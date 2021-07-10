10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка

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Да, в советское время были актеры, на которых старалась равняться вся страна. Мужчины старались подражать им внешне, а девушки очень хотели познакомиться с ними.
Это подборка из десяти кинокрасавцев, которым с избытком досталось восхищения от благодарных зрителей.
Олег Стриженов
Он был одним из самых романтичных советских актеров. После фильмов "Овод" и "Сорок первый" на него обрушились слава и признание.
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Евгений Жариков
Один из немногих актеров, которые после того, как СССР распалось, не потерял ни популярности, ни карьеры. Жарикова можно увидеть в таких картинах как "Рожденная революцией", "Иваново детство" и многих других.
Николай Рыбников
Он был не столь утончен, парень с простым, но очень симпатичным лицом. Но после фильмов "Весна на Заречной улице" и "Девчата" в Рыбникова влюбилась вся женская половина СССР.
Олег Янковский
Актер огромного таланта и невероятного обаяния. Каждый фильм с его участием обязательно отмечался зрителями и его заслужено считали одним из самых привлекательных актеров советского кино.
Игорь Старыгин
Судьба распорядилась совсем иначе, как мечтал Старыгин. Он с детства хотел служить в разведке, но после окончания школы, чтобы не ждать экзаменов до лета на поступление в МГУ, Игорь решил попробовать поступить в ГИТИС, в который экзамены были весной. И с тех пор его карьера актера пошла в гору, а сам он стал предметов воздыханий многих советских барышень.
Николай Олялин
Он был известен в основном по ролям военных. Но роль в фильме "Освобождение" подарила ему славу и признание. Каждый мужчина хотел поздороваться с ним за руку, а каждая женщина мечтала о знакомстве с ним.
Александр Абдулов
Его знал весь Советский Союз. Девушки обожали его и даже "простили" ему брак с Ириной Алферовой - такой они были красивой парой. Одной из самых красивых в СССР.
Вячеслав Тихонов
Актер, наиболее известный по роли Штирлица , был мечтой миллионов девушек. Его популярность пришлась на 60-70-е годы, однако с 1990-х Тихонов стал намного реже появляться на экранах.
Олег Видов
Удивительный своей многогранностью актер, которому удалось сняться не только на родине, но в Европе. Видов был настоящий советский красавец, он покорял сердца многих советских девушек.
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