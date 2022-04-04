Несладкая жизнь княгини: за что Рогнеда люто ненавидела собственного мужа?

Представительницам слабой половины в летописях уделяется не особо пристальное внимание: их упоминают преимущественно как дочерей, жён и матерей знаменитых исторических персонажей. И зря, ведь жизнь некоторых из них достойна отдельного рассмотрения.
Как в случае с Рогнедой, которую выбрал в супруги сам князь Владимир. О красоте полоцкой княжны – дочери правителя Полоцка Рогволода ходили легенды. Уже в юные годы девушка осознавала своё положение, что с учётом природной красоты сделало её чрезмерно гордой.
Когда к княжне посватался Владимир, она с презрением отвергла его, сославшись на сомнения в его происхождении и высокородности. И женихом Рогнеды был объявлен брат Владимира Ярополк.
Взбешённый отказом Владимир собрал войско и пошёл на Полоцк. После победы он не успокоился и жестоко отомстил посмеявшейся над ним девушке: прилюдно взял Рогнеду силой и на её глазах расправился с родителями и братьями.
Видимо, кровавая пелена настолько застилала глаза Владимиру, что он двинулся с войском на Киев, где правил его брат Ярополк, и убил того. Рогнеду увёз в небольшой посёлок, куда периодически наезжал развлечься (к слову, на тот момент Владимир уже был женат).
Измученная женщина решилась на убийство истязателя и попыталась ночью зарезать князя. Но тот проснулся и успел схватить её за руку. За покушение на жизнь князя Рогнеде грозила смерть. И разгневанный Владимир хотел обставить её как целое действо, нарядив жену в свадебный наряд и сделав её символической жертвой за предательство.
Но когда над княгиней уже был занесён меч, вбежал их сын Изяслав. Мальчик закрыл собой мать и закричал, прося помощи у присутствующих бояр. И те ответили: «Не убивай её ради дитяти сего, но воздвигни отчину отца её, и отдай ей с сыном твоим».
Поразительно, но князь внял совету и отправил жену и ребёнка в разрушенный им Полоцк. Что важно, полоцкая ветвь Рюриковичей, которая пошла от Изяслава, звалась Рогволодовичами. Видимо, княгиня и её сын постарались полностью вычеркнуть из жизни и памяти человека, принёсшего им столько горя.
Владимир же после крещения в 988 году пересмотрел жизненную позицию, распустил свой гарем из 4 жён и дал Рогнеде полную свободу, предложив выбрать в супруги любого боярина. На что гордая женщина ответила, что царицей уже была, а рабыней быть не хочет. Она приняла христианство, постриглась в монахини под именем Анастасия и остаток жизни (примерно 12 лет) провела в монастыре.
Судьбе женщины не позавидуешь: она была страшной, но довольно распространённой для тех времён. Трое сыновей Рогнеды стали великими правителями, а дочери вышли за князей замуж, укрепив таким способом русские княжества.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И, да, братца своего, законного жениха этой же девахи, тоже грохнул.
А потом стал ниибаца каким святым.