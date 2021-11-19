От имени пса-миллионера продают роскошный особняк в Майями

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Немецкая овчарка по кличке Гюнтер VI унаследовала огромное состояние, в том числе дом на набережной с девятью спальнями в Майями. Когда-то на этой вилле жила певица Мадонна. Родословная этого пса восходит к годам, когда немецкая графиня Карлотта Либенштейн завещала 58 миллионов долларов своей собаке после смерти в 1992 году.
Гюнтер VI - немецкая овчарка, которая унаследовала огромное состояние от своих дедушек. В 1992 году немецкая графиня Карлотта Либенштейн завещала свое огромное состояние около 58 миллионов долларов любимой собаке – овчарке по кличке Гюнтер III. После смерти женщины, у которой не было детей, состояние перешло псу, а затем его сыну Гюнтеру IV, и в этом году дошло до Гюнтера VI.
Сейчас собакой занимается группа кинологов - и он живет насыщенной и богатой жизнью. Недавно пес летал в Милан и на Багамы, где каждый вечер ужинал в ресторанах. Шеф-повар каждое утро готовит ему завтрак из лучшего мяса, свежих овощей и риса. Кинологи чутко следят за питанием и социализацией собаки. Гюнтер путешествует на частном самолете, ежедневно проходит дрессировку и спит в роскошной бархатной кровати с видом на залив.
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Недавно от имени Гюнтера VI выставили на продажу особняк в Майами стоимостью 31 миллион долларов, который когда-то принадлежал Мадонне. Резиденция площадью 780 квадратных метров с 9 спальнями и 8 ванными комнатами расположена на участке площадью 4738 квадратных метров. Когда сам пес посещает этот особняк, он непременно спит в главной спальне.
Наследством (в почти 500 миллионов долларов) и недвижимостью пса занимается группа The Assouline Team. Менеджеры Гюнтера решают, когда покупать и продавать недвижимость, а также делают инвестиции. Например, они приобрели даже спортивные команды, в том числе мужскую футбольную команду и женскую команду по плаванию. По словам менеджеров, сам Гюнтер присутствовал на играх.
В 2005 году газета Tampa Bay Times опубликовала статью о том, что вся история с собаками и родословной может быть выдумкой. Согласно газете, в 1995 году итальянская пресса опубликовала статью, в которой говорилось, что графини Карлотты Либенштейн никогда не существовало, и она не оставляла никаких денег собаке. Но несмотря на это, все эти годы "Гюнтеры" продолжали вести роскошный образ жизни под чутким присмотром.
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