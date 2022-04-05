Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами

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Отношения между мужчинами и женщинами - это очень сложная наука, но герои данного поста познали ее на все 100%. Только послушайте их умозаключения и наблюдения! Они многое объясняют!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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