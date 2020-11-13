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Как выглядят и чем занимаются дети звездных родителей

Как выглядят и чем занимаются дети звездных родителей (18 фото)

Автор:
13 ноября 2020 12:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   дети звезд   дети знаменитостей   знаменитости   российские музыканты   фото   шоу бизнес   
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18
Не зря говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Особенно это касается детей звездных родителей. Кому-то талант достался по наследству, другие помогают способностям ребенка развиваться, продвигая чадо по творческому пути. Давайте посмотрим, чем занимаются дети российских музыкантов.
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Метки: артисты   дети звезд   дети знаменитостей   знаменитости   российские музыканты   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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29k
Volga_34 2 часа назад
Как выглядят и чем занимаются дети звездных родителей
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548
пенс 24 минуты назад
Говорят , что на детях природа отдыхает.
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2k
Том Сойер Час назад
Жену Виктора Цоя звали Марьяна.
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17k
SerGProS Час назад
Итог: все дети обозначенных "звезд" - бездельники.
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895
Степан Алкоголик 2 часа назад
Чет Аполлон совсем не Аполлон
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13k
Сталкер Степан Алкоголик Полчаса назад
Чего ожидать при таком родителе? ))
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32
Анна Анна 2 часа назад
Как выглядят и чем занимаются дети звездных родителей
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Художники, музыканты, фотографы, философы.. только у Круга сын полезныи делом занят. Хорошо, когда люди творческие по призванию, но когда от безделья или "по стопам" это чето не то.
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17k
SerGProS Lovels Travel Час назад
Судя по откормленному мордусу этого сыночка, дело у него полезное:)
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