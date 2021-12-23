Собака и сорока стали лучшими друзьями - и умиляют Инстаграм

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Дружба бывает разной! Домашняя сорока и стаффордширский терьер прославились в Инстаграме благодаря своей необычной дружбе. А недавно к парочке присоединился и маленький щенок собаки, который тоже прекрасно поладил с птицей.
Год назад жительница Австралии спасла дикую сороку с улицы, и самостоятельно выходила ее. Собака семьи, стаффордширский терьер по кличке Пегги (Peggy), сразу заинтересовалась сорокой. Она была очень осторожна и заботлива по отношению к птичке, которая получила кличку Молли (Molly). Когда сорока выздоровела, они еще больше сдружились, и начали проводить много времени вместе.
Когда пришло время возвращения птицы в дикую природу, она раз за разом отказывалась. Пернатая Молли настолько привыкла к дому и своей собачьей подруге, что вместо возвращения в гнездо решила остаться с ними. Прошел год, а они все так же дружат - к тому же, к ним присоединился маленький щенок Пегги, который тоже прекрасно ладит с птицей.
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Теперь троица постоянно вместе, и с ними никогда не соскучишься. Хозяйка ведет Инстаграм, где публикует забавные и милые фото и видео с участием питомцев. У них набралась армия из 135 тысяч подписчиков, которые умиляются такой необычной дружбе.
За год жизни в окружении собак Молли уже сама думает, что она собака. По словам хозяйки, она даже пародирует лай своей четвероногой подруги. "Мы всегда оставляем все двери и окна открытыми, и пытались заставить Молли улететь на природу, но она не собирается покидать нас. Мы учили ее ловить червей и ящериц.. Но она думает, что она собака, а Пегги - ее мать," - говорит хозяйка.
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