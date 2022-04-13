20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки

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Хотя большинство людей боится пауков, они вполне себе могут быть милашками. Пауки - удивительные существа, со своими уникальными особенностями и внешними чертами. Конечно, какие-то виды могут быть опасны для человека, поэтому рядом с пауками всегда следует помнить о безопасности. Посмотрите на этих паучков, и если вы до ужаса их боитесь - возможно, эта подборка изменит мнение об этих удивительных членистоногих.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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