О чем звезды лгали публике?

Знаменитости, как обычные люди, не всегда говорят правду. И, как обычные люди, иногда попадаются на вранье. Причем иногда звездное вранье оказывается настолько идиотской, что остается только удивляться: ну зачем ему вообще понадобилось врать?
Бен Аффлек и его татуировка
A reminder that Ben Affleck has a huge terrible back tattoo pic.twitter.com/Y5zlDSo2Nj— Roni Sighs (@GingerSlim) February 19, 2020
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В 2016 году в кадр папарацци попала огромная цветная татуировка на спине Бена Аффлека. Публике она показалась очень уродливой - настолько, что фанаты Аффлека объявили ее фальшивой. Сам актер согласился с ними: он заявил, что тату не настоящая и нанесена для съемок в фильме. Лишь в 2019 году в интервью он сознался, что тату настоящая - просто однажды ему изменили представления о красоте.
The White Stripes и их родство
Джек и Меган, участники рок-дуэта The White Stripes, долгое время называли себя братом и сестрой. Правда всплыла неожиданно: оказалось, что музыканты - муж и жена. Как позднее заявили сами члены дуэта, они хотели, чтобы публика воспринимала всерьез их музыку, а не следила за их личной жизнью, поэтому решили не афишировать свой брак.
Марта Стюарт и акции
Знаменитая ведущая "Шоу Марты Стюарт", посвященного кулинарии и домоводству, в 2001 году получила информацию от компании ImClone о том, что продукция компании не получила одобрения Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным средствам, и продала акции до того, как эти сведения просочились на биржу. Марта Стюарт до последнего стояла на том, что это было лишь совпадением, - но ее ложь была шита белыми нитками, и попытка использовать внутреннюю информацию для игры на бирже закончилась для телеведущей тюрьмой.
Джуси Смоллетт и нападение
В январе 2019 года звезда сериала "Империя" Джуси Смолетт обратился в полицию, заявив, что на него напали неизвестные на пороге его квартиры в Чикаго. По словам актера, нападавшие выкрикивали расистские и гомофобские оскорбления. Как выяснилось вскоре, Смоллетт сам организовал "нападение" в рекламных целях.
Эд Ширан и принцесса Беатрис
В 2017 году певец заявил, что во время вечеринки получил по лицу мечом от британской принцессы Беатрис. По его словам, это произошло во время шуточного "рыцарского поединка", устроенного участниками. Свидетели быстро поправили Ширана: как оказалось, мечом его ударила не Беатрис, а он сам, поскольку был пьян и не смог совладать с оружием.
Лэнс Армстронг и допинг
Звезда велоспорта Лэнс Армстронг долгие годы ратовал за чистоту в спорте. Он выиграл 7 гонок Tour de France, продолжив серию побед даже после того, как сумел победить рак. Финал вызывающей восхищение карьеры оказался жалким: борец против допинга сам попался на допинге.
Ребел Уилсон и ее возраст
Австралийская комедийная актриса все годы своей карьеры врала насчет собственного года рождения, выяснили австралийские светские хроникеры. По ее заявлению, Уилсон родилась в 1986-м, тогда как на самом деле она появилась на свет в 1980-м, и сейчас ей вовсе не 34, а 40. Более того, задно таблоид раскопал, что Ребел Уилсон - это сценический псевдним, а на самом деле актрису зовут гораздо прозаичнее - Мелани Элизабет Баундс, о чем она предпочитала помалкивать.
Майли Сайрус и ее свадьба
В 2013 году в интервью журналу Cosmopolitan Майли Сайрус заявила, что они с бойфрендом Лайамом Хемсвортом тайно поженились. Сам Хемсворт очень удивился, и все быстро узнали, что это была ничем не объяснимая ложь. Впрочем, папа действительно поженилась несколько лет спустя.
Ники Минаж и ее возраст
Певица Ники Минаж всю жизнь говорила, что родилась в 1984 году. Лишь в 2011-м, когда Ники попала в полицию за драку, из полицейского отчета публика узнала, что Ники скостила себе два года: на самом деле, она родилась в 1982-м, и на момент ареста ей было не 26, а 28 лет.
Пафф Дэдди и его самолет
Рэпер Пафф Дэдди в 2008 году заявил, что у него есть частный самолет, которым он пользуется для перелетов. Въедливые журналисты не поленились проверить его слова, и оказалось, что рэпер солгал: никакого самолета у него нет, и летает он обычными рейсами, как нищеброд. Это, пожалуй, самая странная и бессмысленная ложь из перечисленных: у Дэдди достаточно денег, чтобы купить себе пару самолетов, если его это действительно заботит.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сенсация!Родилась в 1982, а все говорила , что в 1984.Ах улететь просто.Столько лет прибавила