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Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок

Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок (7 фото)

Автор:
15 июля 2021 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   интересное   кино   советское кино   факты   шоу бизнес   
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Они играли в фильмах, которые прославили их на всю страну. Они играли возлюбленных, друзей и от их энергетики искрил экран.
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Метки: актеры   актрисы   интересное   кино   советское кино   факты   шоу бизнес   
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46k
parallax 56 минут назад
Артисты тоже люди.
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59k
Опиум для народа 22 минуты назад
Вообще-то капризную стерву Яковлеву терпеть не мог не только Гафт,но и чуть ли не все актёры "Чародеев".
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673
Лимонадный Джо Полчаса назад
Николай Рыбников терпеть не мог Надежду Румянцеву.
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190
bobobo 38 минут назад
То есть в откровенном фильме "Анатомия Любви" Брыльской было нормально публично выражать свои чувства, а тут нет. Женская логика.
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minimalism

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