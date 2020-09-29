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На протяжении сорока лет три брата играли в лотерею с одними и теми же цифрами

На протяжении сорока лет три брата играли в лотерею с одними и теми же цифрами (2 фото)

Автор:
29 сентября 2020 12:54
Сообщество : Истории
Метки: Джек Пот   игры   интересное   истории   лотерея   лото   фото   
1954
2

Как говориться: если долго мучится, что-нибудь получится. Три брата из Австралии сорок лет использовали одни и те же числа, и наконец сорвали джек-пот.

Источник:

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Метки: Джек Пот   игры   интересное   истории   лотерея   лото   фото   
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7  комментариев
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17k
BillyBonzz Час назад
это как вводить неправильный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))
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7k
Cornho 13 минут назад
Пилят, в первой же строчке "как говориТЬСЯ"
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
А сколько потратили за 40 лет на троих?
Просто интересно, может пора сына подключать.
Как раз к 50 годам выиграет)
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10k
Toxictofa Дмитрий Данилов 46 минут назад
Выиграет и вернет все проигранное + останется на бутылочку пива, чтобы отметить событие)))
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4k
Александр Иванов Час назад
Мой бывший начальник играл по системе. Не знаю её подробностей, только он всегда был в плюсе. А покупал по несколько билетов спортлото каждый тираж. Это началось ещё в 80-е, на пенсию он ушёл лет 10 назад. Правда, миллионы не выиграл, но тысячи почти всегда.
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
Сколько они проиграли. За 40 лет ?)))))))))))
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209
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Так какие номера?..
Только помедленнее я записываю..
Так какие номера?.. Только помедленнее я записываю..
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