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Фильмы, которые были сняты во время ВОВ

Фильмы, которые были сняты во время ВОВ (11 фото)

Автор:
21 сентября 2021 17:21
Сообщество : Кино
Метки: ВОВ   СССР   актеры   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   
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В годы одного из самых тяжелых испытаний для нашей страны производство кино не прекращалось. Всего за это время было снято около 200 фильмов.
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Метки: ВОВ   СССР   актеры   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   
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7  комментариев
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45k
Дворняга 42 минуты назад
"Воздушный извозчик" (1943) - хороший фильм, случайно увидел в детстве и залип. Особенно понравился певец Ананий (или Акакий) Светловидов, на которого охотились поклонницы: (цитата по памяти)" Чёрный ход перекрыли? Под окнами пост стоит?"
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1k
Анатолий Бекишев 3 минуты назад
Фильмы конечно замечательные, а тексты... "Нужна была за прекрасное, за мирное"... "люди разжимали руки друг друга"... уважаемый автор, вы хоть читайте то, что пишите, тема интересная, а за русский язык - жирная двойка...
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11k
VM Varga 5 минут назад
"Небесный тихоход" забыл. Был снят в 1945.

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12k
Юрий Николаевич 12 минут назад
Свадьба.

Ссылка youtu.be
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715
Aleksei 23 минуты назад
Рискую быть забросанным яйцами, но мне казалось, что всё дееспособное мужское население страны было брошено на борьбу с фашистами. Либо на фронт, либо на зводы, либо туда, где без мужчины не обойтись. А сколько известных актеров-фронтовиков страна дала. Честь и хвала им.
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502
Дедуля 44 минуты назад
Хорошие фильмы, с душой.
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