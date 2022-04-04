Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы

В смысле не убедительно? Изотопный анализ материала доказывает, что это всего лишь окаменелые брёвна и ветки! Однако местные к тому времени (место стало популярным не сразу, а после 2002 года, благодаря широкой огласке в СМИ) успели уверовать, что это следы древней… нет! Не цивилизации. Это инопланетяне прилетали.