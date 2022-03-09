Ученые показали пауков, которые охотятся стаями

Теперь ученые и дальше собираются исследовать этот интересный вид. Социальные пауки примечательны тем, что живут большими колониями, разделяют родительские обязанности и плетут огромные "гнезда" из паутины, и редко покидают их. Из 50 000 известных видов пауков лишь около 20 развили подобную социальную жизнь. А пауки вида Anelosimus eximius - на данный момент единственные особи, которые охотятся стаями.