Собака разбудила хозяев ночью, почувствовав явную опасность

Семья благодарит свою геройскую собаку - ведь если бы Рокси не разбудила хозяина, все могло бы закончиться печально. "Рокси обычно не лает и даже не воет, если ее не попросить. Но мы были поражены ее действиями в ту ночь, хоть она очень беспокоилась за нас. Она особенная собака, и мы счастливы, что она у нас есть," - говорит хозяин.