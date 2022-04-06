Дора Ратьен: очень странная история любимицы Гитлера

Дора Ратьен родилась в 1918 году в городе Бремен. Врачи не смогли определить пол ребёнка и родители, посоветовавшись с врачами, стали растить её как девочку. Дора росла, её отдали в женскую школу, носила платья и косички, однако вот в личной жизни Доры были некоторые сомнения в принадлежности к женскому полу.

Чтобы прекратить терзаться по этому поводу Ратьен полностью отдалась спорту. В 16 лет она стала чемпионкой Нижней Саксонии по прыжкам в высоту и её пригласили в олимпийскую сборную.