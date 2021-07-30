"Длинная" русская борзая стала звездой Инстаграма и Тиктока

"Это не собака, это жираф!", "Почему она такая длинная, блин?", "Да она похожа на динозавра," - написали в комментариях пользователи. На самом деле, у Эрис набрались тысячи фанатов по всему миру - люди восхищаются этой красавицей и ее фотогеничностью!