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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5600 постов • 715 подписчиков подписаться
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А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством подписчиков

А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством подписчиков (8 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Накрутки   артисты   боты   вк   подписчики   шоу бизнес   
6683
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Медийные персоны после блокировки Инстаграм повалили в другие социальные сети, предложив своим поклонникам следовать за ними. Выясняется, что на поверку гигантские цифры подписчиков, которыми козыряли "селебы", оказались мыльным пузырем.

Российские звезды и звездульки, имевшие небывалое количество подписчиков в Инстаграм, не могут набрать и половины поклонников при переходе в другие социальные сети. Неужели все эти цифры были обманом?


К примеру, на Ольгу Бузову, неоднократно утверждавшую, что она никогда не занималась накруткой, в Инстаграм было подписано более 23,3 млн человек. В ВК за своей любимицей пришло 1,6 млн поклонников.


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Тимати

В Инстаграм - 18 млн подписчиков. В ВК - меньше 1 млн подписчиков


Кстати, чтобы побудить поклонников переходить за своим кумиром в другие социальные сети, звезды буквально выпрыгивали из штанов. Кто-то обещал за это денег, кто-то проводил розыгрыши брендированных вещей. Тимати пообещал миллионному подписчику в ВК 1 миллион рублей. Ему пришлось пару дней высчитывать того самого миллионного подписчика, т.к. по словам артиста, некоторые подписывались с разных аккаунтов и не по разу, чтобы попасть в число участвующих в розыгрыше. Кстати, после того, как Юнусов все-таки отправил победителю деньги, количество подписчиков на официальном канале Тимати уменьшилось почти на 200 тысяч человек и сейчас не дотягивает даже до миллиона.



Анастасия Ивлеева

В Инстаграм: 19 млн подписчиков. В ВК: 264 тыс. подписчиков


Егор Крид

В Инстаграм: 14,7 млн подписчиков. в ВК: 1,2 млн подписчиков


Дава (Давид Манукян)

В Инстаграм: 13,8 млн подписчиков. в ВК: 1,16 млн подписчиков


Полина Гагарина

В Инстаграм: 8,6 млн подписчиков. В ВК: 219 тыс. подписчиков


Все эти персоны ранее неплохо жили за счет рекламы в Инстаграм, но теперь, учитывая количество их реальных подписчиков в ВК, рекламодатели начнут здорово снижать цены на их услуги. Да и вообще, в текущей обстановке будут крайне щепетильны с выбором селебрити.


Реклама в Инстаграм и Фейсбук более невозможна, торговать лицом на этих площадках в ближайшее время уже вряд ли получится, а в других соцсетях успех селебрити, как видим, совсем не велик. Вот и возникает закономерный вопрос: а не дутые ли цифры подписчиков подсовывали господа из шоу-бизнеса? И сколько в этом случае у этих товарищей реальных поклонников, а не накрученных ботов? Рекламодатели наверняка сделают правильные выводы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Instagram   Накрутки   артисты   боты   вк   подписчики   шоу бизнес   
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26  комментариев
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322
Александр Час назад
Зачем пиарить это Г.О.В.Н.О ?
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161
Mishanya 8 секунд назад
Да ща накрутят свои мильёны. Сервисов море. Это единственный способ е***м светить во всех лентах на первых местах.
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2k
cfhfwby Минуту назад
23,3 ляма идиотов в стране?! Не удивляюсь теперь недоразвитости страны и в плане экономики: работать некому, все сидят в инете. В стране сильно развиты мышцы пальцев рук, все стучат по клаве, сображалки нет от слова совсем, что надо, ищут в инете, все усилия выражены в стуке по клаве.
Могу поспорить на тот же лям, что современные студенты ВУЗов не смогут самостоятельно провести проводку для установки простого электрозвонка (про беспроводные- часто просто тупо не срабатывают). Молчу уж о электрофикации новой квартиры, например. Все абсолютно далеки от практики, а теорию знают только на уровне умения читать посты в интернете.
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21k
Mike Miller 9 минут назад
Большая половина подписчиков Тимати уже выросли, окончили учебные заведения, завели семью и им уже вообще давно не до Тимати. Не удивлен.
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10k
Джон Уик 13 минут назад
В инсте может и было много подписчиков которые подписались и пофиг не отписались. А теперь все кто подписан по новой они преданные поклонники а всем остальным пофиг.
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17
Евгений Трапезников 18 минут назад
Кто все эти люди?
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4k
Ivan 20 минут назад
Ничего не знаю, за Лазерсоном я в телегу из ютюба перешел, на всякий случай.
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216
eternal Полчаса назад
Да как то и сомнений не было, вопрос в том сколько они уже успели накрутить...
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43k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Пугает не то, что такие существа фигурируют в соцсетях, а то, что их кто то смотрит. Эти просто зарабатывают деньги, а зрители, подписавшись на них, просто показывают свой нулевой уровень интеллекта.
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39k
Alex 45 минут назад
Евлеева пересядет с Ламборджини на Ладу Гранту
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1k
nikam 46 минут назад
ну и ну.. как это сейчас актуально.... лять
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909
Алексей 47 минут назад
Так ни для кого не секрет, что активных подписчиков процентов 10 в основном. Остальные это мёртвые души, подписавшиеся в моменты хайпа или другому недоразумению. Плюс львиная доля даже не подписываются, чтобы не видеть постоянно высеры "звёзд" вперемешку с рекламой на своей ленте.
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8k
Ф Ив 57 минут назад
Думаю пока еще прошло недостаточно времени чтобы делать выводы.
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832
Алексей Зубков 58 минут назад
Реклама ВК. Который на самом деле оказался мыльным пузырем по сравнению с инстой. На этих звезд пофиг.
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2k
Игорь 59 минут назад
кто все эти люди?
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1k
poбт Час назад
афтар не в курсе что цену за рекламу назначает не рекламодатель...
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1k
Злой Перец Час назад
Есть реальность и есть статистика
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1k
Вадим Курбатов Час назад
Это звёзды!? Кучка уродов каких то.
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1k
АлексЮстасу Час назад
На ивлееву подумал, что это женщина-шпагат
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2k
Radugananebe Час назад
Особенно Бузова показательно села в лужу. Ну и где ее хваленая свита, которая хоть в огонь, хоть в воду? Из дутых 23 миллионов осталось полтора ляма реальных поклонников -ничего себе разница! Вот уж накрутили бездарности липовых подписчиков!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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