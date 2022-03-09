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Ученые показали пауков, которые охотятся стаями

Ученые показали пауков, которые охотятся стаями (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 21:22
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   интересное   пауки   природа   ученые   фото   членистоногие   
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Новое исследование показало, что пауки тоже охотятся стаями. Социальные пауки вида Anelosimus eximius, обитающие в Южной Америке, вместе атакуют свою добычу. Они используют хитрую "двустороннюю" атаку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дикая природа   животные   интересное   пауки   природа   ученые   фото   членистоногие   
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1  комментарий
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Voland 3 часа назад
Еще в 2015 Адриан Чайковский в своем романе "Дети времени" рассказал, что это очень даже реально;)
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