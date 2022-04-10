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Житейские советы от тех, кто знает, как облегчить себе жизнь и помочь с этим другим

Житейские советы от тех, кто знает, как облегчить себе жизнь и помочь с этим другим (18 фото)

Автор:
10 апреля 2022 11:59
Метки: интересно   познавательно   советы   
1036
18

Умение облегчать жизнь себе и окружающим — полезный навык, который точно пригодится, и не раз. Возможно вы подумаете, что в жизни современного человек и так всё максимально облегчено, но ведь удобству нет предела, особенно, когда пока что изобретательные умы так и не придумали, как сделать проще то или иное повседневное действие.

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Источник:

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1
Миха 3 часа назад
почти все советы - фигня полная!
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1k
Copycat Полчаса назад
У меня около 9ти галстуков разных и но я в наше время уже большой оригинал, сейчас очень не часто люди повязывают галстуки) а тех кто умеет их завязывать сам без интернета ещё и пойди отыщи
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WithU 2 часа назад
Порадовал домашний « кинотеатр».
Представила себя лежащей на полу с коробкой на голове во время « сеанса», и комментарии мужа
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9k
Taxi007 2 часа назад
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