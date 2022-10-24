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Британка нашла во дворе тарантула, что обитают только в Африке

Британка нашла во дворе тарантула, что обитают только в Африке

Автор:
24 октября 2022 20:24
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   дикая природа   животные   истории   история   паук   пауки   природа   фото   фотографии   
1558
7
Британка заметила возле дома огромного тарантула, который обитает только в Африке. Как это создание там вообще оказалось?
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Источник:

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Метки: Великобритания   дикая природа   животные   истории   история   паук   пауки   природа   фото   фотографии   
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7  комментариев
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8k
Shtoppi 3 часа назад
<<Милейшие же создания:>>
Ну да. Вообще не понимаю почему некоторые их так боятся? (не сарказм)
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1k
Alexander Gorn 15 минут назад
В смысле как оказалось?


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17k
Дмитрий 22 минуты назад
Да что там тарантул! Помнится, одна британка, правда она умерла недавно, обнаружила у себя дома золотой рояль, который раньше обитал в Ираке. Никто, включая её саму, так и не понял, как он там оказался. Чудные дела творятся в этой самой Британии
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130
Димчик 53 минуты назад
Жил в Англии. Там такая живность очень часто в ящиках с фруктами приплывает. Был случай, когда в магазин пришли фрукты из Сальвадора и работника магазина при распаковке цапнул паучок. Парень чуть не лишился руки из-за содержащегося в яде токсина(забыл научное название).
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208
Olldd 2 часа назад
>>Британка нашла во дворе тарантула, что обитают только в Африке

-эт она еще своего нового премьер министра не видела.
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2k
Старичок 2 часа назад
"Позже выяснилось, что это оказался паук-птицеед Pterinochilus murinus...
Оказалось, местный житель потерял своего тарантула во время переезда"
это об одном и том же насекомом речь?
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Британка заметила возле дома огромного тарантула...Позже выяснилось, что это оказался паук-птицеед Pterinochilus murinus...Оказалось, местный житель потерял своего тарантула во время переезда"-
?
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