Почему в пещерах Израиля живут слепые пауки

Учёные нашли в 30 пещерах Израиля пауков, которые в разной степени теряют зрение, или вовсе слепы. Оказывается, этому есть понятное научное объяснение.
Специалисты из Израиля обнаружили в пещерах несколько видов воронковых пауков Tegenaria, которые находятся на разных стадиях потери зрения. Учёные отметили, что пауки, живущие у входа в пещеру, сохранили зрение - а те, кто обитает на несколько сотен метров глубже в пещере, имеют плохое зрение или практически слепы.
На ум сразу приходит феномен адаптации Чарльза Дарвина. На галапагосских островах он обнаружил несколько видов птиц-вьюрок. Некоторые из них переселились на соседние острова и обрели множество отличий от других - настолько, что разделились на два разных вида. Это наблюдение доказало, что подобная изоляция ведёт к видообразованию.
Также и с найденными в Израиле пауками. Различия между ними оказались настолько большими, что их разделили на разные виды. Всего учёные исследовали 30 пещер. Живущие в них 26 видов пауков Tegenaria привыкли к солнечному свету, имели нормальное зрение и обитали возле входа, то есть они - троглофилы . Другие 14 видов жили подальше, в полной темноте, утратив зрение или имея ослабленные глаза - такие организмы называются троглобионтами. В итоге учёные выделили 7 новых видов из тех, кто обитает в полной темноте, и имеет сильные различия от "зрячих" сородичей.
Исследователи также проанализировали ДНК этих пауков и проследили их историю по всей местности. Они пришли к выводу, что пауки, которые приспособились к условиям пещеры, больше не смогут жить за её пределами - они уже окончательно адаптировались к темноте. Когда некоторые виды с ходом эволюции забрались глубже в пещеры, у них буквально отпала необходимость использовать глаза и тратить энергию на зрение. Результаты исследования опубликовали в издании Molecular Phylogenetics and Evolution.
Источник:
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