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Цискаридзе: "... предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам тоже"

Цискаридзе: "... предлагают девочкам стать любовницами, и мальчикам тоже" (3 фото)

Автор:
24 марта 2021 20:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   балет   знаменитости   люди   слава   харассмент   шоу бизнес   
3437
3
Артист в интервью рассказал, что в Большом театре процветает сексуальное домогательство.

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Метки: артисты   балет   знаменитости   люди   слава   харассмент   шоу бизнес   
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29  комментариев
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17
Che Cruze 54 минуты назад
Ох уж эти "утонченные", творческие натуры... Как нелегко то им... Вэлком на завод, в шахту или рельсы укладывать!!!
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 8 минут назад
А кто у него был любовником????
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38k
parallax 12 минут назад
Да ладно. В Америке вон режиссёров в домогательмтве обвиняют, ещё и денег с них требуют.
Кто не даёт танцорам придать такие случаи огласк?. Если на руках есть доказательства, то придать всё огласке и это будет гарантией от травли.
Видимо там всех всё устраивает.
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234
Pi11igrim 18 минут назад
С футболом у нас видимо то же самое...
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88
bobobo 22 минуты назад
Так вот почему у него такое грустное лицо.
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен bobobo 8 минут назад
Полюбили без его согласия...
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38k
Прораб Полчаса назад
Жопошники
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8k
Караганда Полчаса назад
я так понял- экс-худрук Сергей Филин весь большой театр перетрахал-один Цискаридзе чудом спасся.
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3k
Shtoppi Караганда 19 минут назад
Да не, просто серега решил с девочкой поразвлечься, а не с коленькой, вот последний и обиделся)))
<<"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушёл", отрезал артист.>>
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1k
Riddick 38 минут назад
Я знаю об этом хорошо. Так как работаю в шоу бизнесе. Точно такая же ситуация на тв - что стать ведущим - нужны не только связи иметь, но и кому надо открыть ноги...
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Riddick 7 минут назад
Открыть или раздвинуть?
Только ноги или ягодицы тоже?
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10k
Денис Трубочкин Час назад
да кому нужны эти тощие балерины!? Что в них осталось от женщины!?
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4k
samsr Час назад
Тоже мне новость
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Да этот... сам походу всем предлагает себя стать его любовником!
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144
Sergel Fman Час назад
А Волочкова всё шпагаты выкидывает в инсте. Только видать уже вышла в тираж...
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8k
harlamov Час назад
Ладно в Большом театре, а вот когда такое в политике, то совсем печально.
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963
DanzelBanzel Час назад
Филин...,это кислотный что-ли?
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3k
Севастьян Час назад
Это уже не Большой театр,а Большой публичный дом.
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8k
Шамсуддин Севастьян Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Andrei Севастьян Час назад
Ну, вообще-то, не уже. Так уж испокон веку повелось.
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2k
petia Севастьян 59 минут назад
Это задниприводный решил по голивудскому сценарию пройтись.
Решил вспомнить по чему он чпокотся в очко начал.
Из-за роли в потанцульках.
Аяяй какой плохой худрук в сраку его чпокнул.
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7k
Andrei Севастьян 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А его самого не
А сам он некому не давал?
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