Австралиец увидел на своём крыльце гигантского паука

Чаще всего золотопряды избегают встреч с людьми. Они могут укусить, только если чувствуют угрозу, но они не ядовитые - поэтому укус не смертелен. Но укус такого маленького монстра всё равно причиняет боль, покраснение и появление волдырей, да и встретить его на своём пороге мечтает не каждый. Вероятно, это была самка - потому что самцы этого вида в несколько раз мельче самок.