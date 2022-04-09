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Почему интернет-троллей так называют?

Почему интернет-троллей так называют? (4 фото)

Автор:
09 апреля 2022 10:18
Сообщество : Факты
Метки: интересно   интернет   интернет-тролль   познавательно   тролль   факты   фото   
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Сказочные существа, глотавшие людей, сегодня превратились в интернет-хулиганов. Как это произошло?

В скандинавских мифах словами «тролль» или «трёлль» называли демонов, то есть злых существ, которое почти всегда враждебно настроены к человеку и обычно желают ему только вреда. По легендам, это были великаны, управлявшие камнем и землёй, жившие в горах и ловившие заплутавших странников.


Горные тролли, покорившие всю Европу

Англия и Германия находились под сильным влиянием викингов, и в мифологии этих стран можно найти потомков скандинавских троллей. Древние бритты и германцы утверждали, что тролли боятся молний. Это отголоски легенд о боге грома Торе, который боролся с различными монстрами в мифологии скандинавских народов.

Когда в Скандинавию пришло христианство, фольклор поменялся, подстраиваясь под новую веру. Из воплощений зла тролли превратились в существ, внешне похожих на людей, но крупнее и сделанных из серого камня. Они сильно боялись солнечного света: если тролля касался хоть один лучик, то тот моментально превращался в камень. Во всём остальном они вели себя почти как цивилизованные люди.

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С троллями связано и много народных суеверий. Считалось, что если путник неожиданно встретится с троллем, то ему надо бежать к ближайшему полю так, чтобы шаги образовали крест со следом от плуга. Увидев такое, тролль не сможет даже шагу ступить на поле.

Знаменитый сюжет легенд о троллях — троллий мост. Из всех мифических существ они были ближе всего к земле и камням, поэтому им приписывалась постройка «чёртовых мостов» — природных скальных перемычек над горными потоками.

В некоторых частях Скандинавии тролли превратились во что-то похожее на эльфов из германских легенд — маленьких человечков, которые могли быть как злыми, так и добрыми.


Фабрики троллей: литература, кино и интернет

В современную художественную литературу троллей ввёл Генрик Ибсен, сделавший их в 1876 году персонажами своей пьесы «Пер Гюнт». В одноимённой опере Эдварда Грига знаменитая мелодия «В пещере горного короля» звучит именно при появлении короля троллей.

Новую жизнь в скандинавские легенды вдохнули в 20-м веке. В 1937 году вышел в свет «Хоббит» Толкина. Герой этой сказки Бильбо Бэггинс встречает в числе прочих и троллей. В Средиземье эти существа не особо умны и являются скорее великанами-людоедами, сродни английским ограм.

Финская писательница Туве Янсон в 1940 году создала другого тролля — муми-тролля. На её собственных иллюстрациях появился милый двуногий бегемотик, не имеющий ничего общего с древними жителями гор. Как говорила сама писательница, за основу она взяла маленьких духов-проказников из сказок, а приставка «муми-» возникла, чтобы придать слову «мягкость».

Другой вариант троллей, который даже чем-то ближе к изначальному, скандинавскому, возник в книгах Терри Пратчетта о Плоском мире. На Диске тролли — это раса существ, состоящих из кремния и веками враждующих с гномами.

Огромную популярность тролли имеют и как персонажи компьютерных игр. Обычно они выступают в том же амплуа, что прописал им Толкин, — огромные и сильные чудовища-людоеды.

Последние годы троллями стали называть анонимных провокаторов в интернете. Существуют разные версии, как появился такой термин. Согласно Оксфордскому словарю, мифологическое происхождение термина «интернет-тролли» — лишь одна из гипотез. Многие связывают появление этого термина с английским словом «trolling», обозначающим «ловлю рыбы на блесну». Это слово, в свою очередь, произошло от французского охотничьего термина, означающего «метание добычи туда-сюда».

Видимо, подобно тому, как рыбак, водя приманкой под водой, заманивает рыбу на крючок, сетевые тролли, вбрасывая очередную провокацию, пытаются довести людей до белого каления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   интернет   интернет-тролль   познавательно   тролль   факты   фото   
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1k
Copycat 2 часа назад
ну вообще да изначально было понятие "троллить" - когда человек провоцирует кого то в сети на ту или иную реакцию и очень радуется когда наконец довел человека

да это напоминает ловлю рыбы - ты взял написал коммент и ждешь когда на него кто то "поймается" = отреагирует

ну а тролями уже стали после этого называть по созвучности
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4k
Горожанин 2 часа назад
Викинги - это и есть германцы. Тролли - существа германской мифологии. Также они были у древних англосаксов, которые тоже германцы.
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