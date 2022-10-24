Британка нашла во дворе тарантула, что обитают только в Африке

Позже выяснилось, что это оказался паук-птицеед Pterinochilus murinus. Они обитают в основном в Африке, и их укус крайне болезненный. То есть, в здешней дикой природе они обитать не могли. Тогда волонтеры опубликовали фото паука в соцсетях, чтобы отыскать его возможного хозяина. К счастью, вскоре он нашелся. Оказалось, местный житель потерял своего тарантула во время переезда, а до этого жил на одной улице с Сарой. В итоге паука благополучно передали хозяину.