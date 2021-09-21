Фильмы, которые были сняты во время ВОВ

Люди разжимали руки друг друга и обещали продолжить жизнь после войны. К примеру, что они встретятся на мосту в шесть вечера и все будет как раньше. И бесконечные пять лет жить только этой надеждой. Картина вышла на экраны до окончания войны, однако многое сбылось. Да хоть та же весенняя Москва и салют над Кремлем.