Почему в пещерах Израиля живут слепые пауки

Также и с найденными в Израиле пауками. Различия между ними оказались настолько большими, что их разделили на разные виды. Всего учёные исследовали 30 пещер. Живущие в них 26 видов пауков Tegenaria привыкли к солнечному свету, имели нормальное зрение и обитали возле входа, то есть они - троглофилы . Другие 14 видов жили подальше, в полной темноте, утратив зрение или имея ослабленные глаза - такие организмы называются троглобионтами. В итоге учёные выделили 7 новых видов из тех, кто обитает в полной темноте, и имеет сильные различия от "зрячих" сородичей.