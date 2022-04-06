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Дора Ратьен: очень странная история любимицы Гитлера

Дора Ратьен: очень странная история любимицы Гитлера (7 фото)

Автор:
06 апреля 2022 16:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Спорт   женщина   интересное   история   медицина   мужчина   факты   
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Известно, что сейчас в спортивной среде очень актуальным стал вопрос половой принадлежности атлетов. Нередко возникают скандалы из-за того, что спортсменки оказываются мужчинами.
В 1936 году на Олимпиаде в Германии Дора Ратьен заняла четвёртое место, а уже через два года побила мировой рекорд по прыжкам в высоту. Она стала своего рода символом немецкого народа. Гитлер постоянно ставил в пример Ратьен, также напоминая, что немецкие женщины - эталон красоты и силы в мировом сообществе. Да, он не знал о сюрпризе, который готовила ему Дора - она была мужчиной.
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Источник:

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Метки: Спорт   женщина   интересное   история   медицина   мужчина   факты   
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3  комментария
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Василенко Татьяна 51 минуту назад
Насколько надо быть тупыми, чтобы в этом крокодайле мужика не рассмотреть...
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