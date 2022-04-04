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Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы

Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы (7 фото)

Автор:
04 апреля 2022 10:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   байгунские трубы   интересно   познавательно   трубы   факты   фото   
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История началась в 1996 году, когда энтузиасты обследовали окрестности горы Байгуншань (Байгун), которая находится в Китайской народной республике.

Это высокогорная провинция Цинхай, примерно в 40 км к юго-западу от города Дэлинха. Учитывая расположение урочища – условный центр Китая, полупустынный и суровый – туристам здесь ловить нечего, особенно если они не поклонники горных походов.

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Поэтому столь интересная находка вскоре стала официальной достопримечательностью автономного округа. Она была представлена как неуместный артефакт, как нечто, что не в силах объяснить официальная наука. Очевидно, что это окаменелые трубы древнейшей цивилизации. Множество «шлангов» диаметром от 2 до 40 сантиметров просто разбросаны, а некоторые частично вмурованы в почву.

Честно скажу: впервые увидев, как они выходят из скальной породы, я сразу вспомнил фильмы-катастрофы, где посреди города разверзается земля и наружу остаются торчать подземные коммуникации. Однако учёные оказались не столь впечатлительными. Они взяли пробы и обнаружилось, что «трубы» состоят из оксида железа со значительным включением диоксида кремния с примесью окиси кальция.

В смысле не убедительно? Изотопный анализ материала доказывает, что это всего лишь окаменелые брёвна и ветки! Однако местные к тому времени (место стало популярным не сразу, а после 2002 года, благодаря широкой огласке в СМИ) успели уверовать, что это следы древней… нет! Не цивилизации. Это инопланетяне прилетали.

Был поставлен памятник пришельцам, организованы туристические тропы, однако посещаемость не уточняется. Чего уж там: я не смог получить панораму местности, потому что… потому. Обзора нет и на гугл картах. По какой-то причине китайская википедия оказалась скупой на информацию, словно они стесняются своей достопримечательности.

При этом сами же китайские учёные ещё в 2003 году подтвердили у некоторых стволов наличие годичных колец. Позже снова было исследование, и тогда у некоторых окаменелостей зафиксировали радиоактивное излучение. Всего же их возраст составляет несколько миллионов лет, конкретно датировать невозможно.

Судя по всему, фотографировать артефакты запрещено, иначе как объяснить почти полное отсутствие фотоснимков, в том числе и на англоязычных порталах? Даже среди старых картинок, которые для статьи удалось найти, попадаются сомнительные экземпляры. Если вам удалось побывать в этом регионе, поделитесь историей в комментариях, и хорошо если вам удастся запечатлеть памятник пришельцам.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   байгунские трубы   интересно   познавательно   трубы   факты   фото   
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3  комментария
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8k
Ysik 47 минут назад
Это называется "Полистратные окаменелости" и их очень много по всему миру. В Африке и Узбекистане есть целые долины с огромным количеством окаменевших стволов деревьев, таких труб там тысячи. Но находят их и в Европе и в России.
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Kostick 3 минуты назад
ой, да полно и ныне такого, только сильно меньше в размерах
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Валерий 17 минут назад
Мне кажется, что 99% всех существующих артефактов вроде этого "артефакта". Просто находчивые и неглупые люди кормятся с них.
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