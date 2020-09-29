На протяжении сорока лет три брата играли в лотерею с одними и теми же цифрами

Как говориться: если долго мучится, что-нибудь получится. Три брата из Австралии сорок лет использовали одни и те же числа, и наконец сорвали джек-пот.
Каждую неделю три брата из Ричмонда (Австралия) участвуют в лотерее, используя одни и те же цифры. На протяжении сорока лет мужчины ни разу не выигрывали с этими цифрами.
«Я не помню, почему мы выбрали именно эти числа. Это было 40 лет назад. Каждый из нас записал числа и выбрал билет для игры. С тех пор мы постоянно участвовали в лотерее», — рассказал один из братьев DailyMail.
Сначала брат, выигравший в лотерею, не поверил своему счастью и несколько раз перепроверил цифры, ставшие выигрышными.
«Я просто хотел убедиться, что это правда, прежде чем сообщить остальным», — пояснил он. Братья выиграли 511 тысяч австралийских долларов (28,9 миллиона рублей).
Источник:
- Свидание вслепую с двухметровой дылдочкой
- «Я понимал, что нарушаю госграницу…»
- Этот почтальон - друг всех животных, которых он встречает во время работы
- 20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние
- Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков
Понравилось15
Просто интересно, может пора сына подключать.
Как раз к 50 годам выиграет)
Только помедленнее я записываю..