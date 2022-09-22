Почти приспешник дьявола: паук Macracantha arcuata

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В природе есть множество самых разных видов пауков. Но просто глядя на некоторых из них, моментально покрывает мурашками - с такими лучше не шутить. Вот, например, рогатый паук Macracantha arcuata. Выглядит как приспешник дьявола. Что ещё мы знаем об этом существе?
Macracantha arcuata - рогатый паук-ткач родом из Азии, который встречается в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и Борнео. Его главная фишка - пара устрашающих длинных "рогов", растущих из брюшка. Они примерно в три раза длиннее самого паука. При этом больше всего внешним видом выделяются самки - они больше размером, и у них три пары рогов. Средняя пара сразу бросается в глаза, а две другие пары рогов - короткие и относительно незаметные по сравнению со средними.
Ширина брюшка самок составляет примерно 8-9 мм, а длина рогов - 20-26 мм. Самец этого вида имеет размер всего 1,5 мм, и его рога короче. Хотя выглядят они устрашающе, этот вид безвреден для человека. Их окрас может быть желтым, красным, белым, чёрным - но рога всегда остаются одного цвета. Функция этих рогов точно не известна - но некоторые энтомологи полагают, что они предназначены для отпугивания хищников и затрудняют птицам и ящерицам проглатывание паука.
Этого паука впервые описал французский учёный натуралист Юджин Саймон в 1864 году. На данный момент Macracantha arcuata - единственный представитель рода пауков Macracantha. Название этого паука учёные собрали из греческих слов μακρός (большой, длинный) и ἄκανθα (позвоночник).
Источник:
АНТИФИШКИ
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