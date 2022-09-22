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Почти приспешник дьявола: паук Macracantha arcuata

Почти приспешник дьявола: паук Macracantha arcuata

Автор:
22 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире животных   дикая природа   животные   пауки   природа   факты   фото   фотографии   членистоногие   
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В природе есть множество самых разных видов пауков. Но просто глядя на некоторых из них, моментально покрывает мурашками - с такими лучше не шутить. Вот, например, рогатый паук Macracantha arcuata. Выглядит как приспешник дьявола. Что ещё мы знаем об этом существе?

Источник:

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Метки: в мире животных   дикая природа   животные   пауки   природа   факты   фото   фотографии   членистоногие   
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