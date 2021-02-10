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О чем звезды лгали публике?

О чем звезды лгали публике? (11 фото)

Автор:
10 февраля 2021 13:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ложь   артисты   вранье   все лгут   звезды   знаменитости   музыканты   шоу бизнес   
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Знаменитости, как обычные люди, не всегда говорят правду. И, как обычные люди, иногда попадаются на вранье. Причем иногда звездное вранье оказывается настолько идиотской, что остается только удивляться: ну зачем ему вообще понадобилось врать?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ложь   артисты   вранье   все лгут   звезды   знаменитости   музыканты   шоу бизнес   
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5k
Majul Час назад
Кто почти все эти люди?
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19k
SerGProS 3 минуты назад
Новости из категории: У тебя там не закрытый перелом... У тебя там не закрытый, а открытый перелом...
Сенсация!Родилась в 1982, а все говорила , что в 1984.Ах улететь просто.Столько лет прибавила
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13k
куджо 4 минуты назад
Кроме Афлека, кто все эти вруны
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13k
homerchik 52 минуты назад
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30k
Korolev 53 минуты назад
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15k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
Люди выбирают те пути, которые дают им наибольшую награду за наименьший труд, это закон природы
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11k
Serg2001 Час назад
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