Как выглядят и чем занимаются дети звездных родителей

Алиса же сначала хотела стать журналисткой, однако позже выбрала Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). После окончания института работала в МХАТе им. М. Горького, участвовала в антрепризах, а с 2009 года на постоянной основе занята в театре "Практика". На ее счету разные роли в кино и сериалах. С января 2017 года является солисткой Государственного симфонического оркестра для детей и юношества в качестве чтеца. У Алисы есть сын от оператора и продюсера Сергея Дандуряна.