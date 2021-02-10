О чем звезды лгали публике?

Знаменитая ведущая "Шоу Марты Стюарт", посвященного кулинарии и домоводству, в 2001 году получила информацию от компании ImClone о том, что продукция компании не получила одобрения Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным средствам, и продала акции до того, как эти сведения просочились на биржу. Марта Стюарт до последнего стояла на том, что это было лишь совпадением, - но ее ложь была шита белыми нитками, и попытка использовать внутреннюю информацию для игры на бирже закончилась для телеведущей тюрьмой.