Как-то раз, вспоминал Цискаридзе, на балерину Воронцову Анжелину было оказано давление экс-худруком Сергеем Филиным. И он попросил Николая уговорить ее сделать "определённые вещи", чтобы ее карьера пошла в гору.

"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушёл", — отрезал артист. И это далеко не единичные случай, просто все молчат из-за опасения травли.