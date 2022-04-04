FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1326 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Несладкая жизнь княгини: за что Рогнеда люто ненавидела собственного мужа?

Несладкая жизнь княгини: за что Рогнеда люто ненавидела собственного мужа? (6 фото)

Автор:
04 апреля 2022 10:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: Рогнеда   владимир   женщина   история   князь   русь   судьба   
1245
6

Представительницам слабой половины в летописях уделяется не особо пристальное внимание: их упоминают преимущественно как дочерей, жён и матерей знаменитых исторических персонажей. И зря, ведь жизнь некоторых из них достойна отдельного рассмотрения.

Как в случае с Рогнедой, которую выбрал в супруги сам князь Владимир. О красоте полоцкой княжны – дочери правителя Полоцка Рогволода ходили легенды. Уже в юные годы девушка осознавала своё положение, что с учётом природной красоты сделало её чрезмерно гордой.


×
×

Когда к княжне посватался Владимир, она с презрением отвергла его, сославшись на сомнения в его происхождении и высокородности. И женихом Рогнеды был объявлен брат Владимира Ярополк.


Взбешённый отказом Владимир собрал войско и пошёл на Полоцк. После победы он не успокоился и жестоко отомстил посмеявшейся над ним девушке: прилюдно взял Рогнеду силой и на её глазах расправился с родителями и братьями.

Видимо, кровавая пелена настолько застилала глаза Владимиру, что он двинулся с войском на Киев, где правил его брат Ярополк, и убил того. Рогнеду увёз в небольшой посёлок, куда периодически наезжал развлечься (к слову, на тот момент Владимир уже был женат).


Измученная женщина решилась на убийство истязателя и попыталась ночью зарезать князя. Но тот проснулся и успел схватить её за руку. За покушение на жизнь князя Рогнеде грозила смерть. И разгневанный Владимир хотел обставить её как целое действо, нарядив жену в свадебный наряд и сделав её символической жертвой за предательство.


Но когда над княгиней уже был занесён меч, вбежал их сын Изяслав. Мальчик закрыл собой мать и закричал, прося помощи у присутствующих бояр. И те ответили: «Не убивай её ради дитяти сего, но воздвигни отчину отца её, и отдай ей с сыном твоим».


Поразительно, но князь внял совету и отправил жену и ребёнка в разрушенный им Полоцк. Что важно, полоцкая ветвь Рюриковичей, которая пошла от Изяслава, звалась Рогволодовичами. Видимо, княгиня и её сын постарались полностью вычеркнуть из жизни и памяти человека, принёсшего им столько горя.

Владимир же после крещения в 988 году пересмотрел жизненную позицию, распустил свой гарем из 4 жён и дал Рогнеде полную свободу, предложив выбрать в супруги любого боярина. На что гордая женщина ответила, что царицей уже была, а рабыней быть не хочет. Она приняла христианство, постриглась в монахини под именем Анастасия и остаток жизни (примерно 12  лет) провела в монастыре.

Судьбе женщины не позавидуешь: она была страшной, но довольно распространённой для тех времён. Трое сыновей Рогнеды стали великими правителями, а дочери вышли за князей замуж, укрепив таким способом русские княжества.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Рогнеда   владимир   женщина   история   князь   русь   судьба   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Wertos 3 часа назад
Нескучные времена... Из за бабы, брата и 2 города...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
688
Олег 23 минуты назад
Блин! В короткой заметке на школьном уровне информации больше и понятнее чем в "блокбастере" "Викинг" Там, за миллиард с чем то рублей так и не смогли толково поведать то что автор рассказал бесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS Час назад
Зато княжна Ольга мстила древлянам за мужа так шо ппц какой ужос и полный ппц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ Час назад
Припёрся какой-то, по-европейски назовём, бастард свататься к дочери не самого последнего князя. понятное дело, был послан в пешее сексуальное путешествие. Вернулся с войском, разгромил город, зарезал отца, тут же, не отходя от свежего покойника, девку изнасиловал... любить ВОТ ЭТО?
И, да, братца своего, законного жениха этой же девахи, тоже грохнул.
А потом стал ниибаца каким святым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
баба решила повыеживаться -мало знаменит ,мало зарабатываешь . результат убийства войны насилие . а не выеживаться бабы не умеют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24773



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
0
40
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство
2
38
Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
0
1
Намешалось
“Цветная” география
0
2
“Цветная” география
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Сделал дело- гуляй смело
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#люди#история#подборка#забавно#познавательно#интересное#аварии
#фото#прикол#Приколы#позитив#милота#Ватермарк#искусство#собака#Спецоперация#вещи
#мир#животные#Украина#фотографии#факты#дтп#комментарии#природа#gif#дети

На что жалуетесь?

Вернуться