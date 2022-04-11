В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм

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Есть такое понятие - игровой возраст актёра. Это значит, что может быть некоторое несоответствие реального возраста актёра с возрастом его персонажа.
Яркий пример такого вот несоответствия - это Татьяна Аксюта, которая сыграла Катю Шевченко в фильме "Вам и не снилось". На момент съемок ей было уже 23 года, но глядя на её хрупкую и маленькую Катю в фильме, не дашь больше 16 лет.
А сколько же было актёрам всенародно любимой "Кавказской пленницы или Новым приключениям Шурика"?
А сколько же было актёрам всенародно любимой "Кавказской пленницы или Новым приключениям Шурика"?
Александр Демьяненко (Шурик) - 29 лет
По фильму Шурику было 20 с небольшим. В сценарии было написано просто "молодой человек", но это явно уже был не тот студент, что в "Операции "Ы" - он стал заметно взрослее.
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Наталья Варлей (Нина) - 19 лет
Вот тут точное совпадение возраста "студентки, комсомолки, красавицы" и актрисы, сыгравшей её. Кстати, Наталью Варлей переозвучила в фильме Надежда Румянцева. Возможно потому что Варлей изначально была всё-таки профессиональной цирковой артисткой, а не кино.
Евгений Моргунов (Бывалый) - 39 лет
Вот тут возраст персонажа, "мужчина в самом расцвете сил" идеально совпал с возрастом актёра. Лидер в троице, уверенный в себе, может влиять на остальных.
Георгий Вицин (Трус) - 49 лет
Все трое из банды должны были быть одного возраста, однако типаж Вицина таков, что он легко мог бы сыграть как молодого человека, так и старика. По сценарию он должен быть, наверное, несколько моложе.
Юрий Никулин (Балбес) - 45 лет
Персонажу примерно столько же лет, сколько и актёру. Балбес, вроде бы уже взрослый мужчина, но перебивается случайными заработками и весьма "креативными".
Фрунзик Мкртчян (Джабраил) - 36 лет
Честно говоря, кажется, что Фрунзику был несколько старше, чем кажется, на момент съёмок. Но нет, вполне молодой мужчина. Но возраст отлично подходит для его должности.
Владимир Этуш (товарищ Саахов) - 44 года
Тут тоже совпадение возраста. Как раз стандартный для районного функционера. Карьера уже построена, теперь нужна юная и красивая жена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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При заселении в гостиницу Шурик называет дату своего рождения - "1942 год". Фильм вышел в 1967 году, снимался в 1966-м, соответственно Шурику было 24 года на момент съемок, 25-ть лет на момент выхода фильма.
Целиковская - в 35 лет играла 17 летнюю выпускницу.
Доронин - в 44 года играл жениха (персонажу около 23-25)
Это как..?