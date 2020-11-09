"Хватает впритык": Юрий Куклачев пожаловался на пенсию и зарплату

Эммануил Гедеонович посетовал изданию "Взгляд", что сейчас ему, как и многим другим актёрам, приходится во многом ориентироваться на деньги, нежели на творчество. Имея двух маленьких дочерей (2-летнюю Этель и годовалую Клару), Виторган просто не может прожить на пенсию. Которая, кстати, очень немаленькая – более 50 000 руб. Из них 30 000 – это прибавка за звание Народного артиста Российской Федерации.



Впрочем, народные артисты еще, можно сказать, кучеряво живут - а вот обычным людям их пенсии и не снились.