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Кто, где и как собирает яд для создания противоядий

Кто, где и как собирает яд для создания противоядий (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 10:22
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: видео   змея   интересно   познавательно   фото   яд   
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Работник австралийского парка держит в руках опаснейшую змею и почти позволяет ей себя укусить.

Что вам известно об Австралии? Скорее всего, вы знаете, насколько много опасных ядовитых существ обитает в этой стране. Именно этот факт и отталкивает туристов от посещения Австралии. Австралийский парк рептилий — одно из самых опасных мест в Австралии. Зак Боуэр пригласил автора ролика в комнату, где собраны все ядовитые существа, которые обитают на материке.

Для чего же вообще нужен Австралийский парк рептилий? Неужели держать столько ядовитых существ в одном месте достаточно безопасно? Оказывается, специалисты трудятся в лабораториях и искусственно добывают яд всех этих существ только для того, чтобы создать противоядие. И это действительно работает — в Австралии от укуса ядовитых змей погибает примерно 3 тысячи человек в год в то время, как во всем остальном мире ежегодно от этого гибнет около 120 тысяч человек.

Прибрежный тайпан — одна из разновидностей ядовитых змей, которые содержатся в лаборатории парка. Эта змея достигает нескольких метров в длину и выглядит весьма пугающе. Именно ее решил продемонстрировать Зак Боуэр автору ролика. Специалисты работают не первый день, поэтому знают, как обращаться со змеями. Как же они добывают яд? Этот процесс очень опасен, потому что все делается вручную.

С помощью специального крюка Зак извлекает тайпана из его камеры и хватает прямо за голову. Он держит змею аккуратно, чтобы никак ей не навредить. Несмотря на аккуратные действия Зака, змея ведет себя агрессивно, но этого от нее и хотят. Агрессия запускает защитную реакцию — змея старается укусить Зака. В это время он подносит прямо к ее зубам пробирку, в которую змея молниеносно вцепляется зубами и впрыскивает яд. Для создания одного противоядия требуется такое количество яда, какое змея выпрыскивает за 15 укусов. А вы когда-нибудь видели ядовитых змей своими глазами?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   змея   интересно   познавательно   фото   яд   
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