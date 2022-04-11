В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм

Яркий пример такого вот несоответствия - это Татьяна Аксюта, которая сыграла Катю Шевченко в фильме "Вам и не снилось". На момент съемок ей было уже 23 года, но глядя на её хрупкую и маленькую Катю в фильме, не дашь больше 16 лет.

А сколько же было актёрам всенародно любимой "Кавказской пленницы или Новым приключениям Шурика"?