Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок

Но Гафт выходил из себя, что его партнерша постоянно опаздывает, а потом еще по два часа находится на гриме. А вишенкой на торте были постоянные забывания текста на репетициях из-за чего приходилось постоянно все начинать сначала. Валентин Гафт был очень востребован и снимался одновременно в нескольких проектах. Он по-настоящему дорожил своим временем, чтобы успевать на несколько съемочных площадок. Неудивительно, что поведение Яковлевой его выводило из себя, о чем он ей говорил прямо. Дошло до того, что когда Александра в очередной раз сбилась и режиссер крикнул "стоп!" Гафт подлетел к ней и в ярости начал ее душить.

И еще он никак не мог признаться своей партнерше в любви, как того требовал сценарий. В итоге эту сцену снимали с участием второго режиссера (Юлия Константинова), которая заменила Яковлеву в этой сцене.