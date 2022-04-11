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Дача вместо Кипра, или когда планируешь провести отпуск на родине

Дача вместо Кипра, или когда планируешь провести отпуск на родине (21 фото)

Автор:
11 апреля 2022 13:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Зелены   дача   красота   лето   модель   отпуск   природа   урожай   
2911
21
Ситуация с путешествиями, мягко говоря, в 2022 году пока сложная и непонятная. Многие люди не стали ждать у моря погоды и переориентировали летние отпуска в сторону дачного релакса. Кстати говоря, спрос на загородную недвижимость сильно подрос. А девушки из данного поста лишний раз доказали, что отдых на даче может быть красивым и очень душевным.
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Большая просьба: не добавляйте в комментарии фотографии эротического содержания, иначе администрация заблокирует пост.

Источник:

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Метки: Девушка   Зелены   дача   красота   лето   модель   отпуск   природа   урожай   
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26  комментариев
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29k
BuG 47 минут назад
Киску замочит сейчас!
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244
В-ий 3 минуты назад
если кому то из героинь поста срочно нужны семена - обрасчайтесь
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
хочу заметить "дачи" бывают разные.
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23k
Сибиряк 5 минут назад
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37k
Aleksandr 5 минут назад
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90k
сапер Водичка 8 минут назад
А хде ?
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4k
Ivan 13 минут назад
Не дай бог отпуск на Родине! От нее тоже иногда в отпуск уезжать надо!
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12k
FatZilla 17 минут назад
Картинка с медведем и словом "Дачницы..."
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24k
SerGProS 22 минуты назад
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SerGProS 22 минуты назад
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24k
SerGProS 23 минуты назад
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2k
Руслан 24 минуты назад
Не путайте экскурсию на дачу с реальностью!

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17k
The Dude Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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−50
Леонид Красный Полчаса назад
не место красит человека ...
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3k
Veprь в напряге 36 минут назад
Эххх...
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3k
Евгений 37 минут назад
Шнур. Будет лето-поеду на дачу. В руках лопата-уячу, уячу
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470
partners74 39 минут назад
Автор, что же ты наделал? бегу теперь покупать сад=огород с с огородницами
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497
Виктор Глущенко 41 минуту назад
Афтор , на второй зачем самое интересное обрезал ?
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Комментарий удален. Причина: флуд
6k
13k
Элитный тигр 45 минут назад
Уууууух, девчули конечно огонь.

Я уж старенький, и то взопрел...
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−54
KENT 45 минут назад
Номер 11
Фотка из США!
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