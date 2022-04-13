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20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки

20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки (30 фото)

Автор:
13 апреля 2022 21:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   паук   пауки   подборка   природа   фото   фотографии   членистоногие   
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Хотя большинство людей боится пауков, они вполне себе могут быть милашками. Пауки - удивительные существа, со своими уникальными особенностями и внешними чертами. Конечно, какие-то виды могут быть опасны для человека, поэтому рядом с пауками всегда следует помнить о безопасности. Посмотрите на этих паучков, и если вы до ужаса их боитесь - возможно, эта подборка изменит мнение об этих удивительных членистоногих.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   паук   пауки   подборка   природа   фото   фотографии   членистоногие   
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Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Скакуны прикольные. В детстве любил с ними играть. Вообще люблю пауков, но стараюсь их любить на расстоянии, особенно крупных. Муху в паутину крестовику принести - с удовольствием, но в руки взять... А скакуны то-ли из-за крабьей походки, то-ли из-за мохнатости не вызывают такой неприязни.
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