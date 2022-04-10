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Ученые нашли древние останки, датированные днём гибели динозавров

Ученые нашли древние останки, датированные днём гибели динозавров (13 фото)

Автор:
10 апреля 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Палеонтологи   интересно   история   метеорит   наука   находка   познавательно   тесцелозавр   
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Ученые обнаружили уникальную окаменелость: невзирая на то, что ей исполнилось 66 миллионов лет, они смогли определить ее возраст с точностью до дня. Как утверждают палеонтологи нога тесцелозавра была оторвана в результате удара огромного астероида, уничтожившего большинство видов на Земле, и в первую очередь - гигантских древних ящеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Палеонтологи   интересно   история   метеорит   наука   находка   познавательно   тесцелозавр   
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7  комментариев
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6k
Invertor 2 часа назад
Ученые обнаружили уникальную окаменелость: невзирая на то, что ей исполнилось 66 миллионов лет, они смогли определить ее возраст с точностью до дня.
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Ну какой возраст? 66 млн. лет? Это точность "до дня"?
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13k
ss Минуту назад
"...нога тесцелозавра была оторвана в результате удара огромного астероида, уничтожившего большинство видов на Земле"
-
Какой дивный бред! В этой сентенции есть всё. И полная несостоятельность "учёного", и идиотизм автора статьи, накропавшего этот бред и тупость копипастера, не задумывающегося нет тем, что с упорством истинного идиота тиражирует в массы.
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32
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Извините, но это чушь полная. Даже интересующиеся той малой частью науки палеонтологии, которая изучает динозавров, но уверовавшие в гибель динозавров от "метеорита" , скажут вам, что чушь полная.
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4k
Горожанин 2 часа назад
До такого фейка от якобы науки даже современным политиканам далеко.
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2k
ГюльнарШарипова 3 часа назад
Ну если дата смерти до дня,тогда и день рождения должны знать.
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21k
hebpat 3 часа назад
Мужик под индиану косит шляпу носит, а нога, шо нога, тиранозавр не доел, вот и всё....
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