Собака разбудила хозяев ночью, почувствовав явную опасность

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Семья из США чудом спаслась от отравления угарным газом - благодаря их собаке. Та как нельзя вовремя разбудила хозяев, всеми силами дав понять, что происходит что-то опасное. Оказалось, дело было в потенциально смертельной утечке газа.
Семья из американского штата Айова чудом спаслась от отравления угарным газом - благодаря собаке. Их питомица по кличке Рокси (Roxy) предупредила их о потенциально смертельной утечке газа. Рокси разбудила хозяев посреди ночи, что для нее нехарактерно, и начала тревожно лаять и странно себя вести.
"Она запрыгивала и спрыгивала с моей кровати. Когда я проснулся, я услышал сигнал тревоги, и это была не дымовая сигнализация - это был звук сработавшего детектора угарного газа. Как только я понял это и вскочил с кровати, Рокси вышла в коридор и начала царапать дверь моего сына Джексона, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке," - рассказывает глава семейства Брэд Харберт.
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Оказалось, в доме действительно был активный угарный газ. Мужчина сразу вывел своего отца, сына и собаку из дома и позвонил 911. Пожарная служба прибыла через несколько минут, но источник проблемы определили не сразу. Это был газовый камин, который находится в доме семьи. По словам хозяина дома, ежегодно в США умирает более 400 человек от отравления угарным газом, не связанного с пожарами.
Семья благодарит свою геройскую собаку - ведь если бы Рокси не разбудила хозяина, все могло бы закончиться печально. "Рокси обычно не лает и даже не воет, если ее не попросить. Но мы были поражены ее действиями в ту ночь, хоть она очень беспокоилась за нас. Она особенная собака, и мы счастливы, что она у нас есть," - говорит хозяин.
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