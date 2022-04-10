Ученые нашли древние останки, датированные днём гибели динозавров

Профессор Пол Барретт из Музея естественной истории в Лондоне сказал, что сохранившаяся нога когда-то принадлежала динозавру из рода Thescelosaurus, имя которого переводится как «чудесная ящерица». «Раньше у нас не было надежных знаний о том, как выглядела их кожа. Эта находка очень убедительно показывает, что эти животные были чешуйчатыми, как ящерицы», — говорит Барретт. - Они не были покрыты перьями, как их современники-мясоеды. Изучение показывает, что животному что-то очень быстро оторвало ногу. На ноге нет признаков болезни, нет явных патологий, нет следов поедания ноги, таких как следы укусов или отсутствующие кусочки. Так что, лучшая идея, которая у нас есть, заключается в том, что это животное умерло более или менее мгновенно».