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"Длинная" русская борзая стала звездой Инстаграма и Тиктока

"Длинная" русская борзая стала звездой Инстаграма и Тиктока (14 фото)

Автор:
30 июля 2021 21:05
Сообщество : Животные
Метки: борзая   домашние животные   животные   истории   питомцы   собака   собаки   фото   
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Русская борзая по кличке Эрис живет в США. Эта милашка набрала миллионы поклонников в Тиктоке и Инстаграме (eriszoi) благодаря своей необычной внешности, необычно длинной мордочке и удивительной фотогеничности. А недавно подписчиков поразил рост Эрис, когда она стоит на задних лапах. Вот так собачка!

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Метки: борзая   домашние животные   животные   истории   питомцы   собака   собаки   фото   
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28k
Игорь 2 часа назад
Что за уродство?! На современной "звезде" и ни одной татухи? Срочно исправлять!
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14k
Corvus Corax 58 минут назад
Не понял, что необычного в русской псовой борзой... аффтары этого бреда просто никогда не видели этих собак? Таки я им скажу, были и псовые, и чистопсовые, и густопсовые... но таки получилось, шо после 17-го года... с борзыми были проблемы.. как ранее исчезли меделяны... слабо без вики и сети сказать за меделянов? кароч, пост ни о чем...
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