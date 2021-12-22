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Собака разбудила хозяев ночью, почувствовав явную опасность

Собака разбудила хозяев ночью, почувствовав явную опасность (6 фото)

Автор:
22 декабря 2021 18:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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6
Семья из США чудом спаслась от отравления угарным газом - благодаря их собаке. Та как нельзя вовремя разбудила хозяев, всеми силами дав понять, что происходит что-то опасное. Оказалось, дело было в потенциально смертельной утечке газа.
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Метки: животные   истории   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   
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5k
a_komolow 2 часа назад
Хорошо что хорошо закончилось!
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9k
Васильевна Час назад
Когда ты - единственный, кто может выпустить животное на улицу, и тебе кажется, что животное тебя будит только потому, что беспокоится за тебя.
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