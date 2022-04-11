Дача вместо Кипра, или когда планируешь провести отпуск на родине

Ситуация с путешествиями, мягко говоря, в 2022 году пока сложная и непонятная. Многие люди не стали ждать у моря погоды и переориентировали летние отпуска в сторону дачного релакса. Кстати говоря, спрос на загородную недвижимость сильно подрос. А девушки из данного поста лишний раз доказали, что отдых на даче может быть красивым и очень душевным.

0

1. Только посмотрите на эти теплые и душевные снимки 0 Источник:

×

2. Дачные фотосессии в этом сезоне будут в моде 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. Согласитесь, что по красоте, подобные фотографии не уступают кадрам с лазурных берегов 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Приверженцев дачного загара станет в этом году больше 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Дача, речка, лето... 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Но не стоит забывать про сбор урожая 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. Б - бахча 0 Источник:

20. Лето, мы тебя заждались! 0 Источник: