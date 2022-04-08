Откуда пошло выражение: «явился не запылился»?

«Явился не запылился» — прибыл не вовремя и ни к месту. Выражение, которое довольно часто употребляется в повседневной речи.
Однако, мало кто знает, что возраст фразы насчитывает вот уже четвертую сотню лет.
Кто явился, и почему он не запылился?
Великий и могучий
Считается, фраза появилась во второй половине XVII века, когда в России получили распространение конные экипажи — кареты.
Позволить себе карету и нанять извозчика мог только состоятельный человек, ценивший экипаж не за скорость передвижения, а скорее за комфорт и защиту от уличной пыли.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда хозяин посылал слугу в город, то передвигался он либо пешком, либо верхом на лошади. Если через какое-то время подопечный появлялся перед господином в чистой одежде, то вероятней всего поручения он не выполнил, схитрил и переждал дома.
Говоря «явился, не запылился», хозяин намекал на недобросовестность подчиненного. Позже фраза приняла общее значение и стала относиться к лентяям, по какой-либо причине опоздавшим на встречу.
Немецкие кареты
На самом деле, повозки с закрытой крышей и окнами были известны славянам еще со времен Древней Руси. У нас их называли «колымаги». От карет эпохи Возрождения они отличались отсутствием рессор. Кузов колымаги крепился прямо на оси колес, отчего при движении вся конструкция сильно тряслась.
Ездить на таком транспорте считалось делом не достойным для воина. На закрытой телеге передвигались женщины, дети и немощные старики. Мужчины предпочитали скакать верхом на лошади.
Революция в колымажном деле произошла в XVII веке с перерождением старой дружинной знати в дворянство Нового времени. Теперь начали уважать утонченные развлечения, комфорт и европейскую культуру.
Угадайте, кареты какого производства ценились выше остальных? Немецкие! При этом в Германии покупались не только сами кареты, но и лошади. В России кареты тоже производились. Однако делали их без изыска, стоили они дешевле, а потому признавались не престижными.
Источник:
АНТИФИШКИ
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