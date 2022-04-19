Создатель Portal рассказал, что собирается выпустить третью часть и порассуждал о судьбе Half-life

Эрик Вулпо заметил, что разработать такой проект не просто. По его словам, проблема в том, что другие сотрудники заняты совсем другими вещами.

«Несмотря на то, что Valve часто кажется просто кучей людей, сидящих без дела и потягивающих джин с тоником у бассейна, все работают»

Вот только результаты от их работы не видны. Игры в конечном итоге не выходят, либо превращаются во что-то другое и под другим названием. Никто даже и не догадываются, что там приложили свою руку разработчики Valve.

Чтобы начать разработку Portal 3, нужно расшевелить многих людей.