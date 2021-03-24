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Артист в интервью рассказал, что в Большом театре процветает сексуальное домогательство.
Ректор Академии имени Вагановой, артист балета Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу Василия Конова выложил все об обстановке в Большом театре. Он также отметил, что многие артисты не говорят о харассменте, потому что боятся травли.
"В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да. Если сегодня кто-то из артистов всё это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка всё честно рассказала - её чуть не убили. Они все жутко боятся".
Как-то раз, вспоминал Цискаридзе, на балерину Воронцову Анжелину было оказано давление экс-худруком Сергеем Филиным. И он попросил Николая уговорить ее сделать "определённые вещи", чтобы ее карьера пошла в гору.
"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушёл", — отрезал артист. И это далеко не единичные случай, просто все молчат из-за опасения травли.
"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушёл", — отрезал артист. И это далеко не единичные случай, просто все молчат из-за опасения травли.
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Кто не даёт танцорам придать такие случаи огласк?. Если на руках есть доказательства, то придать всё огласке и это будет гарантией от травли.
Видимо там всех всё устраивает.
<<"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушёл", отрезал артист.>>
Только ноги или ягодицы тоже?
Решил вспомнить по чему он чпокотся в очко начал.
Из-за роли в потанцульках.
Аяяй какой плохой худрук в сраку его чпокнул.
А сам он некому не давал?