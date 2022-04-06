Позитивные фотографии котиков от сербского фотографа Zoran Milutinovic

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Zoran Milutinovic: «Я родился в 1981 году в Knjazevac, в Сербии. В 19 лет я переехал в Niš, где я учился в университете на факультете архитектуры. Мой отец был профессиональным фотографом и он познакомил меня с искусством фотографии.
Я выходил на улицу и фотографировал все, что попадалось на моем пути. Вскоре я понял, что больше всего меня привлекают животные. Сегодня я специализируюсь на съемке кошек в их естественной среде обитания.»
Приятного просмотра!
Я выходил на улицу и фотографировал все, что попадалось на моем пути. Вскоре я понял, что больше всего меня привлекают животные. Сегодня я специализируюсь на съемке кошек в их естественной среде обитания.»
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: животные интересно кошки фотографии
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