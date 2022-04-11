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В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм

В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм (9 фото)

Автор:
11 апреля 2022 14:44
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   актеры   актрисы   кино   классика кино   режиссеры   советское кино   факты   
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9
Есть такое понятие - игровой возраст актёра. Это значит, что может быть некоторое несоответствие реального возраста актёра с возрастом его персонажа.
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   актрисы   кино   классика кино   режиссеры   советское кино   факты   
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6  комментариев
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68k
Viktor Час назад
Я думаю, куда более яркий пример несоответствия роли и возраста актёра у Георгия Вицина, сыгравшего здесь Труса! В 46 лет он сыграл 25-ти летнего Мишу Бальзаминова, а в 38 дряхлого деда Мусия (Максим Перепелица).

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2k
RenamedUser_007 4 минуты назад
По поводу возраста Шурика, автор явно поленился или не внимательно смотрел фильм.
При заселении в гостиницу Шурик называет дату своего рождения - "1942 год". Фильм вышел в 1967 году, снимался в 1966-м, соответственно Шурику было 24 года на момент съемок, 25-ть лет на момент выхода фильма.
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−2
Руслан 16 минут назад
Жаль сейчас таких фильмов не снимают... Штампуют какую то херню на подобие Ёлок. =(
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22k
Юрий Полчаса назад
Таких ролей много.
Целиковская - в 35 лет играла 17 летнюю выпускницу.
Доронин - в 44 года играл жениха (персонажу около 23-25)
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16k
тов.Suhov Полчаса назад
...Возраст персонажей практически всегда совпадает с возрастом персонажей.

Это как..?
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109
Джонни тов.Suhov 23 минуты назад
Аффтор -ученик Тони Робинса

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