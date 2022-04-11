Дача вместо Кипра, или когда планируешь провести отпуск на родине

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Ситуация с путешествиями, мягко говоря, в 2022 году пока сложная и непонятная. Многие люди не стали ждать у моря погоды и переориентировали летние отпуска в сторону дачного релакса. Кстати говоря, спрос на загородную недвижимость сильно подрос. А девушки из данного поста лишний раз доказали, что отдых на даче может быть красивым и очень душевным.
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Большая просьба: не добавляйте в комментарии фотографии эротического содержания, иначе администрация заблокирует пост.
Источник:
АНТИФИШКИ
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