Кто, где и как собирает яд для создания противоядий

Для чего же вообще нужен Австралийский парк рептилий? Неужели держать столько ядовитых существ в одном месте достаточно безопасно? Оказывается, специалисты трудятся в лабораториях и искусственно добывают яд всех этих существ только для того, чтобы создать противоядие. И это действительно работает — в Австралии от укуса ядовитых змей погибает примерно 3 тысячи человек в год в то время, как во всем остальном мире ежегодно от этого гибнет около 120 тысяч человек.