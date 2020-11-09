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"Хватает впритык": Юрий Куклачев пожаловался на пенсию и зарплату

"Хватает впритык": Юрий Куклачев пожаловался на пенсию и зарплату (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Куклачев   Театр кошек   артисты   зарплата   кошки   пенсия   шоу бизнес   
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Шестизначной суммы, по словам главного "кошколюба" страны, ему еле-еле хватает на жизнь и помощь детям.

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Метки: Куклачев   Театр кошек   артисты   зарплата   кошки   пенсия   шоу бизнес   
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38  комментариев
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8k
gnyS i 2 часа назад
Когда в регионах ЗП по 20к ему 165к мало, кто то оху.л.
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2k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Пенсия как "кот наплакал", может ему котов в аренду сдавать?
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95
Сеня Быгэмотиг 36 минут назад
талант конечно у людей огромный
помню в детстве ходил на представление Куклачева в цирке
но ...
никогда не поверю что нет счета в банке у артистов и живут они от гонорара до гонорара
а еще больше - вот именно эти люди в конце 80 мечтали о развале СССР и грезили гонорарами западных звезд
только вопрос в другом - где ваши шедевры за последние 30 лет? все знамениты именно деятельностью в стране которую ненавидели
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16k
_Tango_ Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
А он разве жаловался где? Вроде нет. Сказал лишь, что зарплаты с пенсией впритык хватает, и потом объяснил почему. А что касается шедевров - ну так в цирке за последние 30 лет, ничего кроме китайцев, втыкающих в себя кинжалы и ДюСолей, и в мире то ничего нового не появилось.
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2
decade 49 минут назад
оказался без работы - получил в прошлый месяц около 5 тыс.руб пособие.... 3е детей старший сын 17 лет устроился работать продавцом 12 часов 800р., я таксую... получается не очень - какие-то смешные копейки... младшие... 15 лет дочке - хочет красиво одеваться, но... одевается по модному - берцы и все черное, потому что эта самое дешевое из того что модно... скоро зима младшему 9 лет ботинок нет куртки нет - хорошо что карантин ))) жена ушла жить к своей сестре ... ))) [мат] никак не кончается... Посчитал что в месяц на еду самую дешевую какую можно купить много (это в светофоре) потратил в прошлом месяце около 8 тысяч... ну чтож живем дальше и смотрим. Не думайте что жалуюсь - это просто для сравнения
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16k
_Tango_ 56 минут назад
ДО чего у нас народ злобный. И невнимательный. Он еще оплачивает квартиры детям, называет "маленькой" дочь, которой сорок лет, содержит ее, сына и свою родную сестру. Причем плоть до оплаты техсмотров машин, которые сам же им и купил. 150 для Москвы с такими тратами это и правда впритык.
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18k
Альберт 56 минут назад
"...Художественный руководитель Театра кошек..."?!!!
Развелось у нас театров, где каждый в руководителях ходит и тянут деньги с государства "на культуру".

Так зарабатывайте, платите налоги, прочие расходы, а что останется - на зарплату.

Не хватает?
Зрители не ходят?
Значит на хрен вы никому не нужны.
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16k
_Tango_ Альберт 42 минуты назад
В кино культура - это авторское кино. Ни один режиссер, даже с мировым именем, ничего на нем не заработал. Снимают ширпотреб - чтобы заработать денег на истинное искусство. Либо сидят на содержании у государства. Я не думаю что в цирке/театре/музеях иная ситуация. Либо ты делаешь попсу, либо культру. Либо деньги, либо искусство.
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18k
Альберт _Tango_ 14 секунд назад
Кобелям хвосты крутить - это искусство?
Это - культура?
Ах, тут - про кошек.
Ну, тогда конечно...
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9k
Денис Трубочкин Час назад
Куклачев очень добрый человек! Это сразу видно! А если кому-то не видно, то просто стоит вспомнить, что кошки к плохому человеку не пойдут. Сколько он перед ребятишками выступал!
Конечно ему не хватает пенсии! Там на один корм сколько денег надо! Плюс костюмы, реквизит... это же театр!
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18k
Nik Денис Трубочкин Полчаса назад
Вы путаете зарплату и содержание театра. На 120 000 рублей театр в Москве не получиться содержать. У него зарплата в театре 120+45=165 000 в месяц. Более чем.
А накладные расходы театра совершенно другие статьи расходов. Потом я думаю 120000 это официальная з.п. без халтура и всего остального.
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7k
Мэйсон Второй Денис Трубочкин 22 минуты назад
Он только худрук. За кошек театр должен платить.
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4k
Сергей Час назад
а чо - молодец старик. Кошки - это не собаки, не так дрессировке поддаются. Плюс никаких скандалов на пошлые темы с дедулей не замечено. Дело свое делает - детей и взрослых смешит и развлекает. Годная милота. Живет наверное не в хрущевке и ездит не на копейке - потому и не хватает,а чо вы хотели? Плюс за шерстяными питомцами смотрит. Не суйте свои регионы сюда - много токарей в регионах умеют так как умеет он? Его вся страна и все постсоветское пространство знает. Артист свое звание получил заслуженно - сори за тавтологию. Молодец.
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3k
solovei7 Час назад
https://zen.yandex.ru/media/znamros/kottedj-iuriia-kuklacheva-gde-jivut-koshki-kuklacheva-5b28b102b2d6e500a92f7d22https://zen.yandex.ru/media/znamros/kottedj-iuriia-kuklacheva-gde-jivut-koshki-kuklacheva-5b28b102b2d6e500a92f7d22 поскромнее надо домики строить
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2k
Стоша Час назад
оке зарплаты + пенсии с надбавкой ему еле хватает, а сам театр денег не приносит? звездобол имхо
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113
vova old Час назад
как то , по моему ньюйорктаймс посчитал и написала, что если "милениалы" откажутся от тостов с авокадо каждое утро (не домашних, а купленных в кафе0 то они смогут купить даж не квартиру а дом. так шум не утихал пару лет))) мол вы нас не заставите отказаться от тоста с авокадо(всё равно деньги папины))) а вы тут о пенсиях выдающихся людей))) https://archive.curbed.com/2018/5/15/17345156/avocado-toast-millennials-cant-afford-homes-tim-gurnerhttps://archive.curbed.com/2018/5/15/17345156/avocado-toast-millennials-cant-afford-homes-tim-gurner
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27k
LEPA vova old 42 минуты назад
Есть хороший рецепт от довольно известной личности.

Есть хороший рецепт от довольно известной личности.
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1k
Павел Час назад
В театре он зарабатывает 120 тысяч рублей. И пеньсия 30к+45к. Простите меня , я не местный. Это сколько в Еврах?
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6k
dikijjim Павел Час назад
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1k
Павел dikijjim Час назад
нишутя так.... СПБ
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−22
Жид Час назад
Можете конечно забросать тапками и заминусовать, но +-1.5 к$ для известного артиста действительно не так уж много.
В Одессе это месячная зп средней паршивости ИТ специалистов (например QA макак). Кто в теме, тот поймёт)
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1k
Алексей Жид 39 минут назад
Одесса это вообще не Россия.
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2k
Слава Андреев Час назад
Если хорошая хата и хороший дом. То, этих денег только и хватит. На квартплату. ))))))))
Только они не договаривают. В банке сто пудофф счёт на хорошую сумму. Как у нашего юмориста. 6 ярдов )))))))
Пенсия у таких людей. Как раз на то, что бы покрывать мелкие расходы. Пусть не лукавят.
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18k
Вишенка Крокодилова Час назад
Слышала, что у Куклачева старые кошки выходят на пенсию и живут у него в доме, их не усыпляют. Всего у него около 100 кошек.
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50k
pynh 2 часа назад
может квартирку поменьше да дом попроще? не?
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
работяга на заводе который пашет как конь о таких деньгах не мечтает....
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16k
_Tango_ Владислав Грецов 53 минуты назад
У меня дядька на заводе, сварщик, работяга - 90 к чистыми без премий. И я бы не сказал, что он прям утрудился. Завод ВПК - это еще плюсом путевки в санатории и бесплатное лечение. Работягам нынче (квалифицированным) очень нехреново платят. И да, он не в Москве работает, провинции.
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6k
Валерий Владислав Грецов 47 минут назад
Мой знакомый при 35 годах стажа сварщиком получил пенсию...9000 рублей! Рожа треснет!
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Валерьянки пережрал
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−51
Максим 2 часа назад
ах он агент госдепа, хохол проклятый и либерал навальнист, как он посмел жаловаться, все теперь кремлеботы сожрут его, ведь он должен жить на 15 тыщ в месяц и радоваться.
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8k
Атеист 2 часа назад
О шикует мля. 165к мало.. ага, верю))
Домик продать и купить проще, машину более экономичную, хавчик тоже урезать и будет еще оставаться!
Я как то месяц почти не покупал сладости, получилось не слабо так сэкономить! Около 5-6к.
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1k
Алексей Атеист 38 минут назад
А я как-то два месяца не пил. Сэкономил столько, что на машину подержанную хватило.
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9k
Евгений 2 часа назад
Бедняга, всю жизнь на благо людей трудился - и на тебе, на жизнь не хватает. Знал бы, пошел бы токарем на тракторный завод, да?
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