
И еще добавить в список новых "граждан" Израиля
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45k
Vodjanoj Час назад
3.14здуйте в Жмеринку или Конотоп,там вам и место
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15k
Valiko Час назад
Чем больше выпендриваются сейчас, тем более жалкий вид будет потом.
Можно смело сказать, что этими бравыми комментами они себя утвердили в списке.
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854
idhr Час назад
о половине из списка ни разу не слышал. Остальные, т.е. те о ком знаю, не вызывали позитивных эмоций. И последние событя совершенно не причём, кто то давно мелькает, ещё до 14-го даже года, и в основном вызывали неприязненность и раздражение, от небольшого, до острого. По этому, да, если мы их на т.в. больше не увидим, то я в общем рад. Жаль конгечно, что что бы их смыть, понадобилась спецоперация, лучше бы это произошло раньше. Впрочем, я всегда просто переключал канал и всё, так что нет проблем. Жалко только что они занималир эфир, занимали места наших телевизионных деятелей. По поводу второй проловины списка, т.е. тех о ком я даже ни разу и не слышал, скорее всего, учитывая 100% мою реакцию на другую половину списка, то и эти не вызвали бы ничего кроме неприязненности и раздрожения. Но это только предположение, т.к. чего не видел, того конечно знать не могу, только предполагать ...
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753
Василий Час назад
Простите, а кто эти все люди?
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