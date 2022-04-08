Откуда пошло выражение: «явился не запылился»?

Однако, мало кто знает, что возраст фразы насчитывает вот уже четвертую сотню лет.

Кто явился, и почему он не запылился?

Великий и могучий

Считается, фраза появилась во второй половине XVII века, когда в России получили распространение конные экипажи — кареты.

Позволить себе карету и нанять извозчика мог только состоятельный человек, ценивший экипаж не за скорость передвижения, а скорее за комфорт и защиту от уличной пыли.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда хозяин посылал слугу в город, то передвигался он либо пешком, либо верхом на лошади. Если через какое-то время подопечный появлялся перед господином в чистой одежде, то вероятней всего поручения он не выполнил, схитрил и переждал дома.