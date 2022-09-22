Почти приспешник дьявола: паук Macracantha arcuata

Macracantha arcuata - рогатый паук-ткач родом из Азии, который встречается в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и Борнео. Его главная фишка - пара устрашающих длинных "рогов", растущих из брюшка. Они примерно в три раза длиннее самого паука. При этом больше всего внешним видом выделяются самки - они больше размером, и у них три пары рогов. Средняя пара сразу бросается в глаза, а две другие пары рогов - короткие и относительно незаметные по сравнению со средними.