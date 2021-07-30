"Длинная" русская борзая стала звездой Инстаграма и Тиктока

394
14
Русская борзая по кличке Эрис живет в США. Эта милашка набрала миллионы поклонников в Тиктоке и Инстаграме (eriszoi) благодаря своей необычной внешности, необычно длинной мордочке и удивительной фотогеничности. А недавно подписчиков поразил рост Эрис, когда она стоит на задних лапах. Вот так собачка!
Русская борзая по кличке Эрис (Eris) живет с хозяевами в США. Эта симпатичная собака с необычной внешностью стала звездой сети, набрав 243 тысячи подписчиков в Инстаграме, и миллионы просмотров в Тиктоке. Недавно подписчики удивились, узнав, какой у Эрис рост, если она стоит на задних ногах.
Хозяйка собаки опубликовала видео, на котором собака встает на задние лапы, и подписчики спросили о росте Эрис. Хозяйка ответила, что когда Эрис на задних лапах, ее рост достигает 170 см. Вот так собачка! По словам хозяйки, это нормальный рост для этой породы.
×
"Это не собака, это жираф!", "Почему она такая длинная, блин?", "Да она похожа на динозавра," - написали в комментариях пользователи. На самом деле, у Эрис набрались тысячи фанатов по всему миру - люди восхищаются этой красавицей и ее фотогеничностью!
Рост Эрис, когда она стоит на задних лапах - 170 см:
Источник:
Еще крутые истории!
- 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров
- В какой стране дороги хуже? Да во всех!
- История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце
- Дичь, которую творят бывшие
- Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально
18
Понравилось18
Новости партнёров