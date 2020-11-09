"Хватает впритык": Юрий Куклачев пожаловался на пенсию и зарплату

Шестизначной суммы, по словам главного "кошколюба" страны, ему еле-еле хватает на жизнь и помощь детям.
Если раньше в стране как-то было не принято говорить о заработке, теперь пожилые артисты не стесняются и легко озвучивают размер пенсии, которую они заслужили.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, как и многие другие россияне старшего поколения продолжает работать. Его зарплаты художественного руководителя в Театре кошек плюс пенсии едва хватает на жизнь.
"В театре я зарабатываю 120 тысяч рублей, также получаю пенсию обычную и еще надбавку за Народного артиста — 30 тысяч рублей, всего выходит где-то 45 тысяч рублей. Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме", — рассказал артист в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
"В театре я зарабатываю 120 тысяч рублей, также получаю пенсию обычную и еще надбавку за Народного артиста — 30 тысяч рублей, всего выходит где-то 45 тысяч рублей. Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме", — рассказал артист в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
Юрий Куклачев с сыном Дмитрием
Артист также рассказал, что с женой Еленой они стараются помогать двум младшим детям, которые тоже работают в театре и выступают с кошками.
Другие артисты, невзирая на возраст, тоже продолжают работать, будучи давно на пенсии.
Другие артисты, невзирая на возраст, тоже продолжают работать, будучи давно на пенсии.
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
Эммануил Гедеонович посетовал изданию "Взгляд", что сейчас ему, как и многим другим актёрам, приходится во многом ориентироваться на деньги, нежели на творчество. Имея двух маленьких дочерей (2-летнюю Этель и годовалую Клару), Виторган просто не может прожить на пенсию. Которая, кстати, очень немаленькая – более 50 000 руб. Из них 30 000 – это прибавка за звание Народного артиста Российской Федерации.
Впрочем, народные артисты еще, можно сказать, кучеряво живут - а вот обычным людям их пенсии и не снились.
Впрочем, народные артисты еще, можно сказать, кучеряво живут - а вот обычным людям их пенсии и не снились.
"Позор и кощунство": Лев Лещенко дал оценку пенсиям россиян
Известный артист РФ не стал церемониться, когда речь зашла о выплатах государства старикам и назвал враньем информацию о размере средних пенсий соотечественников.
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помню в детстве ходил на представление Куклачева в цирке
но ...
никогда не поверю что нет счета в банке у артистов и живут они от гонорара до гонорара
а еще больше - вот именно эти люди в конце 80 мечтали о развале СССР и грезили гонорарами западных звезд
только вопрос в другом - где ваши шедевры за последние 30 лет? все знамениты именно деятельностью в стране которую ненавидели
Развелось у нас театров, где каждый в руководителях ходит и тянут деньги с государства "на культуру".
Так зарабатывайте, платите налоги, прочие расходы, а что останется - на зарплату.
Не хватает?
Зрители не ходят?
Значит на хрен вы никому не нужны.
Это - культура?
Ах, тут - про кошек.
Ну, тогда конечно...
Конечно ему не хватает пенсии! Там на один корм сколько денег надо! Плюс костюмы, реквизит... это же театр!
А накладные расходы театра совершенно другие статьи расходов. Потом я думаю 120000 это официальная з.п. без халтура и всего остального.
В Одессе это месячная зп средней паршивости ИТ специалистов (например QA макак). Кто в теме, тот поймёт)
Только они не договаривают. В банке сто пудофф счёт на хорошую сумму. Как у нашего юмориста. 6 ярдов )))))))
Пенсия у таких людей. Как раз на то, что бы покрывать мелкие расходы. Пусть не лукавят.
Домик продать и купить проще, машину более экономичную, хавчик тоже урезать и будет еще оставаться!
Я как то месяц почти не покупал сладости, получилось не слабо так сэкономить! Около 5-6к.