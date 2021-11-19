От имени пса-миллионера продают роскошный особняк в Майями

В 2005 году газета Tampa Bay Times опубликовала статью о том, что вся история с собаками и родословной может быть выдумкой. Согласно газете, в 1995 году итальянская пресса опубликовала статью, в которой говорилось, что графини Карлотты Либенштейн никогда не существовало, и она не оставляла никаких денег собаке. Но несмотря на это, все эти годы "Гюнтеры" продолжали вести роскошный образ жизни под чутким присмотром.