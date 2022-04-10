Ученые нашли древние останки, датированные днём гибели динозавров

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Ученые обнаружили уникальную окаменелость: невзирая на то, что ей исполнилось 66 миллионов лет, они смогли определить ее возраст с точностью до дня. Как утверждают палеонтологи нога тесцелозавра была оторвана в результате удара огромного астероида, уничтожившего большинство видов на Земле, и в первую очередь - гигантских древних ящеров.
Палеонтологи обнаружили первые в истории окаменелые останки динозавра, погибшего в день падения массивного астероида на Землю 66 миллионов лет назад.
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Ученые обнаружили ногу тесцелозавра — маленького травоядного динозавра — рядом с фрагментом гигантского метеорита, который убил его. Эксперты полагают, что конечность с кожей, скорее всего, была оторвана при падении гигантского астероида Чиксулуб, а затем похоронена в упавших обломках в день падения.
Окаменевшая нога тесцелозавра была обнаружена вместе с целой серией уникальных артефактов на участке окаменелостей Танис в американском штате Северная Дакота, известном как «формация Хелл-Крик». Это место, которое было впервые обнаружено в 2008 году, необычно тем, что оно фактически зафиксировало события с первых минут до нескольких часов после падения астероида Чиксулуб в мельчайших подробностях. Палеонтологи говорят, что это первая находка динозавра, ставшего жертвой знаменитого удара астероида, в результате которого образовался ударный кратер шириной около 150 километров на территории современного Мексиканского залива. Они также полагают, что обнаружили крошечный фрагмент космического камня, который положил конец эпохе динозавров и привел к появлению млекопитающих.
Палеонтолог из Манчестерского университета Роберт ДеПальма, который сделал открытие, сказал, что они могут предоставить первое в истории физическое доказательство того, что динозавры были убиты ударом астероида в конце мелового периода. Очень мало останков динозавров, оставленных хотя бы за несколько тысяч лет до удара, было найдено в горных породах до настоящего времени, поэтому обнаружение окаменелости с самого дня разрушения было экстраординарным событием.
«Это самая невероятная вещь, которую мы могли здесь найти, единственная вещь, которую мы всегда хотели найти на этом месте, и вот она у нас есть, — сказал ДеПальма. - Это существо было убито и похоронено под обломками в день удара. Раньше мы не знали, умерло ли оно во время удара, но теперь практически уверены, что так оно и было».
Среди находок в Танисе есть уникальные экземпляры: рыба, в дыхательных путях которой обнаружены мелкие обломки от удара метеорита, окаменелая черепаха, проткнутая деревянным колом, и кожа рогатого трицератопса. «У нас так много находок из этого места, которые рассказывают нам о том, что происходило момент за моментом после удара метеорита, что мы как будто смотрим, как это происходит в кино, — говорит ДеПальма. - Вы смотрите на каменную толщу, слой за слоем, смотрите на окаменелости в ней, и это возвращает вас в тот день».
Профессор Пол Барретт из Музея естественной истории в Лондоне сказал, что сохранившаяся нога когда-то принадлежала динозавру из рода Thescelosaurus, имя которого переводится как «чудесная ящерица». «Раньше у нас не было надежных знаний о том, как выглядела их кожа. Эта находка очень убедительно показывает, что эти животные были чешуйчатыми, как ящерицы», — говорит Барретт. - Они не были покрыты перьями, как их современники-мясоеды. Изучение показывает, что животному что-то очень быстро оторвало ногу. На ноге нет признаков болезни, нет явных патологий, нет следов поедания ноги, таких как следы укусов или отсутствующие кусочки. Так что, лучшая идея, которая у нас есть, заключается в том, что это животное умерло более или менее мгновенно».
Уже давно ученым известно, что динозавры были уничтожены падением астероида или кометы в мелководное море на территории современного полуострова Юкатан в Мексике около 66 миллионов лет назад. Не все погибли непосредственно от удара, но в результате столкновения возникло огромное облако пыли и сажи, которое вызвало глобальное изменение климата, уничтожив 75 процентов всех видов животных и растений. Все динозавры, птерозавры, аммониты и большинство морских рептилий исчезли, в то время как млекопитающие, птицы, крокодилы и черепахи выжили.
Когда астероид столкнулся с Землей, он потряс континентальную плиту и вызвал огромные волны в водоемах, включая реки и озера. Они переместили огромные объемы отложений, которые поглотили рыбу и похоронили ее заживо.
Когда астероид столкнулся с Землей, он потряс континентальную плиту и вызвал огромные волны в водоемах, включая реки и озера. Они переместили огромные объемы отложений, которые поглотили рыбу и похоронили ее заживо.
Танис был обнаружен в 2008 году, но только в 2019 году о нем было объявлено широкой публике. Тогда же ученые рассказали о находках из Таниса, в числе которых - рыбы, кости динозавров, окаменелости морских рептилий, перья, яйца, растительный материал и мноое другое. Расстояние между Танисом и местом ударного кратера Чиксулуб в современном Мексиканском заливе, у полуострова Юкатан составляет более 2500 километров, но сила удара при столкновении с метеоритом была такова, что он отразился по всей планете.
ДеПальма говорит, что сейсмические волны от столкновения с астероидом достигли Таниса за считанные минуты. Огромные волны швыряли животных из стороны в сторону, как если бы они были в воде, налитой в трясущуюся во все стороны ванну.
«Насколько мы можем судить, большинство останков принадлежат животным, которые либо погибли под слоем илистых отложений, либо утонули в результате сильного наводнения», — сказал ДеПальма.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну какой возраст? 66 млн. лет? Это точность "до дня"?
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Какой дивный бред! В этой сентенции есть всё. И полная несостоятельность "учёного", и идиотизм автора статьи, накропавшего этот бред и тупость копипастера, не задумывающегося нет тем, что с упорством истинного идиота тиражирует в массы.