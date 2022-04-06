Дора Ратьен: очень странная история любимицы Гитлера

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Известно, что сейчас в спортивной среде очень актуальным стал вопрос половой принадлежности атлетов. Нередко возникают скандалы из-за того, что спортсменки оказываются мужчинами.
А в начале двадцатого века такие подробности мало кого интересовали и как раз в тот период началась спортивная карьера Доры Ратьен, которая била мировые рекорды в качестве женщины, а ещё ее очень любил фюрер.
В 1936 году на Олимпиаде в Германии Дора Ратьен заняла четвёртое место, а уже через два года побила мировой рекорд по прыжкам в высоту. Она стала своего рода символом немецкого народа. Гитлер постоянно ставил в пример Ратьен, также напоминая, что немецкие женщины - эталон красоты и силы в мировом сообществе. Да, он не знал о сюрпризе, который готовила ему Дора - она была мужчиной.
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Дора Ратьен родилась в 1918 году в городе Бремен. Врачи не смогли определить пол ребёнка и родители, посоветовавшись с врачами, стали растить её как девочку. Дора росла, её отдали в женскую школу, носила платья и косички, однако вот в личной жизни Доры были некоторые сомнения в принадлежности к женскому полу.
Чтобы прекратить терзаться по этому поводу Ратьен полностью отдалась спорту. В 16 лет она стала чемпионкой Нижней Саксонии по прыжкам в высоту и её пригласили в олимпийскую сборную.
Чтобы прекратить терзаться по этому поводу Ратьен полностью отдалась спорту. В 16 лет она стала чемпионкой Нижней Саксонии по прыжкам в высоту и её пригласили в олимпийскую сборную.
Спортивная карьера шла в гору, в отличие от личной жизни. Над Дорой постоянно издевались, шутили по поводу мужских черт её лица и небольшого переизбытка волос на теле. У девушки отсутствовала явно выраженная грудь, а на теле стали активно проявляться мужские половые признаки. Раз за разом Доре было все сложнее мимикрировать под девушку.
Перед выступлением на Олимпиаде в сборной по прыжкам в высоту случился инцидент: из команды удалили еврейку Гретель Бергманн, которая считалась фаворитом соревнований. Позже Гретель смогла перебраться в США и таким образом спасла себе жизнь.
Бергманн вспоминала, что Дора Ратьен была девушкой скрытной, принимала душ в отдельной кабинке, закрывающейся изнутри. Но ни у кого даже и подозрений не возникало, что она на самом деле мужчина.
Бергманн вспоминала, что Дора Ратьен была девушкой скрытной, принимала душ в отдельной кабинке, закрывающейся изнутри. Но ни у кого даже и подозрений не возникало, что она на самом деле мужчина.
Как это часто бывает, всё произошло случайно: Дора возвращалась из Австрии в Германию и проводник поезда увидел, что она бреется. И сообщил в полицию. Власти задержали столь подозрительную личность, а Ратьен вынудили рассказать свою жизнь. Был судебный процесс, на котором подтвердилась её невиновность, ведь она стала женщиной не по собственному желанию.
У Доры не забрали спортивные награды, ведь она завоевала их честно.
У Доры не забрали спортивные награды, ведь она завоевала их честно.
В 1939 году Ратьен решила сменить пол и подала в полицию документы, чтоб её записали мужским именем Генрих. Так он наконец-то воссоединил свои пол и гендерную идентичность. В силу физиологии на войну Генриха не взяли и до конца жизни он провёл в Бремене, владея небольшим питейным заведением.
Он никогда больше не общался с журналистами. Никогда не создал семьи. И умер в 2008 году.
Он никогда больше не общался с журналистами. Никогда не создал семьи. И умер в 2008 году.
То, что произошло с Дорой Ратьен в медицине называется гипоспадия.
Это нарушение эмбрионального формирования дистального отдела мочеиспускательного канала, сочетающееся с вентральным искривлением и малым размером полового члена у мальчика. Говоря проще, ребенок рождается с неопределенным полом.
С учётом того времени, когда родилась Дора о каких либо гормональных лечениях, более точных определениях и исследованиях речи быть не могло. Поэтому ей пришлось всю сознательную жизнь сражаться с отклонением, которое было навязано ей растерянными родителями.
Это нарушение эмбрионального формирования дистального отдела мочеиспускательного канала, сочетающееся с вентральным искривлением и малым размером полового члена у мальчика. Говоря проще, ребенок рождается с неопределенным полом.
С учётом того времени, когда родилась Дора о каких либо гормональных лечениях, более точных определениях и исследованиях речи быть не могло. Поэтому ей пришлось всю сознательную жизнь сражаться с отклонением, которое было навязано ей растерянными родителями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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