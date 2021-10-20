Мусорные тренды: как из противного сделать красивое

897
24
Ну противое оно - иногда грязное, иногда вонючее. Мой, не мой, а бак для мусора есть бак для мусора. Но когда он вот такой - это уже совсем другой коленкор
А вы зналди, что провдятся соревнования среди художников, кто краше разускрасит бак вторичной переработки?
×
Например музыкальный фестиваль Коачелла. ежегодно проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния, специально проводит конкурс среди художников и дает призы победителям
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 невероятных кроссовок, которые выглядят как монстры
- Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты
- Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
- Доступная среда: 20 гениальных концептов и реализованных проектов
- Мелодия тишины: 25 примеров заброшенной музыки
36
Понравилось36
Новости партнёров