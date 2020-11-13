Как выглядят и чем занимаются дети звездных родителей

Не зря говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Особенно это касается детей звездных родителей. Кому-то талант достался по наследству, другие помогают способностям ребенка развиваться, продвигая чадо по творческому пути. Давайте посмотрим, чем занимаются дети российских музыкантов.
1. Сын Виктора Цоя - Александр
У Виктора и Марины Цой в 1985 году родился сын Александр. Повзрослев, он долгое время использовал псевдоним Молчанов, скрывая кровное родство со знаменитым отцом. Однако, как и Виктор Цой, Александр выбрал творческий путь.
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Александр попробовал себя во многих сферах: он работал дизайнером, композитором и внештатным колумнистом RT на русском. Основал музыкальный клуб "da: da:", был гитаристом в группе "Para bellvm", создавал обложки для альбомов известных российских исполнителей, писал музыку для разных проектов.
Сейчас сын Цоя продвигает себя. Он - лидер собственного музыкального проекта "Ронин", а также продюсер и автор видеоэффектов проекта "Симфоническое кино".
2. Дети Бориса Гребенщикова - Алиса и Глеб
Дети солиста группы "Аквариум" - 42-летняя Алиса и 35-летний Глеб Гребенщиковы. Оба ребенка знаменитого российского музыканта связи свою жизнь со сценой. Только Алиса стала актрисой, выбрав сцену театра, а вот Глеб пошел по стопам отца, став музыкантом. Глеба уже в раннем детстве увлекали музыкальные инструменты. Когда он повзрослел, то стал ездить с отцом на различные фестивали, принимал участие в его концертах. Сейчас он выступает в группе звездного родителя, играет на перкуссии.
Алиса же сначала хотела стать журналисткой, однако позже выбрала Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). После окончания института работала в МХАТе им. М. Горького, участвовала в антрепризах, а с 2009 года на постоянной основе занята в театре "Практика". На ее счету разные роли в кино и сериалах. С января 2017 года является солисткой Государственного симфонического оркестра для детей и юношества в качестве чтеца. У Алисы есть сын от оператора и продюсера Сергея Дандуряна.
3. Сын Юрия Шевчука - Петр
В браке с Эльмирой Бикбовой у Юрия родился сын Петр. Любимая жена музыканта умерла от рака, поэтому воспитанием ребенка занимался отец. Петр рос мужественным мальчиком, поэтому захотел стать военным. Он окончил Кронштадтский военно-морской кадетский корпус и отслужил в Балтийской морской пехоте. Отец гордился успехами сына и уважал его выбор профессии, однако гены взяли верх: Петр пошел по стопам отца. Он не смог прожить без музыки, потому решил стать диджеем, взяв псевдоним DJ Pete. Он довольно известен, сам пишет и играет разную музыку.
Есть у лидера группы "ДДТ" и еще один ребенок. В браке с актрисой Марианной Полтевой родился сын Федор. Он живет с мамой в Германии. Российский музыкант с ними видится редко, только во время гастролей.
4. Дети Сергея Шнурова - Серафима и Аполлон
Серафима родилась в 1993 году в первом браке. Мать долго не давала звездному отцу общаться в ребенком, боялась пагубного влияния. Сейчас Серафима регулярно проводит время с отцом, у них близкие отношения. По словам Шнурова, дочь пьет, курит и ругается матом, чем отец очень гордится.
Девушка окончила Санкт-Петербургский институт философии, где изучала культуру Востока, однако в жизни выбрала другое направление. Сейчас она занимается графическим дизайном и фотографией. Девушка также увлекается живописью.
В 2000 году, в браке Шнурова с музыкальным директором Светланой Костицыной, появился на свет Аполлон. Сергей гордится сыном, о чем постоянно говорит в разных интервью. Видимо, Аполлон, действительно, интеллектуально-одаренный ребенок. Он учится в институте Санкт-Петербурга на факультете, связанном с высокими технологиями. Несмотря на выбранную специальность, мальчик мечтает стать известным художником, он успел уже спродюсировать несколько собственных выставок.
5. Дети Михаила Круга - Дмитрий и Александр
В браке со Светланой Воробьевой (с 1987 г. до 1989 г.) у Михаила Круга родился сын - Дмитрий Воробьев. После смерти отца мальчик был растерян. Друзья Светланы посоветовали отдать ребенка в кадетский корпус. Окончив военное училище, Дмитрий поступил в университет МВД и стал полицейским. Сейчас ему 32 года, более 10 лет он служит в органах.
Во втором браке с Ириной Круг (с 2001 г. до 2002 г.), в 2002 году родился сын - Александр. Он окончил Ломоносовскую частную школу. Пока не решил, какое образование хочет получить, зато уже успел спеть на большой сцене вместе с мамой. По словам зрителей, голос Александра очень похож на папин. Пока Александр гастролирует по России, ему пророчат успешное будущее певца.
6. Дети Сергея Курехина
В браке с Анастасией Курехиной у знаменитого советского и российского музыканта и композитора родились дочь Елизавета и сын Федор. Лиза всегда была рядом с отцом, она была очень на него похожа. Талантливая, артистичная, большая выдумщица. В раннем возрасте она начала писать стихи, выступала на концертах. Смерть отца перенести не смогла. Будучи подростком, она считала, что ее никто не понимает, и выпила десять таблеток сильнодействующего снотворного. Их хватило, чтобы Елизавета заснула навсегда.
Второй ребенок Курехина - Федор - тоже пошел по стопам отца. Он долго пытался найти свое призвание: учился на экономиста, затем выбрал филологию и даже написал роман "Исчезновение", также был учеником мастерской Андрея Могучего в РГИСИ. Сейчас он занимается постановками в театрах: под его руководством увидели свет постановка "Богдан Заречный" и трилогия спектаклей на церемонии вручения премий имени Сергея Курехина.
7. Дети Эдмунда Шклярского - Станислав и Алина
У лидера группы "Пикник" двое детей - Станислав и Алина. Еще в 1997 году Эдмунд пригласил детей спеть на бэк-вокале в песне "Два великана". С тех пор Станислав не оставлял мыслей о сцене. Впервые в 2003 году он появился на сцене в составе группе отца. С 2007 года стал играть в "Пикнике" на клавишах на постоянно основе. У Станислава есть и своя музыкальная группа "Инкогнито".
Несмотря на выбор творческой профессии, о классическом образовании родители тоже не забыли: Станислав окончил в 2009 году Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Женат на Галине Шклярской, есть сын.
Алина тоже связала свою жизнь с творчеством. Она является драматургом различных проектов, арт-консультантом, ведет лекции. Живет и работает в Санкт-Петербурге
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