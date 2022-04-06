FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6793 поста • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Почему и для чего светлячки светятся?

Почему и для чего светлячки светятся? (4 фото)

Автор:
06 апреля 2022 11:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жуки   интересно   познавательно   светлячки   факты   фото   
603
4

Светлячки — насекомые, чья природа вплоть до конца XX века оставалась для науки загадкой.

Откуда насекомые берут энергию для люминесценции? Что позволяет им управлять яркостью свечения и для чего эволюция придумала столь удивительный способ коммуникации?


Занимательная биология

Биолюминесценция — способность живых организмов к свечению, обусловлена сложным химическим процессом окисления кислородом молекул люциферина и аденозинтрифосфата.

Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный источник энергии, выполняющий роль топлива. Люциферин — вещество, придающее при окислении АТФ световой оттенок. Катализатором, ускоряющим процесс «горения», выступает фермент люцифераза — белковое соединение, в данном случае, его можно сравнить с розжигом.

×
×

Таким образом, организм светлячка соединяет молекулу кислорода с молекулой люциферина и АТФ, происходит выделение световой энергии. Однако, в отличие от обычной лампочки, выделяющей большое количество тепла, светлячок вырабатывает «холодный свет».

Лёгких у насекомых нет, а потому кислород подаётся извне с помощью системы трубочек — трахеол, способных сокращаться. Мышцы трахеол функционируют медленно, а потому для исследователей долгое время оставалось тайной, как насекомому удаётся быстро «включаться» и «выключаться».

Оказалось, ключевую роль здесь играет вырабатываемый организмом насекомого газ окись азота.

Дело в том, что необходимый для реакции кислород удерживается внутри клетки митохондрией. Окись азота способна вытеснять этот кислород из клетки, заменяя его. Однако, газ довольно быстро разлагается, а потому молекулы кислорода вновь связываются митохондрией, и генерация света прекращается.

Столь сложный химический процесс необходим насекомым для единственной, но пожалуй, самой главной жизненной цели — для размножения.

Специфическое мерцание позволяет самкам находить половых партнёров и отличать их от других жуков. При этом, выяснилось, что самки выбирают наиболее ярких представителей своего вида.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   жуки   интересно   познавательно   светлячки   факты   фото   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Так хочется потрахаться, что аж сияют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Кристофер Робин 13 минут назад
Лучше бы комары светились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 41 минуту назад
Ботинки у него светятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо Час назад
А светлячок знает,какие запредельные реакции происходят в его заднице?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347032



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Геймерская подборка мемов для олдов
0
117
Геймерская подборка мемов для олдов
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
0
97
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
Набирающие популярность в сообществах
Барный стул V8 — самая безумная вещь, на которой может ездить каждый
0
3
Барный стул V8 — самая безумная вещь, на которой может ездить каждый
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
0
19
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
Что у нас происходит с лекарствами
Что у нас происходит с лекарствами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
2

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#автомобили#автомир#аварии#СССР#люди#картинки#забавно
#прикол#интересно#Ватермарк#мир#история#девушки#подборка#позитив#в мире#шоу бизнес
#фото#интересное#Разное#дтп#красота#Приколы#Россия#авто аварии#кот#война
Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси (15 фото) Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси (15 фото) «Спуск дьявола»: кто и зачем соорудил гигантскую американскую горку в Юте «Спуск дьявола»: кто и зачем соорудил гигантскую американскую горку в Юте Как Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страну при этом не затапливает? Как Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страну при этом не затапливает? Как стареет жемчуг Как стареет жемчуг Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов Загадочные зелёные круги посреди пустыни Загадочные зелёные круги посреди пустыни

На что жалуетесь?

Вернуться