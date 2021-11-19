FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10943 поста • 1271 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
От имени пса-миллионера продают роскошный особняк в Майями

От имени пса-миллионера продают роскошный особняк в Майями (15 фото)

Автор:
19 ноября 2021 13:45
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   история   наследство   собака   собаки   фото   
203
15
Немецкая овчарка по кличке Гюнтер VI унаследовала огромное состояние, в том числе дом на набережной с девятью спальнями в Майями. Когда-то на этой вилле жила певица Мадонна. Родословная этого пса восходит к годам, когда немецкая графиня Карлотта Либенштейн завещала 58 миллионов долларов своей собаке после смерти в 1992 году.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   истории   история   наследство   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 74-летний ветеран уже 13 лет выгуливает собак пожилых и больных людей 74-летний ветеран уже 13 лет выгуливает собак пожилых и больных людей Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами Неожиданная дружба взрослой утки и щенка Неожиданная дружба взрослой утки и щенка Не теряйте веру: 20+ трогательных случаев, когда вернулись пропавшие собаки Не теряйте веру: 20+ трогательных случаев, когда вернулись пропавшие собаки Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
2
95
Интересные фотографии 1990 -х
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
5
47
Черно-белые фотографии времён СССР. Часть 5
Набирающие популярность в сообществах
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
0
41
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
Что такое хайп, простыми словами?
0
7
Что такое хайп, простыми словами?
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#картинки#автомобили#фотографии#полиция#в мире#истории#искусство
#Юмор#история#животные#кино#автомир#люди#знаменитости#аварии#новости#сша
#интересно#интересное#Россия#прикол#Ynews#приколы#подборка#дтп#сарказм#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться