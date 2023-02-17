FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 494 поста • 294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир
7 крутых игр, которые мы ждём в 2023 году

7 крутых игр, которые мы ждём в 2023 году

Автор:
17 февраля 2023 15:13
Сообщество : Игромир
Метки: игры   игры 2023 года   интересное   компьютерные игры   консоли   новинки 2023   фото   
2009
8

В этом году нас ждёт много новинок, которые мы так ждали. Среди них Сталкер 2, Диабло, Starfield и другие. Мы собрали 7 самых крутых и ожидаемых игр, которые выйдут в 2023 году.

В нашем списке будут игры не только на ПК, но и на другие консоли. Системные требования публиковать не буду, чтобы не было сильно больно. Кто сможет поиграть в эти игры - порадуется, а те, чей компьютер не потянет новинки, сможет помечтать. Я, кстати, среди последних.

Всем поклонникам Resident Evil 4 в этом году крупно повезло. Capcom 24 марта выпустит ремейк игры. По сообщениям разработчиков, суть хоррора сохранится, но сюжет, управление и графика будут изменены. По сути, нас ждёт новая игра на базе знаменитого хоррора 2005 года.


Схватки на световых мечах, путешествие по планетам и роботы — вот что вас ждёт в игре Star Wars Jedi: Survivor, которая выйдет 28 апреля. В игре много фишек, которые могут помочь сражаться эффективнее, но придётся пораскинуть мозгами. Например, герой будет владеть пятью разными стойками, каждая из которых будет эффективна против одного типа противников.


12 мая на Nintendo Switch выйдет однопользовательская игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Разработчики не показали ни секунды нового геймплея, но судя по тому, что утекло в сеть вас ждут те же парящие небеса, те же способности, подтверждения патентов.


Жестокая, но несомненная крутая игра выйдет 6 июня. Разработчики уделили большое внимание сюжету, с самого начал игры вас ждут кат-сцены, раскрывающие завязку сюжета. В игре открытый мир, куча монстров, с которыми интересно будет сражаться. Игроки смогут зарабатывать очки славы за выполнение побочных квестов, исследование локаций и прохождение прочих активности.


После 12 лет ожидания наконец появится следующая часть игр серии S.T.A.L.K.E.R. Сердце Чернобыля выйдет в этом году, но точная дата пока неизвестна. Новые приключения в Зоне Отчуждения, те же самые, уже ставшие родными монстры, аномалии и артефакты.


В игре, которая выйдет в этом году (дата тоже неизвестна), Питер Паркер и Майлз Моралес будут сражаться с Веномом в Нью-Йорке. Игра создана только для новых PS5, поэтому поиграть в неё смогут не все.


В 2023 году выйдет космический шутер от Bethesda. Это будет своего рода космический Skyrim с пушками, исследованием планет, полётами и новыми монстрами. Всех любителей открытого мира и исследований ждёт крутая игра!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: игры   игры 2023 года   интересное   компьютерные игры   консоли   новинки 2023   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Алексей 56 минут назад
ATOMIC HEART забыл Половина инета про него гудит уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
Ребят, играйте в хоккей лучше и бросьте к чёрту всю эту ерунду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Андрей 17 минут назад
Один фиг у меня ничего из этого не пойдёт )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 40 минут назад
Больше всего Дьябла-4 заинтересовала... Ну и Сталкер. Сравнить с первым...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
ruslan d 54 минуты назад
Сталкер ? ну ну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир Час назад
Сталкер два? Хохлы сказали, что не будут его в России продавать. А так как в остальном мире игра не сильно интересна, то я сомневаюсь, что эти придурки его вообще выпустят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
301
ruslan d zubrilov 52 минуты назад
На денуво вряд ли разорятся , так что торент )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо
Редакторы американского телеканала перепутали Зеленского с собакой из Огайо
"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике
"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей...
Набирающие популярность в сообществах
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Именной МАЗ-6303 «Ласковый Май»
Именной МАЗ-6303 «Ласковый Май»
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как понять, с кем дружить в новом коллективе

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересное#позитив#подборка#Приколы#улыбнуло#комментарии#путешествия
#Юмор#факты#забавно#люди#США#Россия#дети#автомобили#кошки#шоу бизнес
#интересно#Прикол#история#наука#познавательно#картинки#кино#Еда#Питомцы#автомир
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Valve рассказали, что ждёт поклонников в новой Half-Life Valve рассказали, что ждёт поклонников в новой Half-Life Перед выходом новой игры все части Half-Life стали бесплатными Перед выходом новой игры все части Half-Life стали бесплатными Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки Игра DOKA2 появилась в Steam, и там реально можно вытаскивать кишки Российские геймеры-миллиардеры бросают вызов Blizzard Российские геймеры-миллиардеры бросают вызов Blizzard ИгроМир и Comic Con Russia 2019: самое жаркое за три дня фестиваля ИгроМир и Comic Con Russia 2019: самое жаркое за три дня фестиваля

На что жалуетесь?

Вернуться