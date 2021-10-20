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Мусорные тренды: как из противного сделать красивое

Мусорные тренды: как из противного сделать красивое (24 фото)

Автор:
20 октября 2021 13:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   конкурс   красота   мусорка   риснки   урбанистика   художники   
897
24

Ну противое оно - иногда грязное, иногда вонючее. Мой, не мой, а бак для мусора есть бак для мусора. Но когда он вот такой - это уже совсем другой коленкор

А вы зналди, что провдятся соревнования среди художников, кто краше разускрасит бак вторичной переработки?

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Например музыкальный фестиваль Коачелла. ежегодно проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния, специально проводит конкурс среди художников и дает призы победителям

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Метки: Фабрика идей   конкурс   красота   мусорка   риснки   урбанистика   художники   
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дед Сергей Час назад
УАЗик шедеврален!!!
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