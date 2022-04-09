Почему интернет-троллей так называют?

В скандинавских мифах словами «тролль» или «трёлль» называли демонов, то есть злых существ, которое почти всегда враждебно настроены к человеку и обычно желают ему только вреда. По легендам, это были великаны, управлявшие камнем и землёй, жившие в горах и ловившие заплутавших странников.

Горные тролли, покорившие всю Европу

Англия и Германия находились под сильным влиянием викингов, и в мифологии этих стран можно найти потомков скандинавских троллей. Древние бритты и германцы утверждали, что тролли боятся молний. Это отголоски легенд о боге грома Торе, который боролся с различными монстрами в мифологии скандинавских народов.

Когда в Скандинавию пришло христианство, фольклор поменялся, подстраиваясь под новую веру. Из воплощений зла тролли превратились в существ, внешне похожих на людей, но крупнее и сделанных из серого камня. Они сильно боялись солнечного света: если тролля касался хоть один лучик, то тот моментально превращался в камень. Во всём остальном они вели себя почти как цивилизованные люди.