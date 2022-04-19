Создатель Portal рассказал, что собирается выпустить третью часть и порассуждал о судьбе Half-life

Игра про очень смелую девушку с гравипушкой стала популярна среди игроков по многим причинам. В Portal надо пораскинуть мозгами, можно посмеяться, а можно и поприкалываться. Соразработчик Portal и Portal 2, а также таких игр, как Team Fortress 2, Half-Life 2, Half-Life: Alyx и Left 4 Dead заявил, что настало время для третьей части.
Эрик Вулпо заметил, что разработать такой проект не просто. По его словам, проблема в том, что другие сотрудники заняты совсем другими вещами.
«Несмотря на то, что Valve часто кажется просто кучей людей, сидящих без дела и потягивающих джин с тоником у бассейна, все работают»
Вот только результаты от их работы не видны. Игры в конечном итоге не выходят, либо превращаются во что-то другое и под другим названием. Никто даже и не догадываются, что там приложили свою руку разработчики Valve.
Чтобы начать разработку Portal 3, нужно расшевелить многих людей.
Вулпо рассказал, что при разработке Portal 2 команды перемешались и игра могла бы вовсе не выйти. Из-за экономической ситуации Portal 3 будет разрабатывать в разы сложнее.
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Помимо Portal, разработчик также порассуждал и над судьбой Half-Life. Последняя игра Alyx снискала славу только благодаря концовке. Если бы концовка Half-Life: Alyx не понравилась людям, это означало бы провал для всей игры. Так что со следующими сериями будет всё намного сложнее.
«Мы приближаемся к моменту, когда нужно это сделать, потому что потом мы будем слишком стары, чтобы работать над Portal 3», - заключил Вулпо.
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Понравилось18
вторая часть развила прогресс
но на мой взгляд они с выпуском 3й части затянули дальше некуда - все те талантливые люди которые делали эти игры по моему давно ушли из валв, а то и просто вышли на пенсию и если будет выходить 3я часть то скорей всего ожидания игроков она не оправдает
ну выйдет хороший шутан с развитием сюжета каким то но это уже не будет тем откровением что были 1я - 2я часть (я сам в эти игры до конца не играл и честно говоря не могу о них судить но много людей считают их культовыми)