7 крутых игр, которые мы ждём в 2023 году

В этом году нас ждёт много новинок, которые мы так ждали. Среди них Сталкер 2, Диабло, Starfield и другие. Мы собрали 7 самых крутых и ожидаемых игр, которые выйдут в 2023 году.
В нашем списке будут игры не только на ПК, но и на другие консоли. Системные требования публиковать не буду, чтобы не было сильно больно. Кто сможет поиграть в эти игры - порадуется, а те, чей компьютер не потянет новинки, сможет помечтать. Я, кстати, среди последних.
Всем поклонникам Resident Evil 4 в этом году крупно повезло. Capcom 24 марта выпустит ремейк игры. По сообщениям разработчиков, суть хоррора сохранится, но сюжет, управление и графика будут изменены. По сути, нас ждёт новая игра на базе знаменитого хоррора 2005 года.
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Схватки на световых мечах, путешествие по планетам и роботы — вот что вас ждёт в игре Star Wars Jedi: Survivor, которая выйдет 28 апреля. В игре много фишек, которые могут помочь сражаться эффективнее, но придётся пораскинуть мозгами. Например, герой будет владеть пятью разными стойками, каждая из которых будет эффективна против одного типа противников.
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12 мая на Nintendo Switch выйдет однопользовательская игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Разработчики не показали ни секунды нового геймплея, но судя по тому, что утекло в сеть вас ждут те же парящие небеса, те же способности, подтверждения патентов.
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Жестокая, но несомненная крутая игра выйдет 6 июня. Разработчики уделили большое внимание сюжету, с самого начал игры вас ждут кат-сцены, раскрывающие завязку сюжета. В игре открытый мир, куча монстров, с которыми интересно будет сражаться. Игроки смогут зарабатывать очки славы за выполнение побочных квестов, исследование локаций и прохождение прочих активности.
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После 12 лет ожидания наконец появится следующая часть игр серии S.T.A.L.K.E.R. Сердце Чернобыля выйдет в этом году, но точная дата пока неизвестна. Новые приключения в Зоне Отчуждения, те же самые, уже ставшие родными монстры, аномалии и артефакты.
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В игре, которая выйдет в этом году (дата тоже неизвестна), Питер Паркер и Майлз Моралес будут сражаться с Веномом в Нью-Йорке. Игра создана только для новых PS5, поэтому поиграть в неё смогут не все.
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В 2023 году выйдет космический шутер от Bethesda. Это будет своего рода космический Skyrim с пушками, исследованием планет, полётами и новыми монстрами. Всех любителей открытого мира и исследований ждёт крутая игра!
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Так что может еще что интересное из чтива выдадут за это время. =)
А когда нас это останавливало?
Или ты устанавливаешь исключительно лицензии?