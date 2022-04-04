Несладкая жизнь княгини: за что Рогнеда люто ненавидела собственного мужа?

Поразительно, но князь внял совету и отправил жену и ребёнка в разрушенный им Полоцк. Что важно, полоцкая ветвь Рюриковичей, которая пошла от Изяслава, звалась Рогволодовичами. Видимо, княгиня и её сын постарались полностью вычеркнуть из жизни и памяти человека, принёсшего им столько горя.

Владимир же после крещения в 988 году пересмотрел жизненную позицию, распустил свой гарем из 4 жён и дал Рогнеде полную свободу, предложив выбрать в супруги любого боярина. На что гордая женщина ответила, что царицей уже была, а рабыней быть не хочет. Она приняла христианство, постриглась в монахини под именем Анастасия и остаток жизни (примерно 12 лет) провела в монастыре.

Судьбе женщины не позавидуешь: она была страшной, но довольно распространённой для тех времён. Трое сыновей Рогнеды стали великими правителями, а дочери вышли за князей замуж, укрепив таким способом русские княжества.