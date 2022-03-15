А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством подписчиков

Медийные персоны после блокировки Инстаграм повалили в другие социальные сети, предложив своим поклонникам следовать за ними. Выясняется, что на поверку гигантские цифры подписчиков, которыми козыряли "селебы", оказались мыльным пузырем.
Российские звезды и звездульки, имевшие небывалое количество подписчиков в Инстаграм, не могут набрать и половины поклонников при переходе в другие социальные сети. Неужели все эти цифры были обманом?
К примеру, на Ольгу Бузову, неоднократно утверждавшую, что она никогда не занималась накруткой, в Инстаграм было подписано более 23,3 млн человек. В ВК за своей любимицей пришло 1,6 млн поклонников.
Тимати
В Инстаграм - 18 млн подписчиков. В ВК - меньше 1 млн подписчиков
Кстати, чтобы побудить поклонников переходить за своим кумиром в другие социальные сети, звезды буквально выпрыгивали из штанов. Кто-то обещал за это денег, кто-то проводил розыгрыши брендированных вещей. Тимати пообещал миллионному подписчику в ВК 1 миллион рублей. Ему пришлось пару дней высчитывать того самого миллионного подписчика, т.к. по словам артиста, некоторые подписывались с разных аккаунтов и не по разу, чтобы попасть в число участвующих в розыгрыше. Кстати, после того, как Юнусов все-таки отправил победителю деньги, количество подписчиков на официальном канале Тимати уменьшилось почти на 200 тысяч человек и сейчас не дотягивает даже до миллиона.
Все эти персоны ранее неплохо жили за счет рекламы в Инстаграм, но теперь, учитывая количество их реальных подписчиков в ВК, рекламодатели начнут здорово снижать цены на их услуги. Да и вообще, в текущей обстановке будут крайне щепетильны с выбором селебрити.
Реклама в Инстаграм и Фейсбук более невозможна, торговать лицом на этих площадках в ближайшее время уже вряд ли получится, а в других соцсетях успех селебрити, как видим, совсем не велик. Вот и возникает закономерный вопрос: а не дутые ли цифры подписчиков подсовывали господа из шоу-бизнеса? И сколько в этом случае у этих товарищей реальных поклонников, а не накрученных ботов? Рекламодатели наверняка сделают правильные выводы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Могу поспорить на тот же лям, что современные студенты ВУЗов не смогут самостоятельно провести проводку для установки простого электрозвонка (про беспроводные- часто просто тупо не срабатывают). Молчу уж о электрофикации новой квартиры, например. Все абсолютно далеки от практики, а теорию знают только на уровне умения читать посты в интернете.