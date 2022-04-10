Житейские советы от тех, кто знает, как облегчить себе жизнь и помочь с этим другим

Умение облегчать жизнь себе и окружающим — полезный навык, который точно пригодится, и не раз. Возможно вы подумаете, что в жизни современного человек и так всё максимально облегчено, но ведь удобству нет предела, особенно, когда пока что изобретательные умы так и не придумали, как сделать проще то или иное повседневное действие.
Откройте пакет с кабельными стяжками посередине, и вы больше не будете собирать их по полу. Вытяните столько, сколько вам нужно, из центра, как показано ниже
Чтобы защитить себя от клещей, отправляясь на природу, оберните лодыжку клейкой лентой, и они останутся на ней
Никому не нравится лезть рукой в банку с чипсами, поэтому, в следующий раз, воспользуйтесь этим простым способом
Моя жена была впечатлена этой идеей. Переверните крючок для полотенец, прикрепите к мусорному ведру двусторонним скотчем и ваш мешок для мусора больше не будет соскальзывать
Пластиковый детский бассейн (или большой пластиковый таз) с одеялом внутри превращается в удобную лежанку для собаки
Если во время визита в супермаркет вы обычно перевозите малыша в тележке, то обезопасьте его нахождение там с помощью простого карабина
Используйте зажимы для бумаги, чтобы навести порядок в морозильной камере и не допустить разбрасывания замороженных продуктов
Чтобы уберечь детей от желания поиграть с бритвой, поместите её в пустой контейнер от лекарств. Ещё лучше, если он будет с защитой от детей
Если вам необходимо сохранить половинку банана и вы не хотите, чтобы он заветрился и потемнел, то воспользуйтесь этим советом
Супер простой способ хранения галстуков в шкафу. Для того чтобы осуществить задумку, вам понадобится старая детская кроватка
Источник:
АНТИФИШКИ
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Представила себя лежащей на полу с коробкой на голове во время « сеанса», и комментарии мужа