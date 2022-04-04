Мифология якобы древнего Китая: Байгунские трубы

История началась в 1996 году, когда энтузиасты обследовали окрестности горы Байгуншань (Байгун), которая находится в Китайской народной республике.
Это высокогорная провинция Цинхай, примерно в 40 км к юго-западу от города Дэлинха. Учитывая расположение урочища – условный центр Китая, полупустынный и суровый – туристам здесь ловить нечего, особенно если они не поклонники горных походов.
Поэтому столь интересная находка вскоре стала официальной достопримечательностью автономного округа. Она была представлена как неуместный артефакт, как нечто, что не в силах объяснить официальная наука. Очевидно, что это окаменелые трубы древнейшей цивилизации. Множество «шлангов» диаметром от 2 до 40 сантиметров просто разбросаны, а некоторые частично вмурованы в почву.
Честно скажу: впервые увидев, как они выходят из скальной породы, я сразу вспомнил фильмы-катастрофы, где посреди города разверзается земля и наружу остаются торчать подземные коммуникации. Однако учёные оказались не столь впечатлительными. Они взяли пробы и обнаружилось, что «трубы» состоят из оксида железа со значительным включением диоксида кремния с примесью окиси кальция.
В смысле не убедительно? Изотопный анализ материала доказывает, что это всего лишь окаменелые брёвна и ветки! Однако местные к тому времени (место стало популярным не сразу, а после 2002 года, благодаря широкой огласке в СМИ) успели уверовать, что это следы древней… нет! Не цивилизации. Это инопланетяне прилетали.
Был поставлен памятник пришельцам, организованы туристические тропы, однако посещаемость не уточняется. Чего уж там: я не смог получить панораму местности, потому что… потому. Обзора нет и на гугл картах. По какой-то причине китайская википедия оказалась скупой на информацию, словно они стесняются своей достопримечательности.
При этом сами же китайские учёные ещё в 2003 году подтвердили у некоторых стволов наличие годичных колец. Позже снова было исследование, и тогда у некоторых окаменелостей зафиксировали радиоактивное излучение. Всего же их возраст составляет несколько миллионов лет, конкретно датировать невозможно.
Судя по всему, фотографировать артефакты запрещено, иначе как объяснить почти полное отсутствие фотоснимков, в том числе и на англоязычных порталах? Даже среди старых картинок, которые для статьи удалось найти, попадаются сомнительные экземпляры. Если вам удалось побывать в этом регионе, поделитесь историей в комментариях, и хорошо если вам удастся запечатлеть памятник пришельцам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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