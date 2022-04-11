В Волгограде работница ломбарда отобрала у грабителя пистолет и выгнала его на улицу

Жаль, задержать не смогла - было бы вообще по-голливудски.
Дело было ещё в прошлом году, но запись появилась только сейчас. Бандит зашёл в один из ломбардов Волгограда, вытащил пистолет и велел отдать ему деньги и драгоценности. Ещё не понял, с кем связался)
В ломбарде работает отважная женщина - и она не испугалась этого хмыря: отобрала пистолет, позвала на помощь коллег. Вместе они скрутили отморозка и почти задержали. К сожалению, он смог вырваться и убежать. Если бы его приняли тогда - женщине надо было бы точно дать медаль «За отвагу». Потому что эээ… мужественность у неё явно больше, чем у грабителя.
А его вскоре приняли и уже отправили на зону. Интересно, что он рассказывает сокамерникам о своих «подвигах»?
Источник:
АНТИФИШКИ
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