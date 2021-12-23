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Собака и сорока стали лучшими друзьями - и умиляют Инстаграм

Собака и сорока стали лучшими друзьями - и умиляют Инстаграм (13 фото)

Автор:
23 декабря 2021 15:15
Сообщество : Животные
Метки: дружба   животные   истории   история   питомцы   птицы   собаки   фото   
168
13
Дружба бывает разной! Домашняя сорока и стаффордширский терьер прославились в Инстаграме благодаря своей необычной дружбе. А недавно к парочке присоединился и маленький щенок собаки, который тоже прекрасно поладил с птицей.
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Метки: дружба   животные   истории   история   питомцы   птицы   собаки   фото   
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6k
SuperTroll 42 минуты назад
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195
Мурчелло 39 минут назад
Она птица,но не дура.Что она забыла на воле?Жрать надо самой искать.А здесь покормЮт,и приласкают.
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mercure

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