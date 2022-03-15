А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством подписчиков

Российские звезды и звездульки, имевшие небывалое количество подписчиков в Инстаграм, не могут набрать и половины поклонников при переходе в другие социальные сети. Неужели все эти цифры были обманом?

К примеру, на Ольгу Бузову, неоднократно утверждавшую, что она никогда не занималась накруткой, в Инстаграм было подписано более 23,3 млн человек. В ВК за своей любимицей пришло 1,6 млн поклонников.