Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок

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Они играли в фильмах, которые прославили их на всю страну. Они играли возлюбленных, друзей и от их энергетики искрил экран.
Но за пределами съемочной площадки они оказались непримиримыми врагами. Да, такое бывает, хотя кажется, что актеры настолько влюблены друг в друга, что невозможно поверить в их взаимную неприязнь. Стоит отметить, что это заслуга их таланта, не иначе.
Валентин Гафт и Александра Яковлева
В фильме-сказке "Чародеи" Аполлон Сатанеев был просто без ума от Алены Саниной.
На роль Саниной пробовалось много актрис, прежде чем режиссер остановился на Александре Яковлевой - Ирина Алферова, Елена Проклова, Елена Цыплакова.
По сценарию Аполлон Сатанеев, которого играл Валентин Гафт, всячески старался привлечь к себе внимание Саниной. Актеры играли свои совместные сцены настолько ярко и убедительно, что многие зрители поверили, что между ними и правда есть чувства.
На роль Саниной пробовалось много актрис, прежде чем режиссер остановился на Александре Яковлевой - Ирина Алферова, Елена Проклова, Елена Цыплакова.
По сценарию Аполлон Сатанеев, которого играл Валентин Гафт, всячески старался привлечь к себе внимание Саниной. Актеры играли свои совместные сцены настолько ярко и убедительно, что многие зрители поверили, что между ними и правда есть чувства.
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Но Гафт выходил из себя, что его партнерша постоянно опаздывает, а потом еще по два часа находится на гриме. А вишенкой на торте были постоянные забывания текста на репетициях из-за чего приходилось постоянно все начинать сначала. Валентин Гафт был очень востребован и снимался одновременно в нескольких проектах. Он по-настоящему дорожил своим временем, чтобы успевать на несколько съемочных площадок. Неудивительно, что поведение Яковлевой его выводило из себя, о чем он ей говорил прямо. Дошло до того, что когда Александра в очередной раз сбилась и режиссер крикнул "стоп!" Гафт подлетел к ней и в ярости начал ее душить.
И еще он никак не мог признаться своей партнерше в любви, как того требовал сценарий. В итоге эту сцену снимали с участием второго режиссера (Юлия Константинова), которая заменила Яковлеву в этой сцене.
И еще он никак не мог признаться своей партнерше в любви, как того требовал сценарий. В итоге эту сцену снимали с участием второго режиссера (Юлия Константинова), которая заменила Яковлеву в этой сцене.
Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян
После того, как сериал "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны, молодые актеры Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов стали невероятно популярны. Тандем Александра Белова и Алексея Корсака был настоящим образом преданности и мужской дружбы.
Но только на экране. За пределами съемочной площадки они буквально ненавидели друг друга. Есть много легенд, почему после выхода сериала артисты разругались до такой степени, что имен друг друга слышать не могли.
Есть версии, что это мог быть любовный треугольник, а может быть актеры не поделили славу. Есть слухи, что конфликт вообще разгорелся на пустом месте и актеры наговорили друг другу множество оскорблений.
Ну и ни Жигунов, ни Харатьян не славились простотой характера, так что никто из них первым извиняться не шел. До сих пор актеры ненавидят друг друга.
Есть версии, что это мог быть любовный треугольник, а может быть актеры не поделили славу. Есть слухи, что конфликт вообще разгорелся на пустом месте и актеры наговорили друг другу множество оскорблений.
Ну и ни Жигунов, ни Харатьян не славились простотой характера, так что никто из них первым извиняться не шел. До сих пор актеры ненавидят друг друга.
Юрий Яковлев и Барбара Брыльска
Одна из самых ярчайших пар советского кино - это Надя и Ипполит из "Иронии судьбы, или с легким паром". Да, непростые у них были отношения, с годами мы начинали все больше сочувствовать несчастному Ипполиту, но они определенно были красивой и яркой парой.
А вот вне кадра Яковлев и Брыльска были не слишком добры друг к другу. Что серьезно осложняло съемочный процесс. Барбара отказывалась целоваться с Юрием, говоря, что ей нравится совсем другой тип мужчин и что она не любит публично выражать свои чувства.
А вот Яковлев наоборот вошел в образ и постоянно привязчиво пытался обнять или поцеловать актрису, что вызывало у нее только гнев.
Ну с горем пополам картину досняли, снимая интимные сцены так, чтобы не было видно, по-настоящему ли целуются персонажи. А неуемный Яковлев так и норовил лишний раз поцеловать Брыльску, чем провоцировал у нее вспышки ярости.
А вот Яковлев наоборот вошел в образ и постоянно привязчиво пытался обнять или поцеловать актрису, что вызывало у нее только гнев.
Ну с горем пополам картину досняли, снимая интимные сцены так, чтобы не было видно, по-настоящему ли целуются персонажи. А неуемный Яковлев так и норовил лишний раз поцеловать Брыльску, чем провоцировал у нее вспышки ярости.
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