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Саола: Одно из величайших биологических открытий 20 века. Крупное животное, которое открыли лишь 30 лет назад

Саола: Одно из величайших биологических открытий 20 века. Крупное животное, которое открыли лишь 30 лет назад (7 фото)

Автор:
15 апреля 2022 21:21
Метки: животные   интересно   факты   
236
7

Как впечатлить биолога? Поиграй с ним в прятки! Скройся в глухих лесах и непроходимых топях. И когда тебя найдут, ты станешь великим биологическим открытием! Так поступила наша сегодняшняя героиня — саола — и не прогадала! Открытие этого вида стало величайшим событием в мире биологии 20 столетия!

Не слышали о такой животине? Ещё бы. Биологи до 1992 года тоже о ней ничего не подозревали. Пока не решили прошерстить леса Вьетнама, чтобы исследовать биоразнообразие этих мест. Цель реализовалась с головой — учёные нашли новый вид животины. Да не простой, а крупногабаритной. Никто из членов экспедиции и представить не мог, что на их век перепадёт честь открыть столь большую зверюгу: саола — первое крупное животное, открытое за последние 50 лет.

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Нет, саолу не вштырило. А вот таксидермиста, который делал это чучело — возможно.

Что же это за чудо-юдо зверь? Внешне саола — это нечто среднее между антилопой и козой. Длинные полые рога настолько впечатлили местных, что те ласково прозвали животину «азиатским единорогом». А вот телосложение у нашей героини далеко от идеалов грации. Грузная тушка, короткие ножки, бочковатое пузо. Вся эта красота вырастает до 1 метра в холке и отъедается до 100 кило.

Но учёные уверенно заявляют, что саола — корова. И это отнюдь не оскорбление, а генеалогический факт. Покопавшись в генах таинственного копытного, люди узнали, что близкий его родич — бурёнки.

«Азиатский единорог», почти как единорог обыкновенный — существо чуть ли не мистическое. Отыскать его в дикой природе почти невозможно — у саолы один из самых маленьких ареалов среди крупных млекопитающих. Её удел — высокогорные джунгли Юго-Восточной Азии. Там она ютится на территориях всего лишь 6 провинций Вьетнама. А их, для справки, 58.

В руки биологов саола попала лишь единожды — в 1998 году. В общем-то, благодаря этим наблюдениям мы и можем писать эту статью — описания «азиатского единорога» в неволе являются единственными более-менее полными данными об этой животине в принципе.

Тогда удалось узнать, что саолы, скорее всего, ведут одиночный образ жизни, либо собираются в небольшие стада. Возле глаз коровки из джунглей располагаются пахучие железы, которые, скорее всего, играют важную роль в обозначении территории. Намекают на интровертность копытного и рога — они покрыты царапинами. Это значит, что животина усилено тёрлась ими обо что-то. Можно было предположить, что это результат стычки бычков-качков, если бы не одно но — пойманная животина была самкой.

Увы, люди обнаружили и неприятный факт. Жить в неволе саола не может. Спустя две недели содержания в вольере она скопытилась в прямом смысле слова. Почему и отчего биологи так и не поняли.

По наблюдениям, людей животина не боялась — она была к ним равнодушна. А вот собаки её напрягали — бурёнка из джунглей наставляла рога на проходивших мимо барбосов.

После таких находок невольно задумываешься, а что ещё скрывают джунгли? Может быть, Сер Артур Конан Дойл был прав, и затерянный мир таки существует?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   факты   
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Александр Сучков Час назад
Ну что тут сказать?- "86 процентов всех наземных видов и 91 процент всех морских видов еще не раскрыты, не описаны и не зарегистрированы"...
https://www.infoniac.ru/news/Pochti-90-procentov-vidov-zhivotnyh-i-rastenii-do-sih-por-ne-raskryto.htmlhttps://www.infoniac.ru/news/Pochti-90-procentov-vidov-zhivotnyh-i-rastenii-do-sih-por-ne-raskryto.html?
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