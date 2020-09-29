На протяжении сорока лет три брата играли в лотерею с одними и теми же цифрами

Каждую неделю три брата из Ричмонда (Австралия) участвуют в лотерее, используя одни и те же цифры. На протяжении сорока лет мужчины ни разу не выигрывали с этими цифрами.

«Я не помню, почему мы выбрали именно эти числа. Это было 40 лет назад. Каждый из нас записал числа и выбрал билет для игры. С тех пор мы постоянно участвовали в лотерее», — рассказал один из братьев DailyMail.