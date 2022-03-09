Ученые показали пауков, которые охотятся стаями

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Новое исследование показало, что пауки тоже охотятся стаями. Социальные пауки вида Anelosimus eximius, обитающие в Южной Америке, вместе атакуют свою добычу. Они используют хитрую "двустороннюю" атаку.
Это исследование провели под руководством Рафаэля Жансона, научного сотрудника Французского национального центра научных исследований. Ученые поместили на паутину пауков вида Anelosimus eximius муху, и проследили, как будут действовать пауки. Оказывается, они коллективно справляются с добычей, попавшей в паутину.
В ходе исследования пауки, будто договорившись, направились к пойманной в паутину мухе. Но они приближались к ней интересным образом - одновременно останавливаясь на несколько мгновений, а затем продолжая движение. Такое поведение у этого вида ученые заметили впервые.
Теперь ученые и дальше собираются исследовать этот интересный вид. Социальные пауки примечательны тем, что живут большими колониями, разделяют родительские обязанности и плетут огромные "гнезда" из паутины, и редко покидают их. Из 50 000 известных видов пауков лишь около 20 развили подобную социальную жизнь. А пауки вида Anelosimus eximius - на данный момент единственные особи, которые охотятся стаями.
Видео с пауками
Источник:
АНТИФИШКИ
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