Почему и для чего светлячки светятся?

Откуда насекомые берут энергию для люминесценции? Что позволяет им управлять яркостью свечения и для чего эволюция придумала столь удивительный способ коммуникации?

Занимательная биология

Биолюминесценция — способность живых организмов к свечению, обусловлена сложным химическим процессом окисления кислородом молекул люциферина и аденозинтрифосфата.

Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный источник энергии, выполняющий роль топлива. Люциферин — вещество, придающее при окислении АТФ световой оттенок. Катализатором, ускоряющим процесс «горения», выступает фермент люцифераза — белковое соединение, в данном случае, его можно сравнить с розжигом.