FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5102 поста • 1085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка

10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка (11 фото)

Автор:
10 июля 2021 17:30
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   кино   мужчины   режиссеры   советские актеры   советское кино   
909
11
Да, в советское время были актеры, на которых старалась равняться вся страна. Мужчины старались подражать им внешне, а девушки очень хотели познакомиться с ними.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: СССР   актеры   кино   мужчины   режиссеры   советские актеры   советское кино   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
350
Елена Букреева 49 минут назад
Люблю фильмы с Рыбниковым. Жаль, сейчас таких приятных фильмов про роботяг не снимают. Спросом пользуются только менты и миллионеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
IceBazooka 5 минут назад
Лановой топ, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron 22 минуты назад
Ну как же вы могли забыть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
38k
18
Племянник Путина Час назад
Да были артисты... не то что нынешнее племя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Meri Poppins Ufa Час назад
В В
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 10 малоизвестных фактов о советских актерах 10 малоизвестных фактов о советских актерах Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень Сцены из фильмов, которые сложно забыть: смешные и не очень 5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы 5 скандальных советских фильмов, в которых подняли запретные темы Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время "Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа "Пять вечеров" - история "быстренького" фильма, вошедшего в историю советского кинематографа
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52502



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев
5
420
Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев
Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью
4
17
Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причины академического отпуска
0
6
Причины академического отпуска
Важное о деликатном положении: баланс между рабочим процессом и декретным отпуском
0
6
Важное о деликатном положении: баланс между рабочим процессом и декретным отпуском
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#подборка#история#животные#сша#прикол#аварии#коронавирус#дтп#истории
#интересно#факты#автомир#люди#фотографии#картинки#кино#познавательно#забавно#китай
#Юмор#Россия#автомобили#СССР#интересное#жизнь#комментарии#спорт#знаменитости#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться