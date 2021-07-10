10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка

Судьба распорядилась совсем иначе, как мечтал Старыгин. Он с детства хотел служить в разведке, но после окончания школы, чтобы не ждать экзаменов до лета на поступление в МГУ, Игорь решил попробовать поступить в ГИТИС, в который экзамены были весной. И с тех пор его карьера актера пошла в гору, а сам он стал предметов воздыханий многих советских барышень.