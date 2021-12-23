Собака и сорока стали лучшими друзьями - и умиляют Инстаграм

За год жизни в окружении собак Молли уже сама думает, что она собака. По словам хозяйки, она даже пародирует лай своей четвероногой подруги. "Мы всегда оставляем все двери и окна открытыми, и пытались заставить Молли улететь на природу, но она не собирается покидать нас. Мы учили ее ловить червей и ящериц.. Но она думает, что она собака, а Пегги - ее мать," - говорит хозяйка.