Саола: Одно из величайших биологических открытий 20 века. Крупное животное, которое открыли лишь 30 лет назад

Нет, саолу не вштырило. А вот таксидермиста, который делал это чучело — возможно.

Что же это за чудо-юдо зверь? Внешне саола — это нечто среднее между антилопой и козой. Длинные полые рога настолько впечатлили местных, что те ласково прозвали животину «азиатским единорогом». А вот телосложение у нашей героини далеко от идеалов грации. Грузная тушка, короткие ножки, бочковатое пузо. Вся эта красота вырастает до 1 метра в холке и отъедается до 100 кило.