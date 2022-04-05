FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в... Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет расслабиться Особенности межнациональной рыбалки: пост для тех, кто хочет... Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России, охотно возвращаются, чтобы заработать Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России,... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Хозяйка подшутила над своим озорным котом Хозяйка подшутила над своим озорным котом «Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами «Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами "Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей "Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на... Судьба актёра Владимира Толоконникова Судьба актёра Владимира Толоконникова Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Никогда не разговаривай с ослами Никогда не разговаривай с ослами 35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет 35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет Реакция лисы на любимую игрушку Реакция лисы на любимую игрушку Ретро фотографии Ретро фотографии Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного лёгким движением руки Удушение по-бразильски: превращение преступника в задержанного... Фотоподборка Фотоподборка Видео с предсказуемым финалом: установка кондиционера Видео с предсказуемым финалом: установка кондиционера
Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами

Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами (15 фото)

Автор:
05 апреля 2022 18:14
Метки: Юмор   женщина   любовь   мужчина   наблюдения   отношения   прикол   смех   соцсети   
3774
15
Отношения между мужчинами и женщинами - это очень сложная наука, но герои данного поста познали ее на все 100%. Только послушайте их умозаключения и наблюдения! Они многое объясняют!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   женщина   любовь   мужчина   наблюдения   отношения   прикол   смех   соцсети   
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
внеплановый концерт на кухне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Guilty Pleasure 17 секунд назад
Наверное, я уже не дождусь того времени, когда нынешние мамы будут воспитывать своих дочерей словами "твое тело- для одного, а не для всех"... А пока этим приходится заниматься мужской половине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mexanik79 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Leonid 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66578



Другие посты автора
Популярное
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
2
15
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
1
40
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
Набирающие популярность
Конюхов решил поставить новый рекорд
0
12
Конюхов решил поставить новый рекорд
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
0
18
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фольга всему голова
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#мир#позитив#автомир#история#авто аварии#красота#Украина#СССР
#прикол#Ватермарк#факты#автомобили#Разное#аварии#картинки#милота#девушки#фотографии
#животные#интересно#интересное#дтп#подборка#Приколы#люди#Россия#забавно#в мире
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением "Завали свою бесячью пасть", или Вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами "Завали свою бесячью пасть", или Вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах

На что жалуетесь?

Вернуться