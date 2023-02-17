7 крутых игр, которые мы ждём в 2023 году

В нашем списке будут игры не только на ПК, но и на другие консоли. Системные требования публиковать не буду, чтобы не было сильно больно. Кто сможет поиграть в эти игры - порадуется, а те, чей компьютер не потянет новинки, сможет помечтать. Я, кстати, среди последних.