20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки

Хотя большинство людей боится пауков, они вполне себе могут быть милашками. Пауки - удивительные существа, со своими уникальными особенностями и внешними чертами. Конечно, какие-то виды могут быть опасны для человека, поэтому рядом с пауками всегда следует помнить о безопасности. Посмотрите на этих паучков, и если вы до ужаса их боитесь - возможно, эта подборка изменит мнение об этих удивительных членистоногих.

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"Я услышала крики мамы из комнаты. Оказывается, она испугалась этого чуда" 0 Источник:

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Почти как кот из "Шрека" 0 Источник:

Паук в своём маленьком домике 0 Источник:

Паук оставил следы на окошке в ванной 0 Источник:

"А это - наш "домашний" паук, который обедает мухами, и приносит нам пользу" 0 Источник:

Паук плетёт паутину на руке 0 Источник:

"Ну, привет" 0 Источник:

"Наш паук-волшебник в шляпе и с волшебной тростью" 0 Источник:

"Никогда не встречал такого дружелюбного паука!" 0 Источник:

Притаился 0 Источник:

Радужный паук 0 Источник:

Оранжевый паук, похожий на черепашку 0 Источник:

"Мы с этим пауком сочетаемся цветами" 0 Источник:

"Дай пять, друг" 0 Источник:

Пауки тоже могут быть фотогеничными 0 Источник:

"Нашел этого крабового паука на своей кошке" 0 Источник:

Паук демонстрирует свой ужин 0 Источник:

Макро-фото паучка 0 Источник:

"Серьезный разговор" двух пауков 0 Источник:

Мастер маскировки 0 Источник:

Самка паука-павлина с малышом 0 Источник:

"Кажется, у меня новый друг" 0 Источник:

Необычный вид паука-павлина 0 Источник:

Какой милаш 0 Источник:

Спрятался в лепестках 0 Источник:

Улыбочку 0 Источник:

"А вот - мой пушистик" 0 Источник:

Приветики! 0 Источник: