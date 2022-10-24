Британка нашла во дворе тарантула, что обитают только в Африке

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Британка заметила возле дома огромного тарантула, который обитает только в Африке. Как это создание там вообще оказалось?
30-летняя британка из города Стейплфорд, мама двоих детей, обнаружила этого гигантского тарантула во дворе своего дома. В саду проводили ремонт, и строители предупредили женщину о пауке. Она надеялась, что он уползёт - но этого никак не происходило. Поэтому отважная мать решила действовать - хотя она призналась, что очень боится пауков.
Женщина отважно убрала паука со двора с помощью коробки. Хотя дети уговаривали маму оставить паучка, позже Сара связалась с местными спасателями животных. "Я слегка подтолкнула паука, и он встал на лапы и начал шевелиться. Мы достали коробку, и засунули его внутрь. Было жутковато видеть его в коробке на моей кухне. Каждый раз, когда я заходила на кухню, думала: "Боже, у меня в доме тарантул!" - рассказывает Сара.
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Позже выяснилось, что это оказался паук-птицеед Pterinochilus murinus. Они обитают в основном в Африке, и их укус крайне болезненный. То есть, в здешней дикой природе они обитать не могли. Тогда волонтеры опубликовали фото паука в соцсетях, чтобы отыскать его возможного хозяина. К счастью, вскоре он нашелся. Оказалось, местный житель потерял своего тарантула во время переезда, а до этого жил на одной улице с Сарой. В итоге паука благополучно передали хозяину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну да. Вообще не понимаю почему некоторые их так боятся? (не сарказм)
-эт она еще своего нового премьер министра не видела.
Оказалось, местный житель потерял своего тарантула во время переезда"
это об одном и том же насекомом речь?
?