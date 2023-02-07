Австралиец увидел на своём крыльце гигантского паука

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Жителей Австралии, кажется, уже ничем не удивить. Но оказывается, есть чем! Например, этот гигантский паук решил заглянуть в гости к мужчине, и пришёл к нему во дворик.
Обычным утром житель Австралии вышел из дома, и увидел прямо рядом со своей дверью этого гостя - огромного паука. В таком случае кто-то сразу захочет сбежать и сжечь дом - но для австралийцев такие гости вполне нормальны, но даже их есть чем удивить. Размер этого паука-золотопряда (Nephila) - около 15 сантиметров в длину.
Чаще всего золотопряды избегают встреч с людьми. Они могут укусить, только если чувствуют угрозу, но они не ядовитые - поэтому укус не смертелен. Но укус такого маленького монстра всё равно причиняет боль, покраснение и появление волдырей, да и встретить его на своём пороге мечтает не каждый. Вероятно, это была самка - потому что самцы этого вида в несколько раз мельче самок.
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Золотопряды принадлежат к роду кругопряды-нефилы. Они плетут самые большие паутины, которые используются для производства паучьего шёлка. Шокирующий факт: среди жертв нефилов в Австралии даже встречались мелкие птицы!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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