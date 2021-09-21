Фильмы, которые были сняты во время ВОВ

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В годы одного из самых тяжелых испытаний для нашей страны производство кино не прекращалось. Всего за это время было снято около 200 фильмов.
В сентябре 1941 года киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм" были перенесены в Алма-Ату. Вместо просторных павильонов и декорационных студий использовался цирк. Город был выбран неслучайно - погода в Алма-Ате солнечная примерно 300 дней в году и можно было проводить большинство съемок вне павильона. Тематика фильмов была преимущественно героическая, чтобы поднимать дух людей.
"Актриса" (1942)
"Все для фронта - все для победы": оружие, солдаты, медсестры, генералы, врачи, актеры... Нельзя поднять людей на бой одними лишь планами сражений и горячими речами политиков. Нужна была за прекрасное, за мирное. И между сражениями глотнуть немного отдыха, послушать песни, посмотреть кино, спектакли...
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"В шесть часов вечера после войны" (1944)
Люди разжимали руки друг друга и обещали продолжить жизнь после войны. К примеру, что они встретятся на мосту в шесть вечера и все будет как раньше. И бесконечные пять лет жить только этой надеждой. Картина вышла на экраны до окончания войны, однако многое сбылось. Да хоть та же весенняя Москва и салют над Кремлем.
"Она защищает Родину" (1943)
Он о женщине, которая после гибели мужа и сына создала партизанский отряд. Вера Марецкая, что исполнила главную роль в этом фильме, узнала о гибели мужа в день премьеры...
"Воздушный извозчик" (1943)
Эта комедия не сильно известна. Она о летчике, что влюбляется в юную начинающую певицу, тогда как ее родители против этого романа. Война начинается, летчик, при выполнении задания, оказывается в сильном непроглядном тумане и его спасает голос любимой, который звучит по радио.
"Жила-была девочка" (1944)
Не обошли стороной и фильмы о детях и для детей. 18 января 1944 года было прервано блокадное кольцо. Через 11 месяцев вышел фильм о том, что пережили блокадники. В этой картине идет повествование от лица двух маленьких девочек, которые жили в умирающем и холодном блокадном Ленинграде. В главной роли сыграла Нина Иванова, которую позже мы увидим в картине "Весна на Заречной улице".
"Жди меня" (1943)
Этот фильм был снят по сценарию Константина Симонова. Его знаменитое стихотворение вселяло в бойцов надежду, укрепляло боевой дух, а строчку "жди меня - и я вернусь", как говорят, многие все время повторяли, чтобы просто не сойти с ума на поле брани.
Фильм про пропавшего без вести летчика, про ждущую его жену, про людей, которые оказались в полной неизвестности.
Фильм про пропавшего без вести летчика, про ждущую его жену, про людей, которые оказались в полной неизвестности.
"Свадьба" (1944)
Комедия, которую сняли по одноименной пьесе Антона Чехова. Людям необходимо было смеяться и хотя бы на какое-то время забывать про то, что идет кровавая война. Комедийный талант Раневской оказался здесь весьма кстати.
"Сердца четырех" (1945)
Эту картину начали снимать еще до войны, однако когда закончили - положили на полку. Тогда было принято решение, что народу нужны фильмы серьезные, вдохновляющие на подвиги. Но когда конец войны был близок, а сил практически не оставалось, то про фильм вспомнили и выпустили на экраны. Это был настоящий глоток надежды и веры.
"Кащей Бессмертный" (1944)
В главной роли можно увидеть Георгия Милляра. Перед съемками он посетил несколько московских церквей, чтобы увидеть, как иконописцы рисовали зло. Во время съемок Милляр перенес малярию и весил примерно 45 кг, что придавало ему еще большее сходство с Кащеем.
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