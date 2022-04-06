Почему и для чего светлячки светятся?

Светлячки — насекомые, чья природа вплоть до конца XX века оставалась для науки загадкой.
Откуда насекомые берут энергию для люминесценции? Что позволяет им управлять яркостью свечения и для чего эволюция придумала столь удивительный способ коммуникации?
Занимательная биология
Биолюминесценция — способность живых организмов к свечению, обусловлена сложным химическим процессом окисления кислородом молекул люциферина и аденозинтрифосфата.
Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный источник энергии, выполняющий роль топлива. Люциферин — вещество, придающее при окислении АТФ световой оттенок. Катализатором, ускоряющим процесс «горения», выступает фермент люцифераза — белковое соединение, в данном случае, его можно сравнить с розжигом.
Таким образом, организм светлячка соединяет молекулу кислорода с молекулой люциферина и АТФ, происходит выделение световой энергии. Однако, в отличие от обычной лампочки, выделяющей большое количество тепла, светлячок вырабатывает «холодный свет».
Лёгких у насекомых нет, а потому кислород подаётся извне с помощью системы трубочек — трахеол, способных сокращаться. Мышцы трахеол функционируют медленно, а потому для исследователей долгое время оставалось тайной, как насекомому удаётся быстро «включаться» и «выключаться».
Оказалось, ключевую роль здесь играет вырабатываемый организмом насекомого газ окись азота.
Дело в том, что необходимый для реакции кислород удерживается внутри клетки митохондрией. Окись азота способна вытеснять этот кислород из клетки, заменяя его. Однако, газ довольно быстро разлагается, а потому молекулы кислорода вновь связываются митохондрией, и генерация света прекращается.
Столь сложный химический процесс необходим насекомым для единственной, но пожалуй, самой главной жизненной цели — для размножения.
Специфическое мерцание позволяет самкам находить половых партнёров и отличать их от других жуков. При этом, выяснилось, что самки выбирают наиболее ярких представителей своего вида.
Источник:
АНТИФИШКИ
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